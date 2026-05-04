體味警示｜40歲驚現老人味？醫生揭5部位體味最濃，專家推1種食物助辟味

不少年長人士身上都會發出一陣「老人味」。台灣有醫生指出，老人味是一種類似油耗的氣味，主要由身體5個油脂分泌較旺盛的部位散發出來。他指出，老人味並非長者專利，年過40歲的「油膩大叔」同樣屬高危一族。另有專家指出，有1種食物可幫助消除老人味，同時還可以預防癌症及降低認知障礙風險。

身體5部位老人味最濃

台灣皮膚科醫生徐常捷在YouTube頻道《祝你健康》中指出，人體皮脂腺會分泌油脂，隨著年紀增長，不飽和脂肪酸的比例上升，這類脂質容易氧化，產生一種名為壬烯醛的物質，會讓身體散發出類似油耗的氣味，即俗稱的「老人味」，而且容易殘留於衣物及枕頭套上，難以散去。

徐醫生續指，老人味最容易散發的部位，包括頭皮、耳朵後側、頸部後方、前胸與後背，這些位置油脂分泌較旺盛，卻往往是洗澡時最易被忽略的地方。雖然長者四肢皮膚普遍偏乾，但上述五個部位出油量較高，他建議使用弱酸性沐浴產品徹底清潔，直言：「只用清水洗，根本無法去油。」

徐醫生解釋，隨着年齡增長，身體抗氧化能力下降，這些油脂分泌旺盛的部位便容易產生類似油耗的氣味。他建議從飲食入手，多攝取新鮮蔬果、莓果及綠茶等抗氧化食物，補充維他命C與維他命E，有助減低體味，同時強調加強局部清潔同樣關鍵。

年過40是高危一族

他強調，老人味並非長者專利，年過四十的油膩大叔同樣是好發族群，而且男性普遍比女性情況嚴重。這是由於雄性激素會促進皮脂分泌，令男性較易出油；至於女性，則因更年期後雌激素水平下降，同樣會面臨老人味的困擾。

他提醒，若經常不洗頭、不更換衣物，身體散發濃烈的油耗味，隨時影響社交及人際關係。然而，大多數患者往往不自知，要經身邊人提醒後才驚覺問題所在。

1種食物有助除味／防癌／減腦退化風險

據《紐約郵報》報道，英國「牛津健康周期」的創辦人、長壽專家Leslie Kenny指出，菌菇類食物能有助減少「老人味」，其關鍵在於菇類所含的麥角硫因（ergothioneine）及亞精胺（spermidine），能在體內對抗二壬烯醛的形成。

麥角硫因是一種天然氨基酸及強效抗氧化劑，可保護皮膚脂質，避免氧化轉化成老人味源頭。由於人體無法自行合成這種物質，菌菇類便成為主要攝取來源。除了能改善體味，部分研究亦發現多吃菇類能降低認知障礙症及前列腺癌風險。

此外，亞精胺能促進細胞自噬，即分解及更新老化或受損細胞的程序。Kenny建議定期進食富含亞精胺的食物，如冬菇、豆莢、豌豆或黃豆，有助啟動細胞自噬機制。

體味變重3大成因

台灣功能醫學營養師呂美寶在當地節目《早安健康》中指出，所謂「老人味」並非長者才有。當體內氧化壓力過大，皮膚及細胞的脂肪便會容易氧化，繼而產生一種名為「2-壬烯醛」的化合物，而這就是導致老人味或特殊油耗味的罪魁禍首。年輕人若長期飲食不當、作息紊亂，同樣可能因代謝與腸道菌相失衡，而散發出令人尷尬的體味。

