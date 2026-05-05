窩蛋免治牛肉飯竟是癌患大忌？只要識得揀，癌友也可吃茶餐廳外賣，即睇精選餐單
在照顧者群組，不時有照顧者詢問癌症患者的飲食宜忌，資訊雖多卻莫衷一是。除了營養奶，有沒有街外食物既能慰藉病人腸胃，讓他們重拾食慾，又能提供均衡的營養？最近看了香港防癌會出版的《走過驚濤駭浪 癌症病人照顧者全面手冊：癌病者的營養飲食社區資源篇》 ，建議的食物「貼地」又實用，包羅茶餐廳名物，一解癌患飲食之愁。
此書的引言肯定了照顧者親自為病人烹調食物的愛心和功勞，同時亦理解癌症病患因治療的副作用而影響味覺，偶爾或會沒胃口。書中建議外賣加自煮，讓照顧者節省精力，好好照顧病人和自己。
當中以茶餐廳為例子，建議照顧者探病時，不妨外賣茶餐廳食物，再配搭自行準備的湯水或住家菜，讓病患的食物選擇更豐富，增加飲食樂趣。
紓緩癌症治療期間口乾的菜單
其實治療癌症其中一個常見困擾是，治療期間容易口乾。此書貼心地建議，茶餐廳菜式也有紓緩口乾之選，包括：
- 雪菜肉絲湯米／麵／河
- 炸菜肉絲湯米／麵／河
- 五香肉丁米／麵／河
- 福建炒飯
- 肉醬意粉（多汁）
- 米肉粒飯
- 俄國牛柳絲飯
- 冬瓜粒湯飯
- 碎肉粥
- 魚片粥
茶餐廳早餐午餐健康之選
至於茶餐廳琳瑯滿目的食品，哪些較為健康，一般癌症病患也適合？書中列舉了早餐和午餐的例子：
早餐：
- 煎蛋／雞扒配時菜／蘿蔔跟通粉／米線／米粉／烏冬
- 鮮奶麥皮（乳糖不耐症人士需避免）
- 三文治類——可選麥包或白麵包
- 番茄煎蛋／蛋三文治
- 蕃茄吞拿魚三文治
- 蛋白三文治
- 鮮牛肉三文治
- 蕃茄洋蒽奄列配麵包
- 牛肉奄列配麵包
- 磨菇奄列配麵包
午餐飯麵：
- 雲吞／鯪魚球／魚蛋配湯米粉／米線／烏冬／粗麵／上海麵
- 冬瓜粒湯飯
- 西芹雞柳飯
- 涼瓜牛肉飯
- 番茄煎蛋飯
- 西芹鮮魷飯
- 粟米肉粒飯
- 時菜肉片飯
- 滑蛋蝦仁飯
- 咖喱雞飯或意粉
- 鮮茄牛肉飯或意粉
- 雲吞湯米粉
- 番茄免治牛肉飯或意粉
午餐菜蔬及飲品
- 時菜（蠔油另上，可酌量添加病人喜好的醬料）
- 熱飲：檸檬茶／檸檬水／鮮奶（乳糖不耐症需避免)
- 好立克
- 阿華田
- 朱古力
縱觀菜式建議，原來我們可以用粟米肉粒，向癌症病人Show me you love。在營養學角度蛋白質與五穀類，不可或缺。
魚蛋配湯米粉，是茶餐廳較健康之選，適合癌症病人進食。
窩蛋免治牛肉飯 豬扒包「踩雷」
值得關注的是，雖然優質蛋白質是萬能，極受歡迎的窩蛋免治牛肉飯卻萬萬不能。因為窩蛋尚未煮熟，有衛生風險，而癌症病人免疫力較弱，需要特別注意食物衛生。同樣，沙律和含有冰塊或沙冰類飲品，病患還是遠離為妙。
另一方面，隨着癌症病人身處治療的不同階段，對食物或有不同反應。例如一些癌症病友，接受治療時會感到口腔疼痛，這時一些較辣、酸、太鹹、硬和乾的食物會帶來強烈刺激，或會令病友感到難受。
窩蛋免治牛肉飯的窩蛋未煮熟，有衛生風險，癌友不宜。圖為窩蛋免治牛肉。（圖：Marcelo Verfe@Pexels）
茶餐廳中，哪些屬於「踩雷」食物？令人意想不到的豬扒包，是其中一種。因為豬扒包採用的豬仔麵包外皮太硬了，炸過的豬扒亦太乾，易令口腔傷上加傷。
此外，有些癌症病患要避免進食高脂食物，否則會噁心、腹瀉及消化不良。茶餐廳常見的馬來貴刁和星州炒米，既屬於高脂餐飲，也是辛辣食物，一次過觸及高脂和口腔疼痛兩大地雷。有這兩類治療副作用的病友，應避免進食。
除了介紹外帶食物，本書亦探討癌症飲食相關的食物安全、高危食物名單等，極具參考價值。本書亦強調，如果病人免疫力下降，導致容易受感染，就要避免外賣食物了。
對於因為治療令口腔疼痛的癌症病人而言，豬扒包太硬太乾，吃下去反覺難受。（圖：Renzo Viacava@Pexels）
治療時出現口乾的病友，可嘗試進食多汁的肉醬意粉，潤澤口腔。（圖： Klaus Nielsen@Pexels）
本書是香港防癌會《走過驚濤駭浪 癌症病人照顧者全面手冊》（手冊）的其中一本小冊子。手冊設有專屬網站，全方位剖析癌症照顧需知及實務應用，並附有小冊子下載連結，資料詳盡。
香港防癌會《走過驚濤駭浪 癌症病人照顧者全面手冊：癌病者的營養飲食社區資源篇》
香港防癌會《走過驚濤駭浪 癌症病人照顧者全面手冊：癌病者的營養飲食社區資源篇》小冊子。
香港防癌會賽馬會癌症康復中心（圖：香港防癌會網頁）
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