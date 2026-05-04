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名人健康｜DJ泰山晚期前列腺癌，抗癌一年9成癌細胞消失，學習與病共存
健康Tips

名人健康｜DJ泰山晚期前列腺癌，抗癌一年9成癌細胞消失，學習與病共存

健康解「迷」
健康解「迷」

　　2024年，當時49歲的電台DJ泰山確診第四期前列腺癌，他大受打擊，一度以為人生「就咁玩完」。時隔一年半，在與香港泌尿腫瘤科學會合作推出的一連三集「泰山訪問泰山」之中，泰山決定完整公開他的抗癌之路，以過來人的心路歷程，為全港病友打氣。

 

　　泰山在2024年底因小便不暢順求醫，終發現PSA指數高達57ng/mL，比 4ng/mL的正常範圍超出14倍以上！直至確診為第四期前列腺癌，也只是短短三天內的事，面對如此噩耗，他形容，感覺像掉進了爬不出來的洞，只懂不斷哭泣。

 

名人健康丨年僅49歲患晚期前列腺癌 DJ泰山9成癌細胞全消抗癌一年靠2件事摵甩「二高」

「泰山訪問泰山」之中，泰山決定完整公開他的抗癌之路，以過來人的心路歷程，為全港病友打氣。

 

       接受現實之後，他便找醫生商討治療方法。他接受結合了雄激素阻斷療法（ADT）、新型口服藥物（ARi）及化療的「雞尾酒式」綜合治療後，PSA指數也開始回落。現時，泰山體內已清除九成的癌細胞，接下來就是學習與癌症共存。泰山養成了運動習慣，保持健康飲食，曾經有「三高」的他已擺脫其中「二高」，膽固醇和血壓指數都回復正常。

 

　　起起伏伏之後，泰山將這段經歷看成是「焉知非福」，「因為身體變好了，現在工作上、生活上，都更加有動力，也希望帶多點歡樂給大家」。

名人健康丨年僅49歲患晚期前列腺癌 DJ泰山9成癌細胞全消抗癌一年靠2件事摵甩「二高」

2024年，當時49歲的電台DJ泰山確診第四期前列腺癌。

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#前列腺癌#膽固醇#PSA指數#香港泌尿腫瘤科學會#雄激素剝奪治療
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