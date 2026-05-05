致癌警示｜飛機靠窗位皮膚癌風險增，高空紫外線輻射強地面3倍

不少旅客搭飛機時首選靠窗座位，方便欣賞風景。但根據英國媒體《TYLA》報導，機艙窗口座位其實隱藏癌症威脅——由於高空中的紫外線輻射遠比地面更強，長期暴露可能增加皮膚癌風險！

飛機靠窗座位大量承受致癌UVA射線

根據2015年發表於《美國醫學會雜誌·皮膚病學》（JAMA Dermatology）的一項研究：當飛機處於高空巡航高度時，人體暴露於紫外線輻射的程度明顯高於地面。研究指出，在短短60分鐘的短程飛行中，坐在靠窗位置的乘客，其皮膚所承受的紫外線輻射量，約等同於使用日光浴床曝曬20分鐘。

根據《美國皮膚癌基金會》（The Skin Cancer Foundation）的說明，紫外線可分為兩種類型：

UVB射線：波長較短，能量較強，但穿透力較弱。飛機窗戶能夠有效過濾UVB，因此旅客在高空不容易出現「即時曬傷」的情況。

UVA射線：波長較長，穿透力極強，飛機窗戶難以阻擋。UVA能深入皮膚真皮層，不僅是導致肌膚老化、皺紋及色斑的主因，更是誘發皮膚癌的重要危險因子。

︱機組人員罹皮膚癌風險增2倍

《美國醫學會雜誌·皮膚病學》所刊登的另一項大型追蹤分析研究，進一步調查了長期暴露於高空紫外線的影響。結果證實：機組人員罹患皮膚癌的可能性，比一般大眾高出兩倍。研究認為，主要原因正是他們在高空中長期承受比地面更強烈的陽光照射。

根據香港天文台數據顯示，海拔每上升300米，紫外線強度約增加4%。以此推算，在飛機的巡航高度（通常約10,000米）時，UVA的強度可達地面的三倍，遠超一般人在地面上的日常暴露量。

皮膚癌自測口訣

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，紫外光是導致黑色素瘤的其中一個因素，故此要預防黑色素瘤，就需做足防曬措施，如外出前塗抹防紫外線A（UVA）及紫外線B（UVB）、防曬指數最少達SPF 30或以上，兼具防水功能的防曬用品。

而市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查：

ABCDE 法則

Asymmetry 不對稱

痣的左右兩邊不對稱

Border 邊緣

周邊參差不齊，呈不規則齒狀或邊緣

Colour 顏色

痣的各部分顏色深淺不一

Diameter 直徑

直徑超過6毫米以上

Elevating 增大

大小、形狀和顏色有變化

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

4招有效防曬必做

無論是戶外活動還是搭飛機被安排靠窗座位，香港防癌會及衛生署建議採取以下4項措施預防皮膚癌：

1. 選用高效防曬

使用 SPF15 或以上、PA++ 或 PA+++ 的防曬乳。

用量：臉部約需 一茶匙（約5毫升）；全身約需 30毫升（約一個 shot 杯大小）。

2. 預留防曬霜吸收時間

應在接觸陽光前30分鐘完成塗抹，讓防曬成分充分附着在皮膚上。

3. 定時補塗防曬

若超過2小時且持續受陽光直射（如長途飛行靠窗），應定時補塗，不要以為搽一次就夠。

4. 尋找適當遮蔽

即使有防曬，不代表可以長時間暴露紫外線下。應到有遮蔭的地方，或戴能遮到後頸的闊邊帽。

搭飛機時，可適時拉下窗戶遮陽板，或穿著長袖衣物。

搭飛機防曬搭飛機選座建議

除了考量紫外線輻射風險，大家可以根據需求，選擇靠窗座位以外更安全舒適的座位：

座位類型 優點 注意事項 緊急出口座位 擁有最佳腿部伸展空間 須符合航空公司規定的體能條件，以便在緊急狀況下協助撤離 機身中間機翼位 機翼是飛機的穩定中心，靠近機翼能增加平穩度 視野可能部分受機翼遮擋 走廊座位 適合需要頻繁活動或前往洗手間的乘客 有助於預防長途飛行中的深層靜脈栓塞

某些穿搭恐阻逃生

1. 短褲／短裙：座椅未必徹底清潔，皮膚直接接觸恐有衛生疑慮。

2. 緊身衣：影響血液循環，容易造成腫脹、抽筋。

3. 牛仔褲：缺乏彈性，飛行中肢體腫脹時會很不舒服。

4. 人字拖：緊急情況難以快速移動，建議穿包頭鞋確保安全。

搭飛機6大不宜衣着

1.短褲

空中服務員Tommy Cimato 曾指出，因為機上椅子沒有定期清潔，如果穿著短褲和短裙，可能會感染細菌。相反，穿著長裙或長褲就沒有以上問題。

2.緊身衣

空中服務員Andrea Fischbach 表示，緊身衣對於任何皮膚都會導致抽筋、腫脹甚至會疼痛。

她指出，在欠機上應保持血液流通，在座位上有一點活動空間很重要，否則對於身材高大、經常去旅行或乘坐長途機的人士，出現深層靜脈栓塞的風險會很高。

3.高踭鞋

出於安全理由，飛機上不建議穿著高跟鞋。如果需要進行疏散並使用滑梯時，高跟鞋必須脫掉，因為它們會刺穿滑梯，而且高跟鞋在機上並不實用。

4.瑜伽褲

航空專家Christine Negroni 曾指出，如果機內着火，瑜珈褲屬易燃物料。因為瑜珈褲使用人造纖維，一旦發生火災，可能會更容易燃燒及黏在身上。因此，他建議穿著棉質或天然纖維製成的衣服比較好。

5.人字拖

美國有線電視新聞網（CNN）航空分析師Mary Schiavo 指，去旅行時要盡量避免穿夾腳拖，如果必須在機上走動，不但會容易摔倒或跑不動，甚至有機會傷害其他人，因此建議不要穿著，「請穿上合適的鞋子，並在起飛後一直穿著」。

6.牛仔褲

空姐Katie Ellen曾接受訪問時表示，在空中時雙腳會腫脹，甚至會引起腸道腫脹等問題，所以應避免穿著牛仔褲。

資料來源：太陽報