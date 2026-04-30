食物安全｜一家四口飯後食西瓜12小時集體身亡，專家揭惡菌元兇

印度孟買一家四口與親友聚餐後，飯後吃西瓜後集體中毒身亡，在短短12小時內，父母及兩名年幼兒女相繼身亡。有專家指出，中毒成因與西瓜擺放室溫過久，滋生1種奪命菌釀禍。

飯後吃西瓜一家人集體食物中毒

綜合當地媒體報道，40歲父親Abdullah Dokadia與35歲妻子Nasreen，以及16歲長女Ayesha和13歲幼女Zainab，於上周六（25日）晚約10時30分與五名親友在家中聚餐，當時大家一同吃了雞肉燴飯作晚餐。其後，親友約於晚上11時30分離開，一家四口在深夜時分一同吃西瓜。幾小時後，一家人相繼病發，到清晨約5時30分，家中各人陸續出現嚴重的嘔吐和腹瀉症狀。據了解，他們曾服用家中備用的成藥，未見好轉，於是致電親友求助，將四人緊急送往醫院搶救。

▲ 印度一家四口吃西瓜後集體食物中毒身亡。（NDTV截圖）

12小時內四人相繼離世

4人送院後情況急轉直下，13歲的幼女於當日上午10時15分首先宣告不治；其母親與16歲長女隨後也不治離世；父親最終於當晚10時30分身亡。一家四口在短短12小時內因食物中毒身亡，有專家懷疑中毒成因與西瓜有關，因西瓜含有豐富水分與天然糖分，一旦受污染，病菌可迅速滋生，提醒消費者務必向信譽良好的商店購買新鮮水果。

當地營養師Rubal Datta指出，西瓜切開後若儲存不當，放置在室溫下過久，細菌會快速繁殖，引發嚴重的腸胃炎症狀。亦有專家推測，有不良商家為提升西瓜甜度而注射葡萄糖水。注射葡萄糖水並無即時毒性，卻會加速細菌在果肉中「爆炸式」增長。專家亦提醒，深夜食用水果並非中毒直接成因，但在睡眠時段進食，一旦食材已受污染，腸胃症狀或會來得更急更劇烈。

目前，孟買警方與印度邦食品藥物管理局正加緊調查，並等待法證化驗的最終結果，以釐清這宗離奇集體猝逝案是否涉及食物污染、謀殺或誤服毒物，最終死因尚待調查報告結果方能確定。

2招處理西瓜減感染風險

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在節目《挖健康》中指出，有些人因貪圖方便，或是覺得家裏只有自己一個人，會直接用湯匙挖取西瓜食用，吃不完便以保鮮紙覆蓋，然後重新放入雪櫃冷藏。她提醒，這種習慣看似方便，實際上卻暗藏食安風險；過往就曾有人因此感染李斯特菌，並引發敗血症中毒身亡。

她續指，自己也喜歡吃西瓜，但因家中人數較少，無法一次吃完整顆西瓜，因此會選購切開的西瓜。譚敦慈特別提醒市民，如要購買切開的西瓜，應選擇在應在採購結束準備返家時再買，一來較方便攜帶，二來避免西瓜在空氣中暴露過久導致細菌滋生。

那麼，將西瓜帶回家之後又該如何處理及保存？她就表示，把西瓜放入雪櫃保存之前應該先進行前置處理，並提出以下2大建議，有助降低細菌感染及食物中毒的風險。

1. 移除保鮮紙

有研究發現，覆蓋保鮮紙的西瓜表面較易滋生細菌，因此建議先將保鮮紙完全移除，並削去最外層的果肉，以避免塑化劑殘留，之後再將西瓜切塊，並放入保鮮盒中冷藏保存。

2. 用乾淨的餐具進食

譚敦慈提醒，每次食用西瓜時都應該使用乾淨的叉，切勿因為獨自食用、貪方便而隨手拿使用過的湯匙直接挖取果肉，再將未吃完的西瓜用保鮮紙簡單覆蓋、放回雪櫃，這種不衛生的習慣有可能引致嚴重的健康問題。

此外，台灣農業部亦曾在其Facebook專頁上發文，分享西瓜的不同切法，並提醒市民，西瓜在切開之後便會開始氧化，無論是以保鮮紙包裹抑或裝入膠袋，拿出時都應該削去最外層氧化的部分，並且最好在3天之內吃完。

預防李斯特菌感染7大方法

本港食安中心解說預防李斯特菌感染的7大方法：

1.充分洗淨及煮熟食物。

2.處理生食後應徹底清潔雙手、刀和砧板。

3.已煮熟的食物及生食材要分開擺放。

4.盡快進食容易變壞的食物。

5.剩餘食物要徹底翻熱才能進食。

6.購買食材時要小心查看食物包裝是否完好無缺。

7.留意食物標籤上的食用日期，尤其是保質期較長的冷藏即食食物。

資料來源：香港食安中心

9大高風險食物

1. 未經巴士德消毒法處理的奶

2. 芝士（尤其軟芝士和半硬芝士）

3. 冰凍甜品

4. 已經煮熟的凍食肉類

5. 水果

6. 預製或預先包裝沙律

7. 刺身

8. 煙燻三文魚

9. 煙燻火腿

資料來源：食物安全中心

4大食安貼士

1. 容易變壞的食物應存放在攝氏4度或以下的雪櫃內並避免交叉污染

2. 盡快食用雪櫃內容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱

3. 避免進食高風險食物（保質期超過五天的冷藏即食食物）

4. 一般煮食溫度可殺死李斯特菌，所以只進食徹底加熱烹煮的食物

資料來源：衞生防護中心及食物安全中心