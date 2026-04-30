食物安全｜女子連食泰式醃生蝦2日寄生蟲上眼，專家提醒嚴重可上腦可致命

生食海鮮恐藏健康風險！泰國一名女子日前在社交平台分享親身經歷，指自己因連續兩日進食自家製的「醃生蝦」後，導致感染寄生蟲上眼，需緊急入院接受手術治療險失明。醫生警告，進食未徹底煮熟的淡水水產可能帶有寄生蟲，一旦入侵神經系統、大腦或脊髓，嚴重者更可致命。

連續兩日食醃生蝦 寄生蟲鑽眼眶

據泰媒報道，泰國一名女子Ploylada Setthawarasin近日在網上分享其慘痛經驗，希望警惕他人。她發文表示，在去年10月求醫時，醫生詢問她曾否進食如醃生蝦等生冷食物，她回答曾連續兩天進食。醫生隨即告知她需要接受手術，因為發現寄生蟲感染已擴散至其眼眶邊緣，最終需住院治療超過10日，並進行手術移除寄生蟲。

事主稱：「當時我跟任何人說，都沒有人相信！我竟然是因為吃了自家做的醃生蝦而感染。」她以此警示大眾，切勿輕視進食生鮮食物的風險，並呼籲市民在選擇餐廳時應注意衛生。

專家：生醃食物含「螺類寄生蟲」 嚴重可致永久失明



泰國國際綜合醫學中心主任Dr. Krisada Siramapuch表示，這種寄生蟲通常被稱為「廣東住血線蟲（鼠肺線蟲）」。該寄生蟲為線蟲，在老鼠體內成長，並透過老鼠糞便傳播至淡水螺類，以及蟹、蝦等水產。當人類生食或進食受寄生蟲幼蟲污染的食物，便有機會被感染。

醫生指出，雖然此類感染在泰國的發病率並不高，約1.1%，但後果可以非常嚴重。寄生蟲一旦進入人體，可能會遊走到眼睛或大腦，導致腦膜炎、癲癇發作，甚至可能致命；若寄生蟲入侵眼部，則會引起眼球出血、視網膜撕裂，甚至造成永久性失明。

由於寄生蟲進入眼部後，藥物難以發揮作用，通常需要透過手術將其移除，若未能及時治理，後果不堪設想。專家建議，市民應避免食用未經煮熟的蝦、蟹、貝類及未經徹底清洗的蔬菜，確保食物經徹底煮熟才進食，以減低感染風險。

食安中心教減低寄生蟲風險方法



據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲等。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

泰女連續兩日食醃生蝦，導致寄生蟲鑽眼眶。（圖片來源：FB@Ploylada Setthawarasin）

食安中心教減低寄生蟲風險 5大方法

1. 把生吃的魚類在-20°C 或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時以消滅寄生蟲。

2. 在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類 （例如養殖的三文魚） 感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲最好是吃徹底煮熟的水產

4. 高危一族包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

資料來源：食安中心

感染海獸胃線蟲高危

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾指出，食用未經徹底煮熟的海魚，主要有機會感染海獸胃線蟲和某些裂頭絛蟲，惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

黃醫生又指，感染常見的海獸胃線蟲後，會出現以下症狀：

感染海獸胃線蟲常見症狀

1. 如影響胃部，進食後1至12小時內會腹痛、噁心、嘔吐或發燒等，部分人更會出現皮疹。

2. 如影響小腸，會在5至7日後腹痛，幼蟲會穿透並進入胃壁或腸壁，嚴重可致腸胃穿孔及進入腹膜。

3. 部分人會出現過敏反應，例如蕁麻疹、血管性水腫、或休克等。

資料來源：香港大學李嘉誠醫學院

6大高危食物

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾指出，今時今日要所有人不吃魚生壽司是「不切實際」，但認為高風險人士應避免進食，包括幼童、老人家、器官移植病人、癌症病人、正接受化療人士、高劑量類固醇、肝病、糖尿病患者等，以及正服食抗生素人士，至於其餘人士亦要做好風險管理。

他強調，「冷凍」只能殺蟲，不能殺菌，「記着細菌零下負80度，雪藏10年都唔死呀」。除魚生外，生食其他海產同樣存在感染寄生蟲風險，何栢良又列出其中6大高危食物，包括：

感染寄生蟲6大高危食物

壽司、刺身、醬油蟹、醉蟹、綠鯡魚、酸橘汁醃魚

資料來源：港大感染及傳染病中心總監何栢良