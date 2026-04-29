功能飲品測試｜日本雜誌18款比拼，15款A級樽裝飲品消脂又好飲

近年，市面上湧現多款標榜保健功能的茶飲及可樂，聲稱能「防止體內脂肪堆積」、「調節糖分吸收」，消費者面對琳瑯滿目的選擇，難免眼花繚亂。日本雜誌《MONOQLO》近日實測18款市面上熱門的功能性飲品，涵蓋SUNTORY、伊藤園、可口可樂等知名品牌，結果發現當中15款獲評為A級或以上高分，既能消脂又好飲！

18款功能飲品大比拼

日本雜誌《MONOQLO》近日對市面上多款熱門功能性飲品進行全面品評測試，從味道、原料、成本三大方向進行評分，找出針對體脂的最佳之選。測試分為以下3方面：

味道：由飲料專家澤貴弘親自品嚐，並結合編輯部及產品測試員的評價。

原料：評估活性及功能性成分的種類與含量，同時檢查甜味劑等潛在令人擔憂的成分。

成本：按每日建議攝取量計算每日成本，價格愈低評分愈高。

*整體評分主要以「味道」決定。

由日本消費者廳認證的「特定保健用途食品」（FOSHU）是指經政府審查其功效和安全性並獲廳長批准的食品。被指定為「特定保健用途食品」（FOSHU）的食品以及具有功能性宣稱的食品，通常宣傳具有抑制膽固醇吸收、幫助減少脂肪或抑制糖和脂肪吸收等功效，這些食品往往受到試圖減肥或開始關注餐後血糖水平的人的青睞。

