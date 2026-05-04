肺癌警示｜女子愛穿父親外套，10年後驚患罕見肺癌，醫生：僅剩15個月命

童年回憶竟變致癌元兇。美國一名女子兒時經常穿著父親的工地外套，未有察覺當中潛藏風險。10多年後，她持續感到異常疲勞，經檢查後竟確診罕見肺癌，更被醫生告知她僅餘約15個月壽命，需切除半邊肺部保命。面對突如其來的噩耗，令她大感震驚。

童年愛穿父親外套 驚患罕見肺癌僅剩15個月命

據《鏡報》報道，美國明尼蘇達州一名57歲美髮師詹姆斯（Heather Von St James），童年時常於寒冷夜晚穿著父親工作用的深藍色外套外出餵兔。她憶述，該件外套沾有父親的氣味，令她當時非常喜愛，惟未察覺上面附着的白色建築粉塵，可能構成嚴重健康風險。

36歲時，詹姆斯在生下第一個孩子後，開始感到異常疲憊及持續發燒，更形容「胸口像被貨車壓住」。起初她以為只是常見的產後症狀，不久便重返工作崗位。經家人提醒下就醫檢查，CT掃描顯示其肺部附近長有腫瘤，確診為胸膜間皮瘤（pleural mesothelioma），一種由接觸石棉引致的侵襲性肺癌。

醫生追問她與家人是否曾接觸過石棉，她才驚覺源頭正是那件外套。醫生當時告知她，若不接受手術可能僅剩約15個月壽命。詹姆斯雖感難以置信，仍決心全力治療。隨後她被轉至波士頓接受手術，切除左肺、一根肋骨、腫瘤所在的胸膜、心臟內膜、部分橫膈膜，並接受4次熱化療與30次放射治療。儘管過程艱辛，她最終成功清除癌細胞。

美國一名女子兒時經常穿著父親的工地外套。（FB圖片）

單肺生活仍充滿挑戰



詹姆斯坦言，雖然成功戰勝病魔，但單肺生活仍充滿挑戰，體力與活動能力大不如前。她表示：「有些人說，癌症康復後一切都會好起來，但手術後還有很多持續的身體問題。」她現時無法跑步，爬坡或走長樓梯都會氣喘，搬運重物亦十分困難，「我很容易氣喘及疲勞，而且我的肩膀僵硬，左手無法完全張開」。

術後不久，醫療團隊發現她善於與人交流，邀請她向病患分享經驗，意外開啟病人權益倡導者之路。她開始四處演講，提高公眾對石棉相關疾病的認知，並協助新確診患者面對病情。此外，其父親於2014年因腎癌離世，醫生相信可能與石棉暴露有關。

她需切除半邊肺部保命。（FB圖片）

肺癌為香港十大癌症「頭號殺手」



根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高，40歲以上男患者更屬高危。

肺癌常見6大症狀

1. 發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2. 常常覺得喘不過氣

3. 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4. 肺部反覆感染，難根治

5. 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6. 聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

康復後，她開始四處演講，提高公眾對石棉相關疾病的認知。（FB圖片）

香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

● 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

● 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

● 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

● 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

1. 吸入二手煙

香煙對健康危害很大，即使是吸入二手煙，裏面至少有70種以上的化學物質會致癌。

2. 氡氣

這是一種無色、無味、但有放射性的氣體，普通存在於岩石與土壤內。如果用了有這氣體的建築材料，會影響肺癌的發生

3. 空氣污染

若每天呼吸的空氣裏參雜濃度愈高的PM2.5，肺部健康就極為堪慮

4. 工作時暴露化學物質

砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有礙於肺部健康

資料來源：外科專科醫生白映俞

非吸煙患者病發 約70%屬基因突變

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

在香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲。有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是肺腺癌。

5大非吸煙高危因素致肺癌

台灣胸腔內科醫生周百謙曾在當地健康節目《小宇宙大爆發》中分享臨床上觀察到，越來越多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關。他指出5大非吸煙高危因素致肺癌：





1. 二手煙



2. 空氣污染

室外污染：

● 工業區排放空氣污染物

● 柴油燃燒物

● 火力發電

室内污染：

● 煮食油煙

● 吸塵機

● 甲醛



3. 遺傳因素

● 家族癌史：50歲之前罹患乳癌、大腸癌

● 天生缺乏對抗腫瘤的基因，家族其他成員容易患癌

4. 化妝品

● 忌用香味過濃的化妝品

● 含揮發性化學物質或人造香精等化學物

● 長期吸入對肺部有影響

5. 過度烹飪

● 低溫烹調的油品被用於高溫炒炸

● 產生不穩定型氧化物

資料來源：胸腔內科醫生 周百謙