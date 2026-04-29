名人保養｜71歲林青霞現身中大，盡顯氣質從容面對自然老去

現年71歲的「大美人」林青霞淡出幕前多年，平時深居簡出。近日，她罕有現身香港中文大學崇基學院七十五周年舉辦的「至善講座系列：啟迪人心」擔任嘉賓講者。雖然已年屆71歲，但林青霞狀態極佳，無懼歲月痕跡、從容面對自然老去，舉手投足盡顯非凡氣質。她一現身，即引來全場陣陣驚歎之聲。

林青霞罕現身獲讚「歲月從不敗美人」

不少參與講座的學生在社交平台分享了講座的照片及片段，林青霞一現身，即引來全場陣陣驚嘆之聲。更有學生興奮留言表示：「真的是太有氣質了，感覺歲月對她留下的是溫柔的痕跡，連皺紋都是如此自然。出場時候的成熟體面，離場時的活潑，輕鬆面對一切，引得在場各位老老少少都為她驚歎喝彩」。

現年71歲的「大美人」林青霞淡出幕前多年，平時深居簡出。（微博圖片）

活動當日，林青霞身穿淺藍色恤衫，外搭杏色長款外套，配搭同色系長裙，整體造型散發知性與優雅的氣質。雖然已屆71歲高齡，但她保養得宜，臉上雖留有歲月痕跡，但五官依然精緻，狀態極佳。

有大批網民看到帖文後，紛紛驚歎「歲月從不敗美人」，並盛讚她「腹有詩書氣自華」。不少網民欣賞她毫無醫美痕跡，選擇自然優雅地老去，「林青霞是老得最自然的」、「作為頂級大美人，她真的很自然地接受了自己的老去，這張臉只保養化妝，不醫美不折騰」、「看着好舒適呀，優雅自然地老去真好」。

她罕有現身香港中文大學崇基學院七十五周年舉辦的「至善講座系列：啟迪人心」擔任嘉賓講者。（香港中文大學官網圖片）

林青霞在主會場分享結束後，還貼心到了轉播廳與觀眾見面及合照。（小紅書圖片）

自爆曾因拍戲險盲

從現場片段可見，林青霞一進場便全程笑容滿臉，熱情地向在場師生揮手，態度親切，毫無巨星架子。分享會上，她細數自己由17歲出道，到39歲事業高峰時毅然結婚生子，其後為免與社會脫節，開始學習寫作、畫畫及攝影，不斷豐富人生的心路歷程。

她坦言，人生最難忘的經歷之一，是拍攝電影《新龍門客棧》時傷及眼睛，險些失明。翌日她飛返香港求醫，在飛機上終於忍不住痛哭。沒想到，該片後來竟為她帶來金馬獎多項提名。被問到如何面對人生抉擇，林青霞分享她的智慧：「我不會為自己的選擇後悔，做出選擇之後就努力做好。」

林青霞在主會場分享結束後，還貼心到了轉播廳與觀眾見面及合照。她笑言：「很高興、很感謝你們如此熱烈的參與這次的對談，委屈你們了要自己坐在這個大廳裏，所以我特別來跟你們打聲招呼，見過面，我還加了一件衣服，跟剛才不一樣。」逗得全場大笑。

曾與周潤發出演《夢中人》。（網上圖片）

林青霞2大養生方法

風采依然的林青霞已經71歲，但美貌從沒褪色，雖可見自然皺紋與白髮，但膚質緊緻、體態挺拔，被讚「優雅地變老」。她曾坦言「拒絕過度醫美」，亦不怕變老，認為老是自然定律。據過往訪問，她就有兩個保養且能瘦身的方法：

1. 少油少鹽的飲食

她不吃甜食和零食，平日飲食盡量少吃澱粉質，實行低醣飲食。此外，她飲食清淡，多吃蔬菜水果和保持「少量多餐」原則。

2. 多運動

她每天都會運動1小時，平日熱愛打羽毛球、爬山等有氧運動，故此每星期會打兩次羽毛球和做1次普拉提（Pilates）拉伸，促進新陳代謝。

常言道「心態決定境界」，林青霞息影幕前後近年投入寫作與藝術，她認為「保持好奇心」與「學習新事物」是抗老關鍵，專注文藝創作後，直言壓力都比以往少很多。

林青霞曾坦言「拒絕過度醫美」，亦不怕變老，認為老是自然定律。（微博圖片）