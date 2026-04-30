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富貴包治療｜姿勢不良致氣滯血瘀，中醫針灸+保健3招標本兼治
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針灸穴位

富貴包治療｜姿勢不良致氣滯血瘀，中醫針灸+保健3招標本兼治

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　富貴包，不是富貴的象徵。

 

　　那天，Zita走進診室，坐下來第一件事是摸自己的後頸。

 

　　「譚博士，你看這裏。」她轉過身，讓我看她脖子後面。那裏有一個明顯的鼓起，像一個小饅頭。

 

　　「人家說這叫富貴包，但我一點都不富貴。它讓我穿衣服不好看，晚上睡覺翻來覆去不舒服，同事問我是不是駝背，我愈來愈不想見人。」她的聲音有點委屈，「我去看過醫生，說不是病，不用處理。但它真的困擾我很久了。中醫怎麼看？針灸可以幫到我嗎？」

 

　　我看著她的後頸，也看到她低著頭說話的習慣——那個姿勢，跟富貴包的形成有直接關係。

 

　　我答：「富貴包，是頸椎和胸椎交界處（第七頸椎和第一胸椎之間）向外突起的軟組織包塊。

 

　　在中醫看來，這個位置非常特別。它是人體陽氣運行的關鍵樞紐，是氣血的十字路口——大椎穴所在。大椎是手足三條陽經和督脈的交匯點，像一個交通樞紐，所有往上走往頭部的陽氣都要經過這裏。

 

　　當這個交通樞紐堵塞了，會發生兩件事：

 

　　第一，氣血運不過去，堆積在當地，慢慢形成一個包。

 

　　第二，頭部得不到足夠的陽氣，人會覺得頸硬、頭暈、睡眠差。

 

　　經詳細診斷後，Zita你的情況，根源在氣滯血瘀、痰濕凝聚、姿勢不良。長期低頭看手機、用電腦，讓頸部肌肉緊張，氣血運行不暢；加上壓力大、作息亂，身體代謝變差，痰濕堆積，慢慢地就長出了這個包。當然，有些病友是由於頸椎病引起的，慶幸，你頸椎的生理弧度仍然良好。

 

　　針灸有助疏通大椎，打開樞紐。

 

　　針對富貴包，我會用以下穴位，從局部到整體調理：

 

　　第一：局部疏通——直接處理包塊。

 

　　選大椎穴為核心，加上肩井、天柱等穴。

 

　　大椎是問題的中心，我會圍繞大椎施針，像在堵塞的交通樞紐派幾個交通警，指揮氣血重新流動。針感會往肩膀和頭部擴散，你會覺得頸部繃緊馬上鬆開。

 

　　肩井是膽經和三焦經的交會穴，能疏通肩頸氣血。針完肩井，會覺得肩膀像卸下一塊石頭。

 

　　第二：化痰散結——消掉包塊。

 

　　選豐隆、足三里、陰陵泉等穴。

 

　　豐隆是化痰要穴，能把堆積在局部的痰濁清走。足三里健脾，從源頭減少痰濕的產生。陰陵泉是脾經合穴，善於利濕。

 

　　這組穴位像幫身體做一次大掃除，把不需要的東西清出去。

 

　　第三：行氣活血——讓氣血流動起來。

 

　　選合谷、太衝、曲池等穴。

 

　　合谷配太衝是（四關穴），是全身氣機的總開關。打開它們，鬱結的氣就能重新流動。曲池善於行氣活血，對頸部的僵硬特別有效。

 

　　這組穴位像把堵塞的河道全部打通，讓新鮮氣血可以順利上到頭部。

 

　　第四：補益正氣——防止復發。

 

　　選氣海、關元、腎俞等穴。

 

　　富貴包不是一天形成的，通常伴隨著身體整體的虛弱。氣海和關元補充根本能量，腎俞補腎強骨。當身體整體強壯了，就不容易再堆積東西。」

 

　　Zita問：「為甚麼要針灸，推拿可行嗎？」

 

　　我答：「推拿可以放鬆肌肉，但富貴包不只是肌肉問題。針灸的針可以到達更深層，把針刺到穴位、肌肉、筋膜和關節的結點，直接鬆開粘連。而且針灸能通過經絡調節全身，不只是處理局部。

 

　　簡單說：推拿像按摩地面，針灸像挖到地基，標本兼治。」

 

　　Zita 續問：「治療後，有沒有一些平時可以自行保健的心得？」

 

　　我答：「當然有。以下分享了幾個方法：

 

　　一、每天「靠牆站」五分鐘。 腳跟、臀部、肩胛骨、後腦勺貼牆。這個動作有助矯正頭前傾的姿勢，從而有助富貴包的矯正。

　　二、換一個「枕頭」。 患上富貴包的人不適合睡高枕頭。把枕頭換成低枕，或者用頸椎枕，讓頸部在睡覺時保持自然的弧度。

　　三、工作時「抬頭」。 每用電腦半小時，抬頭看天花板十秒。這個小動作能拉開頸椎前側的肌肉，減少對大椎的壓迫。

 

　　真正的療癒，是姿勢和氣血的雙重修復。」

 

　　針灸治療完畢後，Zita 的富貴包收細了3成，脖子明顯挺直了，疼痛也消失了。

 

　　Zita 問：「譚博士，這個包真的可以消掉嗎？」

 

　　我看著她說：「可以。但需要兩件事：第一，針灸幫你把堆積的氣血疏通；第二，你自己改變習慣，不再給它製造堆積的機會。針灸像幫你把堵塞的河道挖通，而改變姿勢是不要再丟垃圾進去。兩者配合，包會變小，最後脖子會恢復正常狀態。」

 

　　Zita點點頭，挺直了背走出去。

 

　　富貴包不是富貴的象徵，它是身體在告訴你：我堵了、我累了、我需要被照顧。只要找對方法，慢慢疏通，那個脖子乾淨、體態優美、抬頭挺胸的自己，會重新回來。

 

Tags:#中醫#針灸#富貴包#頸椎#胸椎#姿勢不良#氣滯血瘀#痰濕凝聚#大椎穴#靠牆站#枕頭#抬頭
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