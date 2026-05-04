夏天養生│5月心火盛難入睡 留意3大信號，寒底熱底滅火方法不同

踏入5月，開始進入「立夏」的節氣，這陣子陸續有朋友告之晚間難入睡、易醒，又或醒了之後再也睡不著，只好眼光光等天光。想睡而睡不得，非常痛苦。除了睡眠質素受影響之外，「立夏」的空氣也瀰漫著一股悶熱。不知你有沒有發現，身邊的人（或許包括自己）好像特別容易「撻著」？明明小事一樁，卻無名火起三千丈；晚上躺在床上，思緒像跑馬拉松，輾轉反側。從中醫角度，這叫「心火盛」。

五臟對應五行，心屬火。夏天，尤其是5月開始，天氣炎熱，人體的心火自然容易旺盛。心火一旦失衡，火勢過猛，就容易「上火」。加上都市人壓力大、經常熬夜、飲食濃味，這些都會「火上加油」，令心火燒得太過旺盛，擾亂心神。



「心火盛」通常有以下身體信號：

（1）「無心睡眠」或「失眠」：難以入睡、多夢易醒，甚至徹夜不眠，因為「心藏神」，現在心火擾亂了，身體又豈能安神？

（2） 「紅唇烈艷」：口舌容易生飛滋、喉嚨痛、牙肉腫痛。小便亦會短黃，大便偏乾。口唇偏紅、舌尖紅得特別明顯，這是「舌為心之苗」的典型表現。

（3）「焫著」：容易心煩易怒、坐立不安、又或少少事就被焫著。

但許多人一聽見「心火盛」，就狂灌涼茶，結果不但無效，反而愈飲愈虛。為甚麼？因為沒分清自己是「寒底」還是「熱底」。

熱底的人，本身體質壯實、體內經常滾熱、愛喝凍飲、聲音洪亮。他們的心火盛，多數是「實火」 。中醫治療實火會用 「清熱瀉火」 之法，藥性苦寒，直堵火勢。

反之，寒底的人，體質虛弱、四肢四季都冰冷、怕冷、容易疲勞。他們的心火盛，往往是 「虛火」 ，體現於「上實下虛」、「上熱下寒」的體質（即上半身火氣大（實熱）、下半身虛寒（陽氣不足））。在這種

寒熱錯雜的體質底下還去盲目飲涼茶瀉火，只會加重體虛。原因是：虛火不是真正的火災，而是「水不夠」——腎水不足，無法制衡心火，導致火全浮在上面。

因此對應熱底和寒底的心火盛，方法非常不同。熱底的心火盛是「火太多」，但寒底是「水不足」。前者要熄滅撲火，後者要滋陰補水兼 「引火歸元」 （把浮在上面的虛火引回腎臟、彌補下身的寒）。

熱底實火人士要去心火，有以下選擇：

（1）蓮子心：清心火效果非常好。手執一小撮用滾水沖泡就以了，若怕苦，可加少許甘草。

（2）淡竹葉：清心除煩，有利尿作用。用5克煮水飲用便可，若嫌味寡，可酌量加少許冰糖。

寒底虛火人士想去心火：

（1）首推艾葉浸腳：那是引火歸元最快又直接的方法，艾葉能祛濕驅寒、促進血液循環、改善手腳冰冷、紓緩疲勞及幫助入眠。做法簡單：將約50克艾葉加兩片薑煮水10分鐘，然後與泡腳桶中的溫水混合。浸泡15-20分鐘至全身微微出汗。

（2）肉桂粉：這是「引火歸元」的靈魂藥材。注意：肉桂不是用來清火（已有喉嚨痛生痱滋的時候不宜用肉桂），而是把火引下去。每次取1茶匙錫蘭肉桂粉，加入飲品中。你會發現，手腳回暖，心煩失眠很快有改善。

（3）蓮子百合麥冬茶：麥冬養陰清心，微寒而不傷陽。寒底人士可短期服用。用10克麥冬配一手執百合和蓮子焗水，甘甜滋潤，能把「水」補上。

若這段時間睡眠質素差，酸棗仁湯或會幫到手，都市人若求方便，可在市面尋找酸棗仁湯中成藥。此藥方性平，基本上寒底或熱底人士也適合，但因成分有知母，脾胃虛弱的人士不宜。又，酸棗仁湯不宜長期服用，否則會削脾胃，睡眠質素改善後就可停用。

祝大家這個5月，心平氣和，睡得香甜。