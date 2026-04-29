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前列腺健康｜男士必讀！7大生活習慣損害前列腺健康＋注意7大警號！4類食物天然養護前列腺健康
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前列腺健康｜男士必讀！7大生活習慣損害前列腺健康＋注意7大警號！4類食物天然養護前列腺健康

樂本健．健康教室
樂本健．健康教室

　　不少男士一聽到「前列腺問題」便聞風色變，寧願啞忍也不願求醫。但你知道嗎？前列困擾其實不只是老人家才要面對，近年更有年輕化趨勢！

 

7大生活習慣損害前列腺健康

 

前列腺健康｜男士必讀！7大生活習慣損害前列腺健康＋注意7大警號！4類食物天然養護前列腺健康

 

1.    長時間忍尿

 

　　長時間忍尿有機會導致尿液滯留，尿液中的細菌得以繁殖，增加感染風險，進而加重或誘發細菌性前列腺炎。另外，長時間忍尿會導致膀胱壁增厚、阻塞尿道，導致尿道感染。若已有頻尿症狀，可養成定時排尿的習慣，來降低忍尿及頻尿的問題。

 

2.    久坐、久站、久蹲

 

　　長期久坐、久站或久蹲可能會造成前列腺充血膨脹及壓迫尿道導致縮小，進而出現排尿困難的症狀，根據一項研究，久坐生活方式與良性前列腺增生的發病率有關，因而建議應避免維持相同姿勢超過30分鐘。

 

3.    長期熬夜、失眠

 

　　雄激素的合成主要在睡眠期間完成，長期熬夜、睡眠不足會導致男性睪固酮水平下降，影響前列腺健康。而睡眠不足會降低免疫細胞活性，研究顯示，長期熬夜的人患前列腺炎的機率比作息規律者高出40%。

 

4.    常吃紅肉與高脂肪食物

 

　　紅肉中的飽和脂肪和加工肉中的化學添加劑會誘發細胞異常增生。美國研究發現，男性一星期吃1.5份以上油煎紅肉，罹患前列腺癌機率就會增加30%；如果一星期吃超過2.5份，無論是油煎、水煮還是燒烤的高溫烹煮紅肉，罹癌機率上升約40%。減少紅肉的攝取，增加白肉和植物性蛋白質的攝取，有助降低前列腺癌的風險。

 

5.    飲酒

 

　　過量攝取酒精會影響體內的荷爾蒙水平，特別是睪固酮的代謝，進而影響前列腺細胞增生，而酒精對免疫系統的抑制作用也可能會誘發癌症。

 

6.    經常飲用含糖飲料

 

　　含糖飲料通常含有高濃度的精製糖，精製糖會增加肥胖、胰島素阻抗、第二型糖尿病和代謝症候群的風險，而這些因素與前列腺肥大有一定關聯性。同時，肥胖及高糖飲食引起的代謝症候群（Metabolic Syndrome）和激素變化會促進前列腺的增生，從而加重前列腺肥大症狀。

 

7.    吸煙

 

　　有研究指出，吸煙與前列腺癌復發及病情惡化風險增加有關。吸煙亦可能導致癌細胞增殖並降低治療效果，降低吸煙者在確診前列腺癌後的存活率。

 

前列腺健康7大警號 

 

前列腺健康｜男士必讀！7大生活習慣損害前列腺健康＋注意7大警號！4類食物天然養護前列腺健康

 

　　若出現以下症狀，代表你的前列健康已響起警號：

 

　　●    尿柱細弱無力

　　●    排尿需等待片刻才能開始

　　●    感覺膀胱尿液無法徹底排空

　　●    解尿後兩小時內又得再上

　　●    需腹部用力才能排出，結束後仍有滴瀝

　　●    頻尿或偶有急迫性尿失禁，來不及到廁所

　　●    夜間需起床排尿多次

 

4類食物天然養護前列腺健康 

 

前列腺健康｜男士必讀！7大生活習慣損害前列腺健康＋注意7大警號！4類食物天然養護前列腺健康

 

1.    高鋅食物

 

　　南瓜籽、生蠔、松子、腰果、雞肉等高鋅食物有助維持前列腺正常功能。

 

2.    特定草本提取物

 

　　鋸櫚、鋸棕櫚及非洲刺李蘊含的天然草本成分有助支援男性前列腺健康、改善良性前列腺增生引起的排尿問題。

 

3.    含Omega-3 的食物

 

　　三文魚、鯖魚、秋刀魚、亞麻籽油、核桃有助抑制發炎及前列腺素E2的產生，從而減輕前列腺不適。

 

4.    富含茄紅素的食物

 

　　茄紅素（Lycopene）是強效抗氧化劑，能中和自由基，有助於減緩前列腺細胞受損，並降低患癌風險。

 

　　日常飲食中雖有不少天然食材對前列腺有益，惟含量通常偏低，單靠日常飲食難以攝取充足劑量。市面上有不少專為前列腺保養設計的營養補充品，採用複合配方，全面守護前列腺健康。另外，男士50歲起為了自己及家人，即使沒有任何症狀，亦應定期進行前列腺特異抗原（PSA）檢查，只需簡單驗血，便可推測患前列腺癌的機率。

 

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