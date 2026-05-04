食油比併｜消委會檢測揭6成含基因致癌物，推介21款安全食油名單

食油在生活中必不可少，消委會曾分別抽查過市面上50款及60款食用油，結果發現部分樣本驗出基因致癌物「環氧丙醇」，亦有樣本被檢出塑化劑。在50款食油樣本中，整體獲5星滿分評價的有21款，其中包括駱駝嘜花生油、大昌食品優質純正芥花籽油。另在測試60款食用油中，發現5款不含塑化劑，獅球嘜/萬歲上榜。

6成食油含基因致癌物「環氧丙醇」

消委會曾於2022年7月檢測市面上50款食用油，種類包括14款特級初榨橄欖油、6款芥花籽油及花生油、5款調和油、3款粟米油、3款椰子油、2款橄欖油、2款牛油果油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油及1款大豆油。

結果發現，接近6成（29款）樣本被驗出基因致癌物「環氧丙醇」，含量介於每公斤100至2,000微克，其中有2款超出歐盟標準（<1,000毫克／公斤），長期食用恐損健康。另外亦發現有2款食油含有基因致癌物「苯並[a]芘」，雖然含量合乎香港的限制水平，但有1款就檢出每公斤2.1微克，含量輕微超出歐盟標準。

消委會食油測試推介名單 16款不含環氧丙醇

消委會最後評出21款不含環氧丙醇的食油名單，當中有16款滿分安全食油仍然出售中：

特級初榨橄欖油

● Carbonell「Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil」

售價：$69

總評：5星

● MASSERIE diSANT'ERAMO「Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction」

售價：$110

總評：5星

● 百益 Filippo Berio「Extra Virgin Olive Oil」

售價：$189

總評：5星

● Meadows「Extra Virgin Olive Oil」

售價：$181

總評：5星

● Primtori「Organic Extra Virgin Olive Oil」

售價：$55

總評：5星

● 伯爵 Borges「Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original」

售價：$138

總評：5星

● 百得利 Bertolli「特純橄欖油 Cold Extracted Extra Virgin Olive Oil Rich Taste」

售價：$122

總評：5星

● 樂家 Colavita「特純橄欖油（冷壓）Extra Virgin Olive Oil （Cold Production）」

售價：$84.9

總評：5星

● city'super「Organic Extra Virgin Olive Oil」

售價：$92

總評：5星

● 加利奧 Casino「Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil」

售價：$118

總評：5星

牛油果油

● La Tourangelle「Avocado Oil」

售價：$118

總評：5星

● Grove「Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil」

售價：$109

總評：5星

芥花籽油

● Showa「Light Canola Oil （Added Vitamin E）」

售價：$65

總評：5星

● Clearspring「Organic Rapeseed Oil （Unrefined， Cold Pressed）」

售價：$79

總評：5星

● Spectrum Culinary「Organic Canola Oil （Expeller pressed）」

售價：$75

總評：5星

花生油

● 皇冠牌 Crown「極品花生油 Peanut Oil Reserva」

售價：$100

總評：5星

另外，只有3款食用油完全沒有驗出污染物，包括：

● Carbonell特級初榨橄欖油Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil

售價：$69

● Primo葵花米油Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed

售價：$115

● Showa的芥花籽油Light Canola Oil (Added Vitamin E)

售價：$68

5款不含塑化劑食油

消委會亦曾測試過60款食用油，結果發現41款含有塑化劑；消委會指出，過去有研究顯示，塑化劑是一種內分泌干擾物質，長期過量進食或會影響實驗動物生殖系統發育。

而在剩餘19款不含塑化劑的食油樣本中，有6款分別含致癌物「苯並〔a〕芘」、有害物「3-MCPD」或基因致癌物「環氧丙醇」；另有5款樣本含有不飽和脂肪酸「芥酸」，經動物測試可損壞心組織，且含有「黃曲霉素」，可致中毒及影響肝功能。

