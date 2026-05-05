窩蛋免治牛肉飯竟是癌患大忌？只要識得揀，癌友也可吃茶餐廳外賣，即睇精選餐單

在照顧者群組，不時有照顧者詢問癌症患者的飲食宜忌，資訊雖多卻莫衷一是。除了營養奶，有沒有街外食物既能慰藉病人腸胃，讓他們重拾食慾，又能提供均衡的營養？最近看了香港防癌會出版的《走過驚濤駭浪 癌症病人照顧者全面手冊：癌病者的營養飲食社區資源篇》 ，建議的食物「貼地」又實用，包羅茶餐廳名物，一解癌患飲食之愁。

此書的引言肯定了照顧者親自為病人烹調食物的愛心和功勞，同時亦理解癌症病患因治療的副作用而影響味覺，偶爾或會沒胃口。書中建議外賣加自煮，讓照顧者節省精力，好好照顧病人和自己。

當中以茶餐廳為例子，建議照顧者探病時，不妨外賣茶餐廳食物，再配搭自行準備的湯水或住家菜，讓病患的食物選擇更豐富，增加飲食樂趣。

紓緩癌症治療期間口乾的菜單

其實治療癌症其中一個常見困擾是，治療期間容易口乾。此書貼心地建議，茶餐廳菜式也有紓緩口乾之選，包括：

雪菜肉絲湯米／麵／河

炸菜肉絲湯米／麵／河

五香肉丁米／麵／河

福建炒飯

肉醬意粉（多汁）

米肉粒飯

俄國牛柳絲飯

冬瓜粒湯飯

碎肉粥

魚片粥

茶餐廳早餐午餐健康之選

至於茶餐廳琳瑯滿目的食品，哪些較為健康，一般癌症病患也適合？書中列舉了早餐和午餐的例子：

早餐：

煎蛋／雞扒配時菜／蘿蔔跟通粉／米線／米粉／烏冬

鮮奶麥皮（乳糖不耐症人士需避免）

三文治類——可選麥包或白麵包

番茄煎蛋／蛋三文治

蕃茄吞拿魚三文治

蛋白三文治

鮮牛肉三文治

蕃茄洋蒽奄列配麵包

牛肉奄列配麵包

磨菇奄列配麵包

午餐飯麵：

雲吞／鯪魚球／魚蛋配湯米粉／米線／烏冬／粗麵／上海麵

冬瓜粒湯飯

西芹雞柳飯

涼瓜牛肉飯

番茄煎蛋飯

西芹鮮魷飯

粟米肉粒飯

時菜肉片飯

滑蛋蝦仁飯

咖喱雞飯或意粉

鮮茄牛肉飯或意粉

雲吞湯米粉

番茄免治牛肉飯或意粉

午餐菜蔬及飲品

時菜（蠔油另上，可酌量添加病人喜好的醬料）

熱飲：檸檬茶／檸檬水／鮮奶（乳糖不耐症需避免)

好立克

阿華田

朱古力

縱觀菜式建議，原來我們可以用粟米肉粒，向癌症病人Show me you love。在營養學角度蛋白質與五穀類，不可或缺。

魚蛋配湯米粉，是茶餐廳較健康之選，適合癌症病人進食。

窩蛋免治牛肉飯 豬扒包「踩雷」

值得關注的是，雖然優質蛋白質是萬能，極受歡迎的窩蛋免治牛肉飯卻萬萬不能。因為窩蛋尚未煮熟，有衛生風險，而癌症病人免疫力較弱，需要特別注意食物衛生。同樣，沙律和含有冰塊或沙冰類飲品，病患還是遠離為妙。

另一方面，隨着癌症病人身處治療的不同階段，對食物或有不同反應。例如一些癌症病友，接受治療時會感到口腔疼痛，這時一些較辣、酸、太鹹、硬和乾的食物會帶來強烈刺激，或會令病友感到難受。

窩蛋免治牛肉飯的窩蛋未煮熟，有衛生風險，癌友不宜。圖為窩蛋免治牛肉。（圖：Marcelo Verfe@Pexels）

茶餐廳中，哪些屬於「踩雷」食物？令人意想不到的豬扒包，是其中一種。因為豬扒包採用的豬仔麵包外皮太硬了，炸過的豬扒亦太乾，易令口腔傷上加傷。

此外，有些癌症病患要避免進食高脂食物，否則會噁心、腹瀉及消化不良。茶餐廳常見的馬來貴刁和星州炒米，既屬於高脂餐飲，也是辛辣食物，一次過觸及高脂和口腔疼痛兩大地雷。有這兩類治療副作用的病友，應避免進食。

除了介紹外帶食物，本書亦探討癌症飲食相關的食物安全、高危食物名單等，極具參考價值。本書亦強調，如果病人免疫力下降，導致容易受感染，就要避免外賣食物了。

對於因為治療令口腔疼痛的癌症病人而言，豬扒包太硬太乾，吃下去反覺難受。（圖：Renzo Viacava@Pexels）

治療時出現口乾的病友，可嘗試進食多汁的肉醬意粉，潤澤口腔。（圖： Klaus Nielsen@Pexels）

本書是香港防癌會《走過驚濤駭浪 癌症病人照顧者全面手冊》（手冊）的其中一本小冊子。手冊設有專屬網站，全方位剖析癌症照顧需知及實務應用，並附有小冊子下載連結，資料詳盡。

香港防癌會《走過驚濤駭浪 癌症病人照顧者全面手冊》網站

香港防癌會《走過驚濤駭浪 癌症病人照顧者全面手冊：癌病者的營養飲食社區資源篇》

香港防癌會《走過驚濤駭浪 癌症病人照顧者全面手冊：癌病者的營養飲食社區資源篇》小冊子。

香港防癌會賽馬會癌症康復中心（圖：香港防癌會網頁）