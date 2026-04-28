歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
中醫療法｜刮痧袪濕暢通氣血，中醫教自刮簡易法與宜忌
養生Tips

中醫療法｜刮痧袪濕暢通氣血，中醫教自刮簡易法與宜忌

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:網上圖片

　　熱播劇集《逐玉》中，武安侯為救受寒邪入體的長玉，取出一枚銅錢板沿著長玉的後背輕輕刮動，直至長玉背上浮現出一道道紫紅色的「痧痕」，方能甦醒過來。中醫傳統療法之一的「刮痧」是否真如戲中般療效神奇？當身體長期處於這種勞累、沉重的狀態，除了運動，不少人會選擇針灸、拔罐、刮痧等療法來放鬆身體。今期為大家詳細講解刮痧的簡便法門，即使你沒有贅婿，也能自己操作！

 

中醫療法｜刮痧袪濕暢通氣血，中醫教自刮簡易法與宜忌

 

刮痧機理：開腠理、行氣血、祛邪外出

 

　　刮痧是一種「以通為用」的外治法。中醫認為，「痧」是滯留於經絡、皮下的氣血瘀滯及濕濁之毒。透過特製工具在體表反覆刮動，可以使局部腠理開泄，讓「邪氣」從皮毛而出；同時能行氣活血、疏通經絡，將瘀滯的「痧」引至體表，化為紫紅色斑點或斑塊。簡單來說，刮痧能把深伏於內的風、寒、濕、熱、瘀、毒「刮」出體外，恢復氣血暢通，達到「邪去正自安」的效果。

 

中醫療法｜刮痧袪濕暢通氣血，中醫教自刮簡易法與宜忌

刮痧工具選擇多，均應選擇邊緣圓滑、無尖角的。

 

工具選擇與操作方法

 

　　●    工具選擇：傳統上常用邊緣光滑的瓷器（如瓷湯匙），現代則有樹脂、矽膠、牛角等製成的專用刮痧板，均應選擇邊緣圓滑、無尖角的。

　　●    介質準備：在皮膚上均勻塗抹潤滑介質，可選用精油、薑油、艾油等，既能保護皮膚，又能增強溫通經絡的作用。

　　●    操作要領：在特定部位的皮膚上，沿同一方向（由上而下、由內至外）輕輕向下刮動，腕力要均勻柔和，不可使用拙力。重複刮動至皮膚出現紫紅色或暗紅色的斑點、斑塊（即「出痧」）為度。每次刮痧時間約20分鐘，或以個人能耐受的痠痛感為上限，不必強求出痧過多。

 

刮痧好處不止祛濕

 

　　刮痧的效用遠不止於此。它能行氣活血、排毒驅邪、祛風降火、祛濕清熱、舒筋活絡、消腫止痛，在多種不適上皆有良效：

 

　　●    緩解各類痛症：對於頸椎病、肩周炎、落枕、頭痛、腰痠背痛，甚至原因不明的周身痠痛，刮痧能透過刺激局部血液循環、鬆解肌肉筋膜，使氣血通暢，達到「通則不痛」的效果。

　　●    排毒與代謝調節：刮痧能加快血液循環與新陳代謝，促進體內廢物與濕濁毒素排出。特別適合手腳冰凍、代謝緩慢、水腫肥胖的人士作為輔助減重保健方法。

 

　　此外，面部刮痧更有養顏美容之效。透過刺激面部經絡與穴位，能改善氣血供應、提升肌膚光澤彈性，效果甚至勝過昂貴的美容儀！

 

中醫療法｜刮痧袪濕暢通氣血，中醫教自刮簡易法與宜忌

刮痧時毛孔開泄，易為風寒濕邪入侵，故應在溫暖無風的室內進行，並避免冷氣直吹。

 

刮痧注意事項

 

　　●    避風保暖：刮痧時毛孔（腠理）開泄，若遇風寒濕邪，極易乘虛而入，誘發新病。故刮痧時應在溫暖無風的室內進行，並避免冷氣直吹。

　　●    刮後溫水：刮痧後宜飲一杯溫熱開水，有助促進代謝廢物排出，並補充體內津液。

　　●    洗澡時機：刮痧後皮膚毛孔處於開放狀態，需待毛孔自然閉合（一般約3小時）後方可洗澡，期間應保持皮膚乾燥溫暖。

　　●    飲食調護：刮痧期間保持情緒平穩，並忌食生冷、油膩、難消化的食物，以免影響氣血運行與濕濁排出。

　　●    刮痧頻率：待上一次出痧完全消退（約5-7天）後，方可再進行下一次刮痧，切忌過度頻繁。

 

哪些人群不宜刮痧

 

　　●    嚴重心腦血管疾病、肝腎功能不全者

　　●    孕婦（尤其是腰腹部位）

　　●    皮膚有傷口、感染或濕疹急性期

　　●    凝血功能障礙、血小板低下，或正服用抗凝血藥物者

　　●    過度疲勞、飢餓、酒醉或剛吃飽時，也不宜立刻刮痧

 

 

Tags:#中醫#養生#刮痧#刮痧板#袪濕#暢通氣血#邪氣#逐玉#排毒#湯匙#刮痧工具#出痧
Add a comment ...Add a comment ...
中藥字典｜黃精補益脾肺腎，點解要九蒸九曬？中醫拆解服用宜忌及推薦食療
更多中醫話文章
中藥字典｜黃精補益脾肺腎，點解要九蒸九曬？中醫拆解服用宜忌及推薦食療
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處