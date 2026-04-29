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名人保養丨69歲呂良偉AI級凍齡，外貌震驚網民，生理年齡僅39歲
健康Tips

名人保養丨69歲呂良偉AI級凍齡，外貌震驚網民，生理年齡僅39歲

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年69歲的影帝呂良偉，早年憑藉《上海灘》、《跛豪》等經典作品廣為人知。多年來他堅持養生之道，是娛樂圈中的「不老男神」。日前，汪詩詩迎來45歲生日，她在社交平台分享了多張靚相，呂良偉亦有現身為其慶祝生日，當中其「AI級」的凍齡外貌意外成為焦點。

 

69歲呂良偉「AI級凍齡」

 

　　汪詩詩於今個月21日迎來45歲生日，呂良偉太太楊小娟在IG分享多張當日為她慶祝生日的照片，並留言道：「願你永遠被愛包圍，快樂不止今天！詩詩生日快樂，健康美麗！」。

 

名人養生｜現身汪詩詩生日派對　69歲呂良偉「AI級凍齡」震驚網民　曾公開生理年齡僅39歲

入行多年的呂良偉憑着「防腐劑」的外表，一向是圈中的不老男神。（微博圖片）

 

 

飯後1動作穩定血糖
 

　　呂良偉「凍齡功力」驚人，近來喜歡在小紅書分享養生資訊，大方將自己凍齡秘密公諸同好。早前，一名娛樂圈經紀人於小紅書分享了一段呂良偉示範飯後養生的瘦身動作的短片，分享自己如何在飯後控制血糖，穩定血糖不容易長胖。

 

　　吃飽之後，你馬上做這個動作，血糖就跑到你小腿的肌肉上面去。

 

　　他分享自己飯後一個習慣，就是反覆做一個踮起腳尖「踮腳後跟」的動作，一邊配合呼吸和手肘後勾，做大概5至10分鐘。

 

名人養生｜現身汪詩詩生日派對　69歲呂良偉「AI級凍齡」震驚網民　曾公開生理年齡僅39歲

 

 

一日養生三餐 配合運動強化肌肉
 

　　他回春的秘密何止一個？呂良偉年將70歲仍毫無老態，箇中的凍齡秘密全公開！他曾接受媒體訪問，公開日常飲食原則：

 

早餐：高纖多樣化，特別推薦山藥（淮山）補氣
午餐：抗氧化蔬菜為主，如茄子、花椰菜、番茄
晚餐：清淡少鹽，減輕身體負擔
 

　　此外，他深信「人老腿先衰」，每日練習深蹲強化大腿與臀肌，維持下半身力量。健身教練分析，深蹲能提升代謝率，對抗肌肉流失，符合老年健康準則。

 

　　呂良偉過去一直大方分享其逆齡之法，並曾公開獨門排毒配方「排毒精力湯」的食譜，力推這款精力湯好處多多，不但促進新陳代謝、亦是他維持活力的秘密武器。而精力湯做法亦非常簡單，僅需將以下材料，加水榨汁即成。

 

名人養生｜現身汪詩詩生日派對　69歲呂良偉「AI級凍齡」震驚網民　曾公開生理年齡僅39歲

 

 

排毒精力湯食材


食材    分量
西芹    60g
苦瓜    70g
胡蘿蔔    50g
蘋果    20g
檸檬    1/4個
水    適量
 

 

名人養生｜現身汪詩詩生日派對　69歲呂良偉「AI級凍齡」震驚網民　曾公開生理年齡僅39歲

呂良偉分享他的養生心得，飯後做這個動作能夠輕鬆瘦身。(小紅書)

 

 

保持黑髮5大食材

 

　　男士們一到中年，容易有脫髮危機。呂良偉能夠保持一頭烏黑頭髮「連假髮片都沒用」，全靠5種黑色食材：黑芝麻、黑豆、木耳、枸杞和堅果。

 

　    他認為這類食物有助補腎養髮，增加血氣運行。此外，他亦大方分享自己平日每天早上養髮3部曲：

 

  • 1. 先搓熱十指
  • 2. 按摩臉部
  • 3. 五指當梳，梳理頭皮1至2分鐘，「搓到頭皮發熱」促進血液循環

 

逆齡全靠運動+飲食 生理年齡39歲

 

　　呂良偉逆齡秘訣全靠飲食和運動，他曾做過「甲基化十種檢測」報告，生理年齡僅39歲，實在驚人。

 

　　我上個月剛剛做完，就說我的心血管啊，是43歲，免疫系統呢44歲，然後我內分泌是39歲，所以綜合起來我的生理年齡是39.9歲，那你說我是不是39歲？

 

　　呂良偉其後又主動回應網民，指他是靠「醫美回春」的傳聞:

 

　　醫美只是在外在，但是我追求的是從內而外散發出來的活力，讓你的精神都非常飽滿。

 

2大逆齡關鍵

 

　　呂良偉認為自己的體質各方面都可以保持年青，主要離不開兩大逆齡關鍵，包括飲食與運動:

 

　　我覺得身體，你吃甚麼你就變甚麼了，所以吃也是很關鍵，營養很關鍵。營養吃進去會讓你的腸胃，讓你的身體，你會睡眠好，休息好，沒有這麼多壓力，皮膚愈好，你的衰老自然就會減慢了，所以這就是吃很重要。

 

　　至於運動方面，呂良偉亦指相當重要：「你要懂得怎麼運動，心態，我覺得這也是很重要。」

 

Tags:#名人養生#呂良偉#凍齡#養生#汪詩詩#生日派對#生理年齡#飲食#運動#免疫系統#內分泌#排毒#護髮#膚質#保養#健身#深蹲#新陳代謝#營養#凍齡秘密
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