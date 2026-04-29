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時令養生湯 │ 蟲草花蓮子百合雞湯，健脾安神防感冒
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時令養生湯 │ 蟲草花蓮子百合雞湯，健脾安神防感冒

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「陳醫師，這幾晚睡得不好呢。」Eva說。

 

　　「天氣時冷時熱，有時不蓋被子又覺得冷，蓋了又覺得太熱。」我說。

 

　　「是呢！不過天氣太熱，不得不開冷氣呀。」Eva說。

 

　　「近來天氣反常，今年熱天來得早。香港這個狹窄的生活空間，不開冷氣或很難受。有一個折衷的方法，就是在廳開冷氣，然後開房門，讓廳的冷氣吹入房，這樣就不致太冷。又或睡房開冷氣，房門虛掩，這樣都不會太冷，或不熱就好了。否則會受寒呢！轉頭又鼻敏感了。」我說。

 

　　「如果溫度適中，我還是不深睡，何解？」Eva問。

 

　　「失眠是一系列問題的結果。《靈樞‧大惑論》認為正常睡眠是衛氣夜行於陰，陽氣盡，陰氣盛則目瞑。夫衛氣者，晝日常行於陽，夜行於陰，故陽氣盡則臥，陰氣盡則寤。衛氣不得入於陰，常留於陽，留放陽則陽氣滿，陽氣滿則陽蹺盛，不得入於陰則陰氣虛，故目不得瞑矣。 

 

　　簡單來說，衛氣日間行於陽分，夜間行於陰分。隨著晝夜交替，衛氣行盡陽分而入陰分時，人就要入睡；衛氣行盡陰分而入陽分時，人就要從睡夢中醒寤，開始工作和生活。失眠的原因就是營衛不和。」我說。

 

　　「即是如何？」Eva問。

 

　　「再白話一點，就是日間，陽氣要出來，我們就清醒。到了晚上陽氣要收回來，我們就會有睡意和入睡了。陽氣出入當中一個很重要的樞紐，就是脾胃。中醫十分著重病人的胃氣。胃氣不是胃脹噯氣的胃氣，而是胃的功能。有沒有試過感冒發燒，胃口差，不想吃，治療一段時候，就有胃口了？」我問。

 

　　「試過呀！突然很想吃東西。」Eva說。

 

　　「因為胃口恢復了！中醫說︰『有胃氣則生，無胃氣則死』，『胃氣』指的是胃的受納、消化與運化水穀能力，亦代表健康生化之源，病人若能進食、舌苔正常，代表病況能好轉或病情穩定。所以治療後，患者胃口改善了，通常是好的徵兆。

 

　　所以我們又著重吃甚麼。天氣潮濕，如果脾胃功能良好，人就會覺得輕盈，不太重墜。這時可以吃炒白扁豆。炒白扁豆性微溫、味甘，入脾、胃經，有健脾、化濕功效。 想睡得好，又或者陽氣升降正常，往往蓮子配百合。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。百合性微寒，味甘，入肺、心經，有潤肺止咳，清心安神。近來很多人生病，病癒後可以吃蟲草花，有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣之功，用作預防感冒也有幫助。 這些材料可以煲成時令湯水，一家大小也合宜。」我說。

 

　　「謝謝你。」Eva笑說。

 

　　「天氣暖和，要多曬太陽，記緊讓氣血運行！」我說。

 

蟲草花蓮子百合雞湯

 

時令養生湯 │ 蟲草花蓮子百合雞湯，健脾安神防感冒

 

材料（4人分量）︰

 

時令養生湯 │ 蟲草花蓮子百合雞湯，健脾安神防感冒

 

蟲草花3錢、蓮子1兩、百合1兩、炒白扁豆1兩、紅棗5粒、生薑2片、雞肉8兩

 

製作方法︰

 

　　1.    雞肉汆水。

 

　　2.    所有材料加水1.5公升，大火煲滾後改細火再煲1.5小時。

 

　　3.    最後加少許天然鹽。

 

Tags:#中醫#養生#湯水#食療#中藥材#失眠#蟲草花蓮子百合雞湯#蟲草花#蓮子#百合#炒白扁豆#紅棗#健脾#安神#預防感冒
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