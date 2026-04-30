食具安全｜網傳檢測液測不鏽鋼真偽，消委會教睇安全碼，1組號碼忌用

不鏽鋼煲家居必備！網上近日熱傳一款「不鏽鋼檢測」爆紅，聲稱只需要一滴，就能測出家中鍋具是否為真正的食品級304不鏽鋼。內地不少網民紛紛實測，有網民稱，發現家中的「304」鍋具「全軍覆沒」，全部是假貨！不鏽鋼煲點揀先安全？市面上常見的304、430、200等鏽鋼廚具編碼是甚麼意思？以下整合醫生的風險拆解及本港消委會教看不鏽鋼廚具安全編碼，當中一組號碼忌用。

「不鏽鋼檢測液」爆紅

近日一款名為「不鏽鋼檢測液」的產品在網絡上迅速引起熱議，在各大電商平台均有售。據稱只需一滴，便可辨別家中鍋具是否屬真正食品級別的304不鏽鋼。內地不少網民紛紛進行實測，結果發現自家標示「304」的鍋具「全軍覆沒」，全部均為假冒產品。

近日一款名為「不鏽鋼檢測液」的產品在網絡上爆紅。（微博圖片）

台灣神經內科醫生林邵臻曾在其Facebook專頁發文指出，公眾對不鏽鋼普遍存在3大謬誤。首先，不鏽鋼並非不會生鏽，亦非完全安全。雖然鉛並非不鏽鋼容器的設計成分，但卻是污染來源。她強調，選擇不鏽鋼型號很重要，因不同型號有不同的化學組成。使用上亦需留神，應避免長時間接觸酸性（如醋、檸檬）和高溫，同時切忌使用鋼刷，以免破壞鈍化層。若使用方法不當，長遠可能導致鎳溶出，引發接觸性皮膚炎、免疫活化，甚至出現腸漏、肥大細胞敏感族群可能惡化等問題。

不少網民紛紛進行實測。（小紅書圖片）

不鏽鋼廚具5大鉛中毒危機

林邵臻剖析5大潛在重金屬中毒風險：

1. 使用「回收廢鋼」冶煉：這是最常見、也最危險的來源。部分製造工廠為節省成本，使用回收物料冶煉。過程中，鉛無法完全去除，且廠方往往未有檢測鉛含量，其中以價格低廉的200系列、來源不明的不鏽鋼煲風險最高。

2. 焊接、接縫、鉚釘含鉛：煲身主體可能符合標準，但某一小段，如手柄的焊接點、底部接合處或鉚釘，有機會使用含鉛的焊錫。

3. 表面電鍍或拋光製程殘留鉛：新煲表面的電鍍槽污染或拋光劑可能殘留鉛，若出廠前清洗不足，首次使用時溶出的重金屬含量反而最高。

4. 酸性+高溫+長時間：即使含量很低，也可能慢慢累積，恐致慢性鉛中毒。

5. 老舊或仿製「醫療/食品級」容器：市面上有些產品標榜「304/316」，但缺乏檢驗報告。「寫316」不等於「真的乾淨316」。

消委會拆解不鏽鋼4組編碼

本港消委會曾指出，不鏽鋼煮食用具或會顯示3位數字，如200、300及400等，是為美國鋼鐵學會的分類法，能標示不鏽鋼中鉻、鎳及錳的大約含量。與食物接觸的不鏽鋼用具多採用300及400系列，常見編號包括304、316、403、410、430、200等。這些元素比例不同會令不鏽鋼有不同特性，如：

300系列（最受歡迎、最安全）

● 304不鏽鋼又稱18/8或18/10，即內含18%鉻和8%鎳，或18%鉻和10%鎳。消委會指，這種不鏽鋼含鎳量較高，有較佳的耐鏽性及耐腐蝕程度，較耐用；

● 標示316的不鏽鋼有更高鎳含量，亦因為加了鉬而提升其耐鹽性，但售價較貴；特點是鎳含量高，耐鏽性強，適合煮食。

400系列（耐鏽性較差）

● 含鎳量最低，又稱18/0，430型號含18%鉻、近乎零鎳

● 耐鏽能力較差，主要用於餐具。

200系列（風險較高）

● 「錳」含量高，以錳替代鎳減成本，防鏽力差，過量攝入錳恐影響神經系統，最不建議煮食。

消委會參考香港中毒諮詢中心的紀錄，現時並沒因使用不鏽鋼廚具而致過敏的個案，但過往曾有人不慎食入金屬碎屑，故不應使用破裂的不鏽鋼用具。而消委會亦引述歐洲研究指，不鏽鋼在表面破損和被刮花、加熱、或初次時用時會釋出更多鎳、鉻、錳等重金屬，但釋出量均低於歐洲安全標準，可安全使用。

消委會教安全使用不鏽鋼用具6大貼士：

為確保安全，消委會提出以下使用不鏽鋼用具小貼士：

● 先用中性洗潔精清洗新買的不鏽鋼容器，再盛載8成滿熱水重複沖洗，去除可能殘留的污物或機油。

● 建議用陶瓷或玻璃器皿盛載酸性、鹼性、有濃烈食物色素或鹽分高的食物，減少釋出重金屬的風險。

● 切勿用強鹼或強氧化性的家居清潔用品如漂白粉、次氯酸鈉漂白水等清洗或泡浸不鏽鋼用品。

● 切勿用鋼絲刷或百潔布擦拭不鏽鋼用品，以免刮花其金屬表面，增加釋出金屬物質的風險。

● 每次用後宜立即清洗，以免食物色素或殘留的食物或油脂積聚。清洗乾淨後，可倒置晾乾或用毛巾擦乾。

● 若不鏽鋼用具已出現鏽蝕且無法清除，建議立即更換。

醫生：304或316型號最安全

此外，台灣毒物科醫生顏宗海曾在節目《健康1＋1》中表示，選購不鏽鋼鍋具，數字並非愈高愈好。400系列中430數字較高且昂貴，但主要用於醫療用品。一般家庭建議選擇304或316型號，實用又安全。若看到價格異常便宜、卻標榜「高級不鏽鋼」而沒有清楚標示系列編號的產品，很可能是200系列，應避免購買。他建議使用3至4年應更換一次；若保養良好可延長使用。期間應避免使用鋼刷清洗，一旦發現生鏽、刮傷或受撞擊變形，代表內部結構已損壞，必須立即更換。