18款功能飲品名單（排名由低至高）

B級

第18名：伊藤園 雙功能兒茶素烏龍茶 ¥3,380/24支（約港幣$6.9/支）

味道：3.0分

原料：1.88分

成本：2.5分

綜合評價：2.5分

第17名：伊藤園 黃金烏龍茶 ¥2,945/24支（約港幣$6.1/支）

味道：4.0分

原料：1.88分

成本：3.0分

綜合評價：3.04分

第16名：KIRIN Healthia Water ¥3,760/24支（約港幣$7.7/支）

味道：3.0分

原料：2.5分

成本：5.0分

綜合評價：3.26分

A級

第14名：日本可口可樂 KARADA SUKOYAKACHA Blend Tea W+ ¥2,615/24支（約港幣$5.4/支）

味道：4.0分

原料：4.38分

成本：1.0分

綜合評價：3.48分

第14名：伊藤園 Oi Ocha 兒茶素綠茶 ¥3,580/24支（約港幣$7.4/支）

味道：5.0分

原料：1.88分

成本：3.0分

綜合評價：3.48分

第11名：伊藤園 雙功能兒茶素茉莉花茶 ¥3,380/24支（約港幣$6.9/支）

味道：5.0分

原料：1.88分

成本：4.0分

綜合評價：3.7分

第11名：KIRIN Mets COLA ¥3,292/24支（約港幣$6.8/支）

味道：4.0分

原料：2.5分

成本：5.0分

綜合評價：3.7分

第11名：KIRIN Healthia 綠茶 ¥3,890/24支（約港幣$8/支）

味道：3.5分

原料：3.13分

成本：5.0分

綜合評價：3.7分

第8名：日本可口可樂 可口可樂加強版 ¥2,660/24支（約港幣$5.5/支）

味道：4.5分

原料：2.5分

成本：5.0分

綜合評價：3.91分

第8名：三得利 SUNTORY 百事特級零度可樂 ¥3,436/24支（約港幣$7.1/支）

味道：4.5分

原料：2.5分

成本：5.0分

綜合評價：3.91分

第8名：KIRIN Healthia 綠茶-鮮味奢華混合 ¥4,100/24支（約港幣$8.4/支）

味道：4.0分

原料：3.13分

成本：5.0分

綜合評價：3.91分

第7名：三得利 SUNTORY 特級水 ¥3,886/24支（約港幣$8/支）

味道：5.0分

原料：2.5分

成本：5.0分

綜合評價：4.13分

第5名：日本可口可樂 綾鷹特選茶 ¥3,888/24支（約港幣$8/支）

味道：4.0分

原料：4.38分

成本：5.0分

綜合評價：4.35分

第5名：三得利 SUNTORY 黑烏龍茶 ¥3,645/24支（約港幣$7.5/支）

味道：4.5分

原料：3.75分

成本：5.0分

綜合評價：4.35分

A+級

第3名：三得利 SUNTORY 伊右衛門特茶茉莉花茶 ¥4,218/24支（約港幣$8.7/支）

味道：4.5分

原料：4.38分

成本：5.5分

綜合評價：4.57分

第3名：三得利 SUNTORY 伊右衛門特茶烘焙茶 ¥4,236/24支（約港幣$8.7/支）

味道：4.5分

原料：4.38分

成本：5.0分

綜合評價：4.57分

第2名：三得利 SUNTORY 伊右衛門特茶無咖啡因 ¥3,888/24支（約港幣$8/支）

味道：4.25分

原料：4.0分

成本：5.0分

綜合評價：4.3分

第1名：三得利 SUNTORY 伊右衛門特茶 ￥3,564/24支（約港幣$7.3/支）

味道：5.0分

原料：4.38分

成本：5.0分

綜合評價：4.78分

15款獲A級及以上高分

《MONOQLO》是次測試發現，有15款功能飲品獲得評分A級及以上高分，且全部不超過$10/支。其中SUNTORY的「伊右衛門特茶」獲得第一名，在口味測試中榮獲「最佳購買獎」。

《MONOQLO》指出，該產品富含槲皮素苷，能活化脂肪分解酶，有助減少體內脂肪。專家形容其香氣怡人、口感順滑，是一款美味與功效兼備的功能性飲品。

營養師拆解糖份攝取建議量

營養師Anson曾指出，所謂高糖飲品定義，為飲品中每100毫升糖份超過7.5克糖。這類飲品屬於空熱量食物，即飲用攝取極快、高糖、高卡路里，易肥、纖維低，由於升糖速度極快，日積月累下容易增加胰島素抗阻風險，提升患上糖尿病、脂肪肝、心血管中風等種種疾病的風險；此外，無論屬高糖抑或低糖，含酸性的飲品都會增牙齒健康風險，應多加注意。

根據世衛建議，游離糖全日不應超過總熱量攝取的10%，以全日需要2,000卡路里為例，10%即等於約50克游離糖，大約為10茶匙糖份；而更為理想及健康的建議，則建議低於5%卡路里，則約25克游離糖、即5茶匙糖。不過，Anson亦強調，人體糖份攝取量其實並無官方標準，需要視乎個人全日活動量、所需卡路里、飲食糖含量等身體狀況而定，惟一罐330ML的全糖汽水，其實已暗藏約35克糖份，大家在飲用間不知不覺便攝取了大量糖份，因此建議購買飲品時，盡量揀選無糖或糖份較低飲料為佳：

無糖飲品相對低糖飲品較好、而低糖飲品又相對含糖飲品較好，其中無糖不會增加卡路里、對體重、血糖穩定效果都較佳，在此基礎上再選擇非酸性飲品，減低對牙齒影響則更好。

營養師提醒挑選飲品謹慎考慮

營養師提醒不少非高糖樽裝及紙包飲品中，種類包含多種無糖或低糖的豆奶、運動飲品、茶飲及果汁等，雖然飲品標榜無糖、低糖，但選購時原來亦有不少需要注意的健康陷阱，建議大眾選購飲品時，優先次序排名可首選無糖茶，茶類飲品含有多酚類（polyphenol）、抗氧化物，加上卡路里低，對體重、身體代謝等負面影響亦最少；其次，幾款低糖飲料選購時亦可多加考慮，當中豆漿類別中，並非全部有加鈣，其中只有2款含有鈣質；再之後是無糖咖啡、無糖檸檬茶及無糖汽水等，不過要注意汽水酸性較高，長遠恐對牙齒及腸道帶來影響。