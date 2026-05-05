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立夏養生｜夏季護心救腎秘訣，吃苦清心火，2款食療必試
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立夏養生｜夏季護心救腎秘訣，吃苦清心火，2款食療必試

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　立夏到來，象徵春天的木氣卸任，正式進入生長旺季。放眼2026丙午（赤馬）與2027丁未（赤羊）這兩年，五運六氣顯示「水運不及」而「火氣偏亢」。這意味著今年的炎熱會來得更早、更猛烈，且容易出現「上火下寒」或「濕熱交蒸」的極端情況。在火旺克水的時勢下，夏季養生首重「護心救腎」，防止熱邪耗散人體真元。

 

適當吃「苦」 清心降火

 

　　中醫學認為心為火，與夏相通。今年丙午赤馬年，火運偏旺，心火最易熾盛。心臟為五臟之君主，主神志活動。若心火過盛，不僅會導致煩躁失眠、口舌生瘡，更因「水不及」無法制火，火氣下移小腸，尿道炎、便秘、心血管壓力將成為今夏的高發問題。

 

　　《黃帝內經》曰：「苦入心」。苦味能通泄、降泄，是對抗燥烈火氣的利器。中醫提倡「吃苦度夏」，能緩解熱邪帶來的疲勞。但須注意，今明兩年因水運不足，人體底子易虛，吃苦雖能清火，但脾胃虛弱者應適可而止，以免清火過度傷及本就不足的陽氣。

 

推薦食療：百合蓮子綠豆羹

 

立夏養生｜夏季護心救腎秘訣，吃苦清心火，2款食療必試

 

材料：百合9克，蓮子12克（連芯以增強清心火力），綠豆30克，雪耳半個，冰糖適量。

 

做法：先將綠豆及雪耳清洗，再用清水浸泡2小時以上；蓮子、百合洗淨備用；將泡好的雪耳剪碎；加入蓮子、百合；用大火煮沸，煮到綠豆炸開即可，加冰糖調味。

 

功效：清潤降火。

 

春夏養陽防濕邪為患

 

　　赤馬羊年除了極熱，更伴隨著「濕邪」的困擾。香港屬嶺南氣候，當火熱之氣與濕氣相遇，便成「濕熱交蒸」。這不僅會阻礙人體熱代謝，讓人感到頭昏腦脹、四肢沉重，更會因為「火旺水虧」導致皮膚反覆發炎、痤瘡頻生。

 

　　醫家張景嶽云：「聖人春夏養陽，以為秋冬之地」。在水運不及的年份，夏季陽氣雖旺，卻極易外散、耗竭。若此時過度依賴冷氣、冷飲，會使濕邪內阻，損傷脾腎之陽。適度的戶外運動有助於陽氣宣洩，陽氣充足則能自化濕氣。

 

推薦茶飲：參薑袪濕茶 

 

立夏養生｜夏季護心救腎秘訣，吃苦清心火，2款食療必試

 

材料：生曬參6克，生薑3片，茯苓9克，雞蛋花6克。

 

做法：材料洗淨，參剪為小塊，加水1L大火煮沸後轉文火煲20分鐘，代茶飲。

 

功效：補氣溫陽，又能防暑濕，而不至於過度燥烈。

 

Tags:#中醫#養生#立夏養生#百合蓮子綠豆羹#參薑袪濕茶#立夏#護心救腎#吃苦#清心火#食療#湯水
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