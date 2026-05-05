致癌警示｜飛機靠窗位皮膚癌風險增，高空紫外線輻射強地面3倍
不少旅客搭飛機時首選靠窗座位，方便欣賞風景。但根據英國媒體《TYLA》報導，機艙窗口座位其實隱藏癌症威脅——由於高空中的紫外線輻射遠比地面更強，長期暴露可能增加皮膚癌風險！
飛機靠窗座位大量承受致癌UVA射線
根據2015年發表於《美國醫學會雜誌·皮膚病學》（JAMA Dermatology）的一項研究：當飛機處於高空巡航高度時，人體暴露於紫外線輻射的程度明顯高於地面。研究指出，在短短60分鐘的短程飛行中，坐在靠窗位置的乘客，其皮膚所承受的紫外線輻射量，約等同於使用日光浴床曝曬20分鐘。
根據《美國皮膚癌基金會》（The Skin Cancer Foundation）的說明，紫外線可分為兩種類型：
- UVB射線：波長較短，能量較強，但穿透力較弱。飛機窗戶能夠有效過濾UVB，因此旅客在高空不容易出現「即時曬傷」的情況。
- UVA射線：波長較長，穿透力極強，飛機窗戶難以阻擋。UVA能深入皮膚真皮層，不僅是導致肌膚老化、皺紋及色斑的主因，更是誘發皮膚癌的重要危險因子。
︱機組人員罹皮膚癌風險增2倍
《美國醫學會雜誌·皮膚病學》所刊登的另一項大型追蹤分析研究，進一步調查了長期暴露於高空紫外線的影響。結果證實：機組人員罹患皮膚癌的可能性，比一般大眾高出兩倍。研究認為，主要原因正是他們在高空中長期承受比地面更強烈的陽光照射。
根據香港天文台數據顯示，海拔每上升300米，紫外線強度約增加4%。以此推算，在飛機的巡航高度（通常約10,000米）時，UVA的強度可達地面的三倍，遠超一般人在地面上的日常暴露量。
皮膚癌自測口訣
皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，紫外光是導致黑色素瘤的其中一個因素，故此要預防黑色素瘤，就需做足防曬措施，如外出前塗抹防紫外線A（UVA）及紫外線B（UVB）、防曬指數最少達SPF 30或以上，兼具防水功能的防曬用品。
而市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查：
ABCDE 法則
Asymmetry 不對稱
痣的左右兩邊不對稱
Border 邊緣
周邊參差不齊，呈不規則齒狀或邊緣
Colour 顏色
痣的各部分顏色深淺不一
Diameter 直徑
直徑超過6毫米以上
Elevating 增大
大小、形狀和顏色有變化
資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅
4招有效防曬必做
無論是戶外活動還是搭飛機被安排靠窗座位，香港防癌會及衛生署建議採取以下4項措施預防皮膚癌：
1. 選用高效防曬
- 使用 SPF15 或以上、PA++ 或 PA+++ 的防曬乳。
- 用量：臉部約需 一茶匙（約5毫升）；全身約需 30毫升（約一個 shot 杯大小）。
2. 預留防曬霜吸收時間
- 應在接觸陽光前30分鐘完成塗抹，讓防曬成分充分附着在皮膚上。
3. 定時補塗防曬
- 若超過2小時且持續受陽光直射（如長途飛行靠窗），應定時補塗，不要以為搽一次就夠。
4. 尋找適當遮蔽
- 即使有防曬，不代表可以長時間暴露紫外線下。應到有遮蔭的地方，或戴能遮到後頸的闊邊帽。
- 搭飛機時，可適時拉下窗戶遮陽板，或穿著長袖衣物。
搭飛機防曬搭飛機選座建議
除了考量紫外線輻射風險，大家可以根據需求，選擇靠窗座位以外更安全舒適的座位：
|座位類型
|優點
|注意事項
|緊急出口座位
|擁有最佳腿部伸展空間
|須符合航空公司規定的體能條件，以便在緊急狀況下協助撤離
|機身中間機翼位
|機翼是飛機的穩定中心，靠近機翼能增加平穩度
|視野可能部分受機翼遮擋
|走廊座位
|適合需要頻繁活動或前往洗手間的乘客
|有助於預防長途飛行中的深層靜脈栓塞
某些穿搭恐阻逃生
1. 短褲／短裙：座椅未必徹底清潔，皮膚直接接觸恐有衛生疑慮。
2. 緊身衣：影響血液循環，容易造成腫脹、抽筋。
3. 牛仔褲：缺乏彈性，飛行中肢體腫脹時會很不舒服。
4. 人字拖：緊急情況難以快速移動，建議穿包頭鞋確保安全。
搭飛機6大不宜衣着
1.短褲
- 空中服務員Tommy Cimato 曾指出，因為機上椅子沒有定期清潔，如果穿著短褲和短裙，可能會感染細菌。相反，穿著長裙或長褲就沒有以上問題。
2.緊身衣
- 空中服務員Andrea Fischbach 表示，緊身衣對於任何皮膚都會導致抽筋、腫脹甚至會疼痛。
- 她指出，在欠機上應保持血液流通，在座位上有一點活動空間很重要，否則對於身材高大、經常去旅行或乘坐長途機的人士，出現深層靜脈栓塞的風險會很高。
3.高踭鞋
- 出於安全理由，飛機上不建議穿著高跟鞋。如果需要進行疏散並使用滑梯時，高跟鞋必須脫掉，因為它們會刺穿滑梯，而且高跟鞋在機上並不實用。
4.瑜伽褲
- 航空專家Christine Negroni 曾指出，如果機內着火，瑜珈褲屬易燃物料。因為瑜珈褲使用人造纖維，一旦發生火災，可能會更容易燃燒及黏在身上。因此，他建議穿著棉質或天然纖維製成的衣服比較好。
5.人字拖
- 美國有線電視新聞網（CNN）航空分析師Mary Schiavo 指，去旅行時要盡量避免穿夾腳拖，如果必須在機上走動，不但會容易摔倒或跑不動，甚至有機會傷害其他人，因此建議不要穿著，「請穿上合適的鞋子，並在起飛後一直穿著」。
6.牛仔褲
- 空姐Katie Ellen曾接受訪問時表示，在空中時雙腳會腫脹，甚至會引起腸道腫脹等問題，所以應避免穿著牛仔褲。
資料來源：太陽報
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