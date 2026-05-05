登山意外｜兩港男日本遇極寒冷困境 食物耗盡1人失意識

近日驚傳港人在日本登山遇險被困事件。昨日（4日）下午，有網民於社交平台發出緊急求助，稱兩名香港男子在攀登日本阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）期間被困。兩人面臨食物耗盡及極度寒冷的險境，其中一人據報已失去意識。由於山上天氣惡劣，當地救援隊伍暫時無法出動，發文者急切呼籲附近一帶的人士提供協助。本港入境處證實已接獲求助，並按家屬意願，提供適切意見及可行的協助。最新消息指，當地救援隊伍在逾3,000米高山上發現二人，其中一名22歲中國籍男子被發現時已失去意識，最後被確認罹難。

兩港男日本登山被困 指一人失去意識

根據當地傳媒最新報道消息指出，救當地救援隊伍在逾3,000米高山上發現二人，以直升機先救出一名30歲男子，當時傷者清醒，而另一位22歲中國籍男子，被發現時已失去意識，最後被確認罹難。

事件是有網民昨日（4日）下午在社交平台Threads上發文緊急求救，指出涉事兩名港男目前滯留於「ジャンダルム」（Gendarme）山峰。據發文者補充，其朋友是在進行沿繩下降時發生意外受困，由於滯留時間過長，導致糧食短缺，其中一人失去意識。

天氣惡劣阻救援 友人網上求助

面對高山極寒天氣及天氣狀況不佳，當地未能出動救援隊伍進行營救，現階段發文者只能期望位處附近的人士可提供協助。

根據網上求助帖文附帶的現場相片顯示，涉事山區正被濃霧籠罩，山勢異常險峻且陡峭，岩石之間佈滿殘雪。相片中可見其中一名遇險港男身穿黑色防寒褲及登山靴，褲上掛有攀山扣，惟目前未知兩人的確切情況。

翻查資料顯示，日本全國海拔超過3,000米的高山僅有21座，當中飛驒山脈就佔據了10座。是次事發地點「ジャンダルム」

（Gendarme）位於長野縣松本市與岐阜縣高山市交界，海拔達3,163米。雖然日本於5月初踏入夏季，但該處山脈頂部依然留有積雪，加上高山天氣變化莫測，環境極具挑戰性。

有網民5月4日下午發文求助，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困。（Threads@bubuusagiiii）

入境處已接獲求助



本港入境處已接獲相關求助，並已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐名古屋總領事館了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助。

入境處指，會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

有網民5月4日下午發文求助，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困。（Threads@bubuusagiiii）

4種失溫等級與治療法



「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

1. 輕度失溫

治療方式

● 體溫32-35度，這類病患意識清楚，而且會抖得很厲害；

● 治療方式主要以支持性療法為主：給予保暖衣物、喝溫暖的飲料等等，逐步提升體溫。

有網民5月4日下午發文求助，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困。（Threads@bubuusagiiii）

2. 中度失溫

治療方式

● 體溫28-32度，這類的病人意識混亂，發抖能力也失衡，亦可能不會發抖；

● 除了像輕度失溫外部給予熱量來源之外，必須要持續監控生命徵象，因為這類失溫病患常常會併發心律不整。

3. 重度失溫

治療方式

● 體溫低過28度，這類的病人大多已經失去意識，只能監測到生命徵象；

● 除上述的處置之外，還必須插管進行呼吸道保護，同時要考慮是否啟動葉克膜進行體外循環支援。

4. 致死性失溫

治療方式

● 這類的病人失去生命徵象，這時回溫可能已經不是首要任務，而是需緊急進行去顫電擊或是藥物升壓，並且後送往醫學中心進行治療。

資料來源：急診柯南·翁梓華醫師

3大要點預防滑雪意外

台北冬季到苗場任職的滑雪教練Carry曾分享，預防滑雪意外要注意3大要點：

1. 無論初學或進階，一定要戴安全帽。「就算你自己不跌，也要防被他人衝撞。」

2. 「立入禁止」的區域不可硬闖，哪個雪道適合或不適合開放滑行，均由雪場巡邏工作人員經專業評估判斷。

3. 雪道分等級，初學者要評斷自身能力，不要硬闖中級或上級的雪道。

資料來源：台灣滑雪教練Carry