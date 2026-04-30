日本疫情｜麻疹大爆發，確診逼近10年高峰，東京淪重災區

日本麻疹疫情自2026年初升溫後，情況持續惡化。根據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）的數據，截至4月19日，全日本累計確診人數已達362宗，單周新增57宗，疫情擴散速度顯著，是去年同期的4.4倍。目前麻疹的感染增速已超越2020年後的相關紀錄，正逼近過去10年間最嚴重的2019年水平。

東京、神奈川、靜岡相繼失守 東京淪為重災區

據JIHS數據顯示，東京都的疫情最為嚴峻，累計錄得153宗確診個案，位列全國首位；其次為神奈川縣，錄得36宗；靜岡縣中部及濱松市亦相繼出現確診個案。雖然日本早已宣布本土麻疹絕跡，但專家分析指出，今次疫情是由海外輸入的病毒引發，並推測約有7成感染個案是在國內的醫療機構或家庭內部傳播。

截至4月22日，東京都的疫情最為嚴峻，累計錄得153宗確診個案。（圖片來源：日本國立健康危機管理研究機構（JIHS））

專家呼籲接種疫苗

日本川崎市健康安全研究所高級顧問岡部信彥醫生表示，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。他呼籲家長務必確保子女完成一歲及小學入學前的兩劑常規接種。成年人亦應重新確認自身的疫苗接種紀錄，以建立群體免疫，從而保護尚未能接種疫苗的嬰兒。

麻疹傳染力強 可引致肺炎及流產等嚴重併發症

麻疹為高度傳染性疾病，主要經由空氣傳播，潛伏期約為10天。患者會出現高燒、咳嗽及皮疹等症狀，嚴重個案可引致肺炎或其他併發症，甚至死亡。專家警告，未接種疫苗的嬰幼兒一旦感染，極容易轉為重症；孕婦感染則可能面臨早產或流產的風險。

黃金周恐擴大疫情

隨着日本5月黃金周長假期即將來臨，人潮移動增加恐進一步加劇疫情擴散。日本厚生勞動省對此高度戒備，強烈呼籲民眾若出現發燒或出疹等疑似症狀，應立即避免外出及上班。當局同時提醒，求診人士前往醫院時，避免搭乘巴士、火車等公共交通工具，以防止病毒在公共空間蔓延。

麻疹傳染力極強 可存活空氣中2小時

據本港衞生署資料，麻疹是一種傳染性極高的病毒性疾病，患者出疹前後4天均具有傳染力。病毒可透過空氣中的飛沫傳播，在空氣中更可存活長達2小時，即使未有與患者直接接觸，身處同一空間亦有感染風險。初期病徵與感冒相似，包括發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅，發病後3至7天皮膚會出現紅疹。接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，專家建議不確定自己疫苗接種史的市民，應諮詢醫生並考慮補打疫苗。

麻疹屬高傳染性疾病 潛伏期可達21日

麻疹由麻疹病毒所引起，屬高傳染性的疾病，潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。麻疹可透過空氣中的飛沫，或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。

麻疹常見病徵

1.初期

發燒

咳嗽

流鼻水

眼紅及口腔內出現白點

2. 3至7天後

皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮

3. 病重者

呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡

4 懷孕期間感染

可能導致懷孕的不良影響，包括流產、早產及嬰兒出生時體重過輕等，然而並無證據顯示會增加嬰兒出現先天性缺陷的風險。此外，如孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，其受感染的初生嬰兒日後患「亞急性硬化性全腦炎」（一種非常罕見但可致命的神經系統疾病）的風險較高。

資料來源：衞生防護中心

受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病情嚴重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

懷孕期間感染麻疹可能導致懷孕的不良影響，包括流產、早產及嬰兒出生時體重過輕等，然而並無證據顯示會增加嬰兒出現先天性缺陷的風險。此外，如孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，其受感染的初生嬰兒日後患「亞急性硬化性全腦炎」（一種非常罕見但可致命的神經系統疾病）的風險較高。

麻疹治療方法

麻疹病人應避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。雖然現時未有特定療法，但可處方藥物紓緩病徵，亦可採用抗生素醫治由細菌引致的併發症。

麻疹預防方法

接種疫苗是最有效預防麻疹的方法。在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童接種共兩劑含麻疹的疫苗。不同國家會因應當地的流行病學而制定免疫注射計劃，家長應根據兒童長期居住地的免疫注射計劃為子女安排免疫接種。例如，經常往返或居於內地的1歲以下兒童應按內地免疫計劃，在8個月大時接種首劑麻疹疫苗，並於18個月大時接種另一劑。

所有對麻疹未具備免疫力的外籍家庭傭工都應接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹（MMR）混合疫苗，在抵港工作前接種更佳。如果未能及時接種，他們可以在抵港後諮詢醫生意見。僱傭機構可考慮將外籍家庭傭工對麻疹免疫力的評估或MMR混合疫苗接種加入職前身體檢查項目中。

如孕婦及計劃懷孕的女士就個人是否對麻疹具備免疫力存有疑問，應該諮詢醫生的意見。由於在懷孕期間不適合接種含麻疹疫苗，若她們對麻疹沒有免疫力，便不應前往出現麻疹爆發或高發病率的地方。

一般而言，以下人士不宜接種MMR混合疫苗：

曾對MMR混合疫苗或其任何成份（例如明膠或新霉素）有嚴重的過敏反應

因疾病或治療而導致免疫功能受嚴重抑制的人士（例如正在接受化療及電療等抗癌治療、服用會令免疫功能降低的藥物如高劑量類固醇等）

孕婦

除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹：

維持良好的個人及環境衞生

保持室內空氣流通

保持雙手清潔，並用正確的方法洗手

雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手

打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物

徹底清潔用過的玩具和家具

病患者在出疹後的4日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人

玫瑰疹、水痘、麻疹點區分？

玫瑰疹

病原體：人類皰疹病毒6型（經飛沫傳播）

常見於2歲以下幼兒

徵狀：

● 初期發燒3至4日

● 第4或5日出紅疹

● 紅疹一般數日內散去

●不痛不癢，不會有水疱

* 服用退燒藥；持續發高燒需求醫

水痘

病原體：水痘帶狀疱疹病毒（經飛沫／空氣傳播）

常見於12歲以下的兒童

徵狀：

● 發燒時有水泡／紅疹

● 紅疹約於5天內出現

● 及後紅疹會形成豆狀水疱，維持約3至4天，並變乾、結痂

● 約2至4星期內痊癒

麻疹

病原體：麻疹病毒（經飛沫／鼻喉分泌物傳播）

徵狀：

● 發燒、易累、咳嗽、流鼻水、眼紅、口腔內出現白點

● 3至7天後出現污斑紅疹，維持4至7天

● 紅疹可長達3個星期，留下褐色斑痕／脫皮