心血管病年輕化｜35歲血管硬化，醫生揭口腔問題恐致全身發炎

近年心血管疾病出現年輕化趨勢，口腔健康更可能是影響心血管健康的潛在風險因素之一。有醫生分享一宗個案，一名患者進行健康檢查時，發現膽固醇水平突然顯著上升。經檢查後，醫生發現問題的元兇，可能與患者口腔內「1異狀」有關。

台灣家醫科醫生陳欣湄在其Facebook專頁發文分享，一名患者因健康檢查發現膽固醇數值突然飆高而前往求診，並詢問：「膽固醇怎麼突然這麼高？是遺傳嗎？還是我吃太油了？」經檢查發現，患者牙齦明顯紅腫，且一碰就流血，細問之下，原來該患者已長達3至4年未接受牙齒檢查。陳欣湄在處方建議中，特別提醒患者須轉診牙醫，妥善處理牙周病問題，令患者感到相當意外，未曾聯想到血管與牙齒的關聯。

口腔發炎影響全身

陳欣湄解釋，紅腫的牙齦猶如一扇「未關好的門」，細菌經此處進入血液，令發炎蔓延至全身。根據2025年一項分析了超過5,300人的大型研究發現，口腔的慢性發炎與血脂調控存在顯著關聯：

● 總膽固醇偏高的人，嚴重牙周病的風險增加了55%

● 低密度脂蛋白膽固醇（LDL）偏高者，風險增加50%

● 三酸甘油脂偏高者，風險高出35%

此外，研究亦發現，牙周病組織裏的免疫細胞有異常活躍的脂質代謝現象，即代表嘴巴裏的慢性發炎，可能正在悄悄影響全身的血脂調控。

年輕族群不容忽視

陳欣湄指出，當年輕族群出現心血管問題，或健康檢查發現膽固醇水平異常偏高時，她通常會特別囑咐患者先檢查牙齒。一項針對平均年齡35歲年輕人的研究發現，患有牙周病的年輕人，不單膽固醇與低密度脂蛋白膽固醇明顯偏高，其頸動脈的內中膜厚度亦比同齡人士為厚，顯示動脈已出現早期硬化跡象。

陳欣湄表示，研究發現牙周病患者接受治療後，低密度脂蛋白膽固醇會有輕微下降，高密度脂蛋白膽固醇（HDL）則略有上升，發炎指標（CRP）亦見改善，但幅度並不大。她強調，牙周病與膽固醇之間存在「關聯現象」，口腔內的慢性發炎會加重血脂問題，但治療牙周病並不能取代降血脂的處理。因此，治療的關鍵在於雙管齊下，必須治療牙周病以減少影響全身健康，同時亦要妥善控制好血脂。

資料來源：台灣家醫科醫生陳欣湄

牙周病早期無明顯徵狀易被忽視

牙周病的出現是由於牙齦邊緣和牙齒鄰面沒有得到徹底清潔，導致牙菌膜長期積聚，當中的細菌分泌出毒素，引起牙齦邊緣發炎。同時，唾液令牙菌膜鈣化，形成牙石。牙石粗糙的表面令更多牙菌膜積聚，導致牙齦發炎情況持續。

而持續的發炎，會令牙齦與牙根分離，形成牙周袋，讓牙菌膜和牙石更容易積聚，令問題更嚴重。牙齦、牙周膜和牙槽骨等牙周組織持續被破壞，會導致牙槽骨萎縮，甚至牙齒脫落。

養和醫院牙周治療科專科醫生馮建裕曾表示，牙周病十分普遍，但由於早期並無明顯病徵，容易被忽視；很多病人誤以為是「熱氣」而未有及早求醫，最終令病情日益惡化。然而，單憑肉眼很多時並不能診斷是否有牙周袋，需要由牙醫以牙周袋探針間尺小心量度牙齒周圍，找出牙周袋的位置及深度，或需要使用X光檢測。

醫生提醒，如出現以下病徵，應及早求診，以發現早期牙齦發炎，有助避免病情惡化：

● 刷牙時牙齦出血或平常進食後用牙籤時有出血情況

● 有口氣、口臭或口腔有異味

● 牙齦從粉紅色變為暗紅或瘀紅色

● 牙齒對冷熱敏感

● 牙齦腫脹或產生膿包

● 牙齦萎縮牙腳暴露及牙縫變大

● 牙齒鬆動或咀嚼無力

資料來源：養和醫院牙周治療科專科醫生馮建裕

轉載自晴報