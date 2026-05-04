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腎臟健康｜35歲男三餐外賣腎功能衰退，醫生教5招逆轉病情
健康Tips

腎臟健康｜35歲男三餐外賣腎功能衰退，醫生教5招逆轉病情

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣一名35歲打工仔不煙不酒、不嗜甜，但因長期食外賣導致腎功能衰退至第3期，血管更出現明顯鈣化。有醫生指出，傷腎源頭源於一種「隱形磷酸鹽」，不少街邊小食都有，常食會損害腎臟健康。

 

比鈉更難察覺　「無機磷」吸收率高達100%

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁指出，天然食物中的有機磷人體吸收率僅約40%至60%，但加工食品中添加的無機磷酸鹽，吸收率卻高達90%至100%。研究顯示，高磷環境會促使血管平滑肌細胞變異，導致血管逐漸失去彈性而鈣化，大幅增加心肌梗塞與中風風險。

 

　　該名35歲男子因工作經常外食，包括早餐吃超商三文治配拿鐵，午餐常吃肉羹麵或甜不辣，晚餐則吃排骨便當。三餐飲食看似清淡，直到出現頻尿、泡泡尿與異常疲勞等症狀，求醫才驚覺腎絲球過濾率僅剩58分，屬於慢性腎臟病第3期。

 

5大「磷酸鹽」地雷小吃

 

　　洪永祥點名台灣街頭常見的5類小吃，含大量磷酸鹽：

 

1. 魚漿類製品：甜不辣、黑輪、貢丸

 

　　磷含量150至250毫克／100克。為讓魚漿久煮不爛、維持彈牙口感，磷酸鹽是必備的保水劑，甜不辣湯更被形容為「磷酸鹽精華液」。

 

2. 嫩化肉羹與現炸排骨

 

　　磷含量180至300毫克／100克。業者常使用「嫩精」或保水劑處理肉塊，讓乾柴的瘦肉變得滑順，卻讓腎臟負擔爆表。

 

3. 蓬鬆酥脆炸物：地瓜球、鹽酥雞裹粉

 

　　磷含量100至200毫克/100克。部分炸物粉中加入磷酸鹽作為膨鬆劑，使炸物久放不縮、口感酥脆，比單純油脂更傷血管。

 

4. 久煮不糊的麵食：黃麵、意麵

 

　　磷含量80至150毫克／100克。加強麵筋強度使麵條有嚼勁、不輕易斷裂，背後往往添加了磷酸鹽。

 

5. 勾芡濃湯類：酸辣湯、牛排骨濃湯

 

　　磷含量50至100毫克/200毫升。調味粉包與穩定劑含有磷酸鹽，避免久放後產生「反水」現象（湯變稀），每一口濃郁湯頭都在消耗腎功能。

 

5招自救：先燙再煮、少喝湯

 

　　洪永祥建議5招，減少磷酸鹽對身體的影響：

 

●「先燙再煮」黃金法：煮火鍋料、黑輪、香腸前，先用滾水汆燙3至5分鐘，利用磷酸鹽的水溶性濾掉約一半負擔。

● 減少沾醬與喝湯：磷酸鹽與鈉多溶解在湯汁與沾醬中。

● 優先選擇「原型」肉類：以新鮮豬肉、雞肉取代肉羹、貢丸或香腸。

● 大量飲水代謝：確保飲水量足夠，協助腎臟過濾化學添加物。

● 隨餐服用降磷劑：腎友應遵醫囑，隨餐服用降磷劑控制血磷。

 

　　洪永祥強調，並非要求大家戒掉夜市小吃，而是希望大眾學會「聰明選擇」，避開隱形加工陷阱，降低患上腎病的風險。

 

　　腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

 

　　洪永祥引述研究指出，根據《Frontiers in Nutrition》期刊於2024年發表的統合分析，攝取最多超加工食品的人，罹患慢性腎臟病（CKD）的風險比攝取最少者高出約18%；每增加10%的攝取比例，腎病風險也隨之上升約7%。這代表飲食中若超加工食品比例愈高，腎臟壓力就愈大。

 

高鹽與無機磷 成腎臟「隱形殺手」

 

　　洪永祥解釋，超加工食品的主要問題之一在於高鹽分。大量的鈉會導致血壓上升，而高血壓正是慢性腎臟病發生與惡化的關鍵因素。此外，這類食品常添加無機磷（phosphate additives），其吸收率高達90%，遠超過天然食物中的有機磷。過量攝取會導致血磷升高、鈣磷代謝失衡，進一步刺激副甲狀腺激素上升，造成腎臟損害與血管鈣化。

 

　　不僅如此，超加工食品普遍營養價值低，熱量高且缺乏膳食纖維，同時含大量糖分和飽和脂肪，容易導致肥胖、糖尿病及代謝症候群，這些都是慢性腎臟病的重要誘因。另外，防腐劑、乳化劑、人工甜味劑等人工添加物，也可能對腎臟產生直接或間接的毒性，久而久之，就會提早衰竭。

 

10大常見傷腎超加工食品

 

　　洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

 

1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

3. 手搖飲品與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。

 

5字口訣自測腎功能

 

　　台灣家庭醫學科醫生陳怡廷在台北市立聯合醫院網站撰文，指出腎病初期一般來說沒有症狀，當發現身體出現異常，如疲倦、水腫和食慾不振等情況，往往發現患病時已屬中晚期。

 

　　透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白，陳怡廷建議5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」，讓大眾自測腎功能：

 

1. 泡（泡泡尿）

• 腎絲球過濾功能受損，形成持久性和不易消散的泡泡尿。

 

2.水（水腫）

• 腎臟無法排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫。

 

3. 高（高血壓 ）

• 體液平衡與內分泌失調，易引發高血壓並加重腎臟損傷。

 

4.貧（貧血）

• 紅血球的生成作用受損，導致貧血、臉色蒼白和易氣喘。

 

5. 倦（疲倦）

• 電解質失衡與毒素累積，使人感到疲倦和無力。

 

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷

 

8大高危險族群

 

　　另外，有8大高危人士要留意，容易患上慢性腎病：

 

● 糖尿病患者

● 高血壓患者

● 痛風患者

● 65歲以上長者

● 長期服用止痛藥者

● 有家族病史者

● 吸煙者

● 代謝症候群患者

 

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷

 

Tags:#食用安全#罐頭#即食麵#防腐劑#添加劑#致癌物#食品#飲品#零食
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