在消委會評出8款不含塑化劑且較安全的食油產品中，現時市面上仍有5款有售：

1. 獅球嘜粟米油（售價：$24.9／600mL）

2. 獅球嘜純正芥花籽油（售價：$32.9／900mL）

3. 萬歲芥花籽油（售價：$33.5／900mL）

4. 駱駝嘜花生特級食油（售價：$129.9／5L）

5. 東遠特級芥花籽油（售價：$21／500mL）

消委會教選購食用油貼士

消委會提醒大家要小心高溫烹調。關於選擇高溫烹調使用的食用油，消委會亦訪問了脂肪及食用油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授，整合出2大常見疑問：

一、油炸或烘焗，選哪種食用油？

2大選購食用油貼士

油炸過後

如便判斷需要換食油？用過的油可否重用？

1. 不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油

2. 烘焗時建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油

3. 食油煙點應高於烹調溫度

二、3種情況應更換食用油

如出現以下情況，建議將食用油棄置並及時更換食用油：

1. 當油炸用食用油顏色明顯變深

2. 出現明顯油餿味

3. 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

15款不含致病菌防腐劑安全醬油

澳門消委會早前與市政署食品安全廳合作，檢測市面上15款常見醬油。全部樣本均購自澳門當地超級市場，容量規格有600克，以及由180毫升至760毫升不等，樣本標籤聲稱產地包括中國內地、香港、台灣、新加坡及日本。

為了解醬油的衛生情況，澳門消委會是次檢測醬油樣本中的致病菌包括金黃色葡萄球菌、沙門氏菌及蠟樣芽孢桿菌。而檢測結果顯示，15款樣本未見異常，衛生情況良好；同時，15款醬油防腐劑含量亦未見異常，全部合格通過。安全清單如下：

產品名稱／規格／聲稱產地／零售價



1. AMOY淘大 頭遍生抽 FIRST EXTRACT LIGHT SOY SAUCE／500mL／香港／MOP$17.9



2. DONGGU東古 一品鮮 特級釀造醬油 DELICATE FLAVOR Soy Sauce／500mL／中國內地／MOP$15.6



3. HADAY海天 金標生抽 GOLDEN LABEL LIGHT SOY SAUCE／500mL／中國內地／MOP$9.9



4. Itacho板長 醬油 Soy Sauce／180mL／日本／MOP$29.9



5. KIKKOMAN萬字 醬油 NATURALLY BREWED Soy Sauce／600mL／新加坡／MOP$27



6. KIMLAN金蘭 高級老抽 GRADE-A DARK SOY SAUCE／590mL／台灣／MOP$15.6



7. LEE KUM KEE李錦記 鮮味生抽 Soy Sauce／500mL／中國內地／MOP$8.3



8. Maggi美極 鮮醬油 Seasoning／200mL／中國內地／MOP$14.9



9. Master味事達 味極鮮特級釀造醬油／760mL／中國內地／MOP$18.5



10. PEARL RIVER BRIDGE珠江橋牌 有機醬油ORGANIC SOY SAUCE／500mL／中國內地／MOP$20.9



11. Pun Chun品珍 古法蒸魚豉油 Premium Soy Sauce for Seafood／500mL／香港／MOP$19.9



12. TONG IEC PAK FA FUI同益百花魁 釀製頭抽 PREMIUM SOY SAUCE／600mL／中國內地／MOP$16



13. Xingzhengzongchu行政總廚 魚生壽司醬油鮮／200mL／中國內地／MOP$12.5



14. YUMMY HOUSE美味棧 古法頭抽 PREMIUM SOY SAUCE／450mL／中國內地／MOP$29.9



15. 廚邦 特級鮮生抽／410mL／中國內地／MOP$12.9



資料來源：澳門消委會

資料來源：消委會第489期《選擇》月刊、消委會第549期《選擇》月刊

＊產品售價及品質或有變更。