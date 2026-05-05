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名人健康丨張敬軒患急性內耳迷路炎，醫生警告：出現1情況極嚴重
健康Tips

名人健康丨張敬軒患急性內耳迷路炎，醫生警告：出現1情況極嚴重

健康解「迷」
健康解「迷」

　　《25+英皇群星演唱會2026》5月3日結束後，英皇昨日（4日）即發聲明表示，歌手張敬軒於5月3日表演完畢後突感身體嚴重不適，送往急診後確診為急性內耳迷路炎，因此5月4日張敬軒的演出環節將會取消。本港耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞接受傳媒訪問時解釋「內耳迷路炎」即是指「內耳炎」，患者發病時常伴隨5大症狀，當出現1情況時，病情已尤其嚴重。

　　英皇聲明如下：

 

　　就原定今天（5月4日）假啟德主場館舉行之「25+英皇群星演唱會」，謹此向各位樂迷作出鄭重通知，由於張敬軒先生昨晚（5月3日）表演完畢後突感身體嚴重不適，送往急診後確診為急性內耳迷路炎，目前正在接受妥善治療。經醫生詳細診斷後，懇切囑咐其必須即時休養並繼續接受治療，為保護藝人健康並確保為所有觀眾提供優質表演，經商議後故決定取消今晚張敬軒先生的演出環節。

 

急性內耳迷路炎丨張敬軒確診「急性內耳迷路炎」　患者如天旋地轉　醫生警告：1情況極嚴重

《25+英皇群星演唱會2026》5月3日首場，張敬軒當晚非常落力演出。(eeg_music 影片截圖)

 

屬「內耳炎」  常見5大症狀
 

　　耳鼻喉科專科陳穎鈞醫生表示「內耳迷路炎」即是指「內耳炎」，但臨床上通常是指前庭神經線發炎。內耳迷路雖然包含前庭及耳蝸兩部分，惟兩部分同時發炎相對上較少見；前庭神經線發炎較常見。

 

　　陳穎鈞醫生進一步解釋，當病變主要牽涉前庭時，症狀往往以眩暈為主。患者會有明顯頭暈，天旋地轉、難以站立甚至「落唔到床」的情況，並可伴隨噁心及嘔吐等反應。但若耳蝸也發炎，便會出現聽覺受損，及耳鳴等突發性弱聽情況。

 

● 眩暈

● 噁心

● 嘔吐

● 聽覺受損

● 耳鳴

 

急性內耳迷路炎丨張敬軒確診「急性內耳迷路炎」　患者如天旋地轉　醫生警告：1情況極嚴重

歌手張敬軒近日確診急性內耳迷路炎，需暫停工作，專注休養。

 

「內耳迷路炎」與1病毒有關

 

　　談到致病原因，陳穎鈞醫生表示絕大部分的前庭神經線發炎都與過濾性病毒有關。常見情形包括病人於上呼吸道感染之後出現眩暈。病人可以無明顯感冒徵狀，僅是過濾性病毒感染後引發相關發炎反應亦可。

 

4大高危人士

 

　　至於是否存在特定高危族群，醫生指出以下情況感染機會較高：

 

● 免疫情況不理想

● 休息不足

● 缺乏運動

● 長期慢性疾病患者

 

出現1狀況 內耳炎病情已非常嚴重

 

　　陳穎鈞醫生指典型前庭神經發炎，症狀雖然劇烈，但多數病人可透過適當舒緩病徵的藥物治療，待控制病徵後，「大約三至四日左右」病人會逐漸康復。但值得注意的是，若病情已牽涉到聽覺， 內耳炎病情嚴重程度會明顯提升。

 

　　若聽覺都有問題，內耳發炎就嚴重好多。

 

　　他指此時患者或需考慮更積極的急性治療，例如使用類固醇等方案，但前提是必須先完成必要檢查，包含聽覺檢查，以確認診斷並評估治療方向。

 

由防範感染做起

 

　　談及預防方面，陳穎鈞醫生提醒，源頭多與病毒感染有關，因此防範重點在於減少感染機會並維持身體抵抗力。他建議保持環境與通風條件良好，讓空氣循環流通；同時重視作息與免疫維持，例如早睡早起，以降低接觸病毒並引發過濾性病毒感染的機會。

 

　　總結而言，內耳迷路炎並非人人都會遇到，但當出現劇烈眩暈，尤其伴隨天旋地轉、噁心嘔吐等前庭症狀時，應提高警覺並盡快就醫評估。陳醫生最後補充：

 

　　最重要是辨清是否牽涉聽覺、並完成相應檢查。前庭神經發炎多數可在數日內逐漸康復，但若聽覺受影響，處理就要更積極更講求時效。

 

Tags:#健康問題#張敬軒#名人健康#演唱會#急性內耳迷路炎#眩暈#噁心嘔吐#聽覺受損#耳鳴#病毒感染#高危人士#治療與預防
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