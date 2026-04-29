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名人健康丨59歲蔡一傑演唱會公開抗癌經歷，7cm腦瘤擴散仍勉勵及時行樂
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名人健康丨59歲蔡一傑演唱會公開抗癌經歷，7cm腦瘤擴散仍勉勵及時行樂

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「草蜢」成員、現年59歲的蔡一傑於2024年公開患腦瘤，正當外界以為他已經康復痊癒之時，他在4月26日於草蜢成軍40年的紅館首場演唱會上，竟拋出「震撼彈」，除了公開過去兩年抗腦癌心路歷程，更透露了原來7cm的腦瘤屬於惡性且已擴散。

 

蔡一傑台上剖白抗腦癌心路歷程

 

　　「草蜢」今年成軍40周年，於是3子決定舉行一共7場的《Three In Love 草蜢演唱會2026》，演唱會首場於4月26日晚正式開鑼。三子先以一連串的快歌，將現場氣氛炒熱。之後至演唱會中段，蔡一傑卻突然感觸地提起兩年前發現患腦癌時的心路歷程。他指當日由於身體出現狀況而求醫：

 

　　大約個幾鐘頭報告出嚟，醫生好慌張走嚟我面前，我心知不妙，佢話：『蔡先生，你冷靜啲，你腦裏面有個7cm嘅惡性腫瘤。

 

　　蔡一傑指他很快便決定做手術，手術亦被安排一星期後進行，但好景不常手術後，他卻收到二次的打擊：

 

　　我以為做完呢個手術之後，就會好啦！第二日，上病房嘅時候，主診醫生又再嚟我房間，叫埋我屋企人，佢話：『蔡先生，你嘅癌症擴散咗』，呢次係我第二次嘅打擊，但係我冇放棄，繼續去醫治，尋求好多方法。

 

　　當發現腦瘤屬於惡性且已擴散，蔡一傑表示他依然是選擇堅強面對，而且從沒有考慮放棄自己熱愛的舞台表演。經歷過生死邊緣的蔡一傑說畢自己病情後，亦感觸地向觀眾呼籲：

 

　　我喺呢度想同大家同路人，或者喺人生裏面遇到好多唔開心、好唔順意嘅時候，其實我哋嚟到呢個世上，人生走一回，其實匆匆就好快過，所以，我同大家分享嘅係，既然嚟到呢個世上，我哋就要玩得痛快，畫到呢張圖畫紙最靚為止，先至離開呢個世界，有好多人同我講——及時行樂，我以前唔係好知道點樣及時行樂，點樣可以及時行樂，但係而家我懂！

 

草蜢演唱會2026丨蔡一傑台上剖白抗腦癌　患7cm惡性腦瘤且已擴散　不放棄治療鼓勵及時行樂

 

蔡一傑2024公開患腦瘤
 

　　蔡一傑2024年於社交平台表示他自己剛完成切除腦部腫瘤手術，而且手術非常順利，並非常多謝他的家人、草蜢另外兩名隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。

 

　　在這裏我要跟所有愛我的朋友說一聲，多謝你們的關心同愛護.....多謝我的歌迷和一些傳媒朋友，希望給我一點空間和時間讓我慢慢康復好起來，我相信我往後的人生一定更精彩。

 

草蜢演唱會2026丨蔡一傑台上剖白抗腦癌　患7cm惡性腦瘤且已擴散　不放棄治療鼓勵及時行樂

 

3大常見腦瘤 
 

　　神經外科專科醫生黃秉康曾在訪問時便指常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他指即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓着其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人，可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

草蜢演唱會2026丨蔡一傑台上剖白抗腦癌　患7cm惡性腦瘤且已擴散　不放棄治療鼓勵及時行樂

蔡一傑2024年於社交平台表示他自己剛完成切除腦部腫瘤手術，而且手術非常順利。(FB圖片)

 

草蜢演唱會2026丨蔡一傑台上剖白抗腦癌　患7cm惡性腦瘤且已擴散　不放棄治療鼓勵及時行樂

蔡一傑手術後頭部留下圓形巨疤。(FB圖片)

 

腦腫瘤5大常見症狀

 

　　黃秉康指腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

 

　　腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨着時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

 

腦腫瘤常見5大症狀        
        

1. 頭痛        

● 鈍痛為主        

● 咳嗽、打噴嚏等會加劇痛楚        

● 早期只在早上頭痛；後期持續頭痛        

● 服藥難紓緩        
        

2. 視力減退        

● 視力模糊        

● 出現重影        

        

3. 嘔吐        

● 突然及劇烈        

● 或呈「噴射性」        

● 未必伴隨噁心        

        

4. 癲癇發作        

● 局部性或全身性        

        

5. 局部神經功能障礙        

● 單邊肢體無力        

● 走路不穩        

● 言語表達困難        

        

資料來源：腦神經外科專科醫生黃秉康        

 

腦瘤常見治療

 

　　黃秉康表示腦腫瘤常見治療主要有2大類，包括是手術切除及數碼導航，前者一般效果可即時顯然，惟不適合: 腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

 

腦瘤常見治療

 

手術切除

 

適合：

容易處理的位置，如顱頂

或者較年輕的患者

好處：

效果可即時顯然

而切除出來的腦瘤則可以進一步化驗。

不適合：

腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入

 

數碼導航刀

 

好處：

以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小。

不適合：

療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓

尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

 

資料來源：神經外科專科醫生黃秉康

 

同場加映：開顱切除術是一項高風險手術

 

　　根據香港神經腫瘤學會資料，根據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤並不常見，香港每年的新增病例約有1000宗，即每十萬人中約有15個人患病。而開顱切除術是一項高風險手術，手術後須密切監察病人狀況，若有不正常情況，須進行檢查，以便診斷手術併發症，並作出適當治療（包括手術及藥物治療）。傷口通常於一至兩星期內拆線。出院時間按照個別情況而定。出院後，大部分病人需要覆診，以檢查化驗報告及觀察後遺症。部份病人或需接受輔助治療，如放射治療或化療等。

 

全身麻醉風險

傷口疼痛、麻痺

傷口癒合不齊或外觀改變

手術失血

腦感染

癲癇

腫瘤復發

中風

永久或短暫功能缺損，如手腳或面部癱瘓；

視力、聽力、言語吞嚥、呼吸能力受損；內分泌失調等

昏迷

死亡

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#治療#手術#頭痛#蔡一傑
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