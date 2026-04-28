中醫療法｜刮痧袪濕暢通氣血，中醫教自刮簡易法與宜忌

熱播劇集《逐玉》中，武安侯為救受寒邪入體的長玉，取出一枚銅錢板沿著長玉的後背輕輕刮動，直至長玉背上浮現出一道道紫紅色的「痧痕」，方能甦醒過來。中醫傳統療法之一的「刮痧」是否真如戲中般療效神奇？當身體長期處於這種勞累、沉重的狀態，除了運動，不少人會選擇針灸、拔罐、刮痧等療法來放鬆身體。今期為大家詳細講解刮痧的簡便法門，即使你沒有贅婿，也能自己操作！

刮痧機理：開腠理、行氣血、祛邪外出

刮痧是一種「以通為用」的外治法。中醫認為，「痧」是滯留於經絡、皮下的氣血瘀滯及濕濁之毒。透過特製工具在體表反覆刮動，可以使局部腠理開泄，讓「邪氣」從皮毛而出；同時能行氣活血、疏通經絡，將瘀滯的「痧」引至體表，化為紫紅色斑點或斑塊。簡單來說，刮痧能把深伏於內的風、寒、濕、熱、瘀、毒「刮」出體外，恢復氣血暢通，達到「邪去正自安」的效果。

刮痧工具選擇多，均應選擇邊緣圓滑、無尖角的。

工具選擇與操作方法

● 工具選擇：傳統上常用邊緣光滑的瓷器（如瓷湯匙），現代則有樹脂、矽膠、牛角等製成的專用刮痧板，均應選擇邊緣圓滑、無尖角的。

● 介質準備：在皮膚上均勻塗抹潤滑介質，可選用精油、薑油、艾油等，既能保護皮膚，又能增強溫通經絡的作用。

● 操作要領：在特定部位的皮膚上，沿同一方向（由上而下、由內至外）輕輕向下刮動，腕力要均勻柔和，不可使用拙力。重複刮動至皮膚出現紫紅色或暗紅色的斑點、斑塊（即「出痧」）為度。每次刮痧時間約20分鐘，或以個人能耐受的痠痛感為上限，不必強求出痧過多。

刮痧好處不止祛濕

刮痧的效用遠不止於此。它能行氣活血、排毒驅邪、祛風降火、祛濕清熱、舒筋活絡、消腫止痛，在多種不適上皆有良效：

● 緩解各類痛症：對於頸椎病、肩周炎、落枕、頭痛、腰痠背痛，甚至原因不明的周身痠痛，刮痧能透過刺激局部血液循環、鬆解肌肉筋膜，使氣血通暢，達到「通則不痛」的效果。

● 排毒與代謝調節：刮痧能加快血液循環與新陳代謝，促進體內廢物與濕濁毒素排出。特別適合手腳冰凍、代謝緩慢、水腫肥胖的人士作為輔助減重保健方法。

此外，面部刮痧更有養顏美容之效。透過刺激面部經絡與穴位，能改善氣血供應、提升肌膚光澤彈性，效果甚至勝過昂貴的美容儀！

刮痧時毛孔開泄，易為風寒濕邪入侵，故應在溫暖無風的室內進行，並避免冷氣直吹。

刮痧注意事項

● 避風保暖：刮痧時毛孔（腠理）開泄，若遇風寒濕邪，極易乘虛而入，誘發新病。故刮痧時應在溫暖無風的室內進行，並避免冷氣直吹。

● 刮後溫水：刮痧後宜飲一杯溫熱開水，有助促進代謝廢物排出，並補充體內津液。

● 洗澡時機：刮痧後皮膚毛孔處於開放狀態，需待毛孔自然閉合（一般約3小時）後方可洗澡，期間應保持皮膚乾燥溫暖。

● 飲食調護：刮痧期間保持情緒平穩，並忌食生冷、油膩、難消化的食物，以免影響氣血運行與濕濁排出。

● 刮痧頻率：待上一次出痧完全消退（約5-7天）後，方可再進行下一次刮痧，切忌過度頻繁。

哪些人群不宜刮痧

● 嚴重心腦血管疾病、肝腎功能不全者

● 孕婦（尤其是腰腹部位）

● 皮膚有傷口、感染或濕疹急性期

● 凝血功能障礙、血小板低下，或正服用抗凝血藥物者

● 過度疲勞、飢餓、酒醉或剛吃飽時，也不宜立刻刮痧