1. 飲食失衡：經常攝取高溫油炸與烘焙食物、精緻澱粉、高糖分及加工食品，會增加身體氧化壓力，破壞腸道菌相平衡，使壞菌增生，從而影響體味。

2. 久坐少流汗：許多人以為待在冷氣房中流汗少，就不易產生異味，實則相反。久坐加上冷氣環境使排汗減少，導致體內毒素難以有效排出，產生異味。

3. 睡眠不足：睡眠不足會導致壓力荷爾蒙升高，進而刺激皮脂腺分泌旺盛，加重身體異味。

5招內外改善體味

為了有效改善體味問題，呂美寶提出以下5個建議，透過正確的飲食與生活習慣，由內而外保持清新氣息。

1. 多吃「抗氧化」蔬菜：每餐確保吃至少一碗蔬菜，特別是綠色蔬菜及多色蔬菜，如甜椒、番茄、玉米筍等，其天然的多元植化素有助降低身體氧化壓力，減少脂肪氧化產生的異味。

2. 補充益生菌與纖維：適量攝取無糖乳酪或味噌等發酵食物，搭配豐富的膳食纖維，能促進腸道菌群健康，加強身體排毒能力。

3. 保證充足水分：每天飲用至少2,000cc的水，有助促進代謝，幫助毒素透過尿液與汗水順暢排出，避免濃度過高而產生異味。

4. 定期進行運動：每周進行2至3次有氧運動（如快走、跑步）或肌力訓練，能有效促進排汗，幫助通暢毛孔與代謝。

5. 維持優質睡眠：睡前半小時放下手機，將燈光調暖，讓褪黑激素正常分泌。確保睡眠充足，能幫助穩定壓力荷爾蒙，同時提升肝臟的解毒功能，減少異味產生。

常見6大散發老人味位置

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文指出，所謂的「老人味」，其實來自一種名為「2-壬烯醛」的化合物，聞起來類似油膩的油耗味。這種物質是皮膚中的「Omega-7油脂」氧化後所產生。隨著年齡增長，人體分泌的抗氧化物質逐漸減少，加上皮脂分泌的組成也會改變，所以到了40歲左右，這種味道可能就會慢慢出現。

李思賢表示，「老人味」主要集中在皮脂分泌旺盛、但不容易清潔乾淨的地方，如頭皮、耳朵後面、腋下、胸口、背部及後頸。這些地方的皮脂腺密度比較高，分泌的脂肪酸比較多，所以氧化反應也更容易發生。

資料來源：台灣家醫科醫生

多沖涼就可以除老人味？

許多人一聞到氣味，直覺反應就是「多洗幾次澡」，加強清潔即可消除氣味，但李思賢指出，2-壬烯醛為脂溶性物質，僅靠水分無法去除，即便使用肥皂也未必能完全清除。而過度清潔反而可能讓皮膚變乾，破壞皮膚屏障，導致更多問題。

5招內外改善老人味

既然洗不掉，該如何解決？李思賢表示，雖然老人味的產生和老化有關，但還是有一些方法可以減少它的影響。他提出以下5個建議，有助於減輕老人味的影響：

● 平常多補充抗氧化劑比如維他命C、維他命D、多酚與硫辛酸，對減少脂肪酸的氧化很有幫助。綠茶也是很好的選擇

● 排汗和代謝是關鍵，規律運動、蒸氣浴或者去桑拿，都可以幫助排出皮脂腺裏累積的老舊分泌物，讓2-壬烯醛累積減少

● 不要過度使用清潔產品，適度保護皮膚的菌叢健康，因為這些菌叢對皮膚代謝有幫助

● 紅光療法可能也有些幫助，它能刺激皮膚代謝

● 用一些天然精油來遮蓋，比如茶樹精油、迷迭香精油或者薄荷精油，這些精油除了氣味清新還有抗菌、抗氧化的效果

資料來源：台灣家醫科醫生

李思賢提醒，「老人味」並非衛生習慣不良所致，而是老化過程中的自然現象。社會不應對此投以異樣眼光，而應以科學態度理解與面對。每個人都將經歷老化，與其排斥，不如接納並尋求改善，這才是更為理智與友善的做法。