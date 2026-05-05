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醫療失誤｜港婦黃斑病變轉介信列緊急，公院拖延兩月慘變失明
健康Tips

醫療失誤｜港婦黃斑病變轉介信列緊急，公院拖延兩月慘變失明

健康解「迷」
健康解「迷」

　　TVB節目《東張西望》近日報道，一名港婦龍太（化名）早前確診右眼黃斑病變，更出現玻璃體出血。私家醫生隨即發出緊急轉介信，安排她到公立醫院接受手術治療。惟公立醫院醫生診斷後，僅建議她回家「墊高枕頭休息」。龍太按指示觀察近兩個月後，視力幾近失明，此時院方卻告知其情況已不適合進行手術，令她大感不滿：「有得醫變冇得醫」。

 

患黃斑病變轉介信寫緊急 卻被指示「回家休息」

 

　　據《東張西望》報道，龍太一向視力正常，直至去年12月，其右眼視野突然模糊，經私家醫生診治後，確診為黃斑病變。隨後醫生轉介她到公立醫院治療，得知可接受眼內注射藥物治療，但每支針需花費過萬元。幸好她符合治療資格，及後到另一位林姓私家診所接受治療。

 

　　不過，龍太經林姓私家醫生檢查後，發現右眼玻璃體嚴重出血。由於出血成因未明，暫未能斷定是否與黃斑病變有關，故不適合進行注射治療。林醫生隨即為她撰寫轉介信，安排轉往公立醫院跟進，並在信上清楚標明「緊急」，強調需即時做手術。

 

　　然而，龍太到公立醫院求診後，醫生僅建議她回家將枕頭墊高休息，觀察三星期，聲稱待積血沉澱至眼底，由身體自行吸收後便會逐漸好轉。

 

　　醫生咩都冇講，淨係叫佢（龍太）返屋企墊高枕頭瞓覺，一粒藥都冇，一滴眼藥水都冇。我有問點解急件要觀察三個星期，佢話我哋嘅情況都係先觀察喇。

 

東張西望｜港婦黃斑病變轉介信寫明緊急被指示「回家休息」　控訴公院冷處理拖兩個月慘變失明

 

遭冷處理兩個月慘變失明
 

　　龍太遵照醫生指示觀察三星期後回診，但其能見的光度已經明顯減弱，「情況差咗，冇進步到，我有話俾醫生聽。檢查之後，呢個醫生又同我哋講要再觀察三到四個星期。」然而再到2月24日第三次覆診時，距離第一次求診已過去將近兩個月，龍太表示情況變得更差：「光感直情係冇，好模糊，光感去到差唔多係2%左右。」

 

　　龍太引述當時醫生的說法，指對方已諮詢另一位資歷更高的醫生，她的情況已無法進行手術，當時醫生說：「你要返去消化吓，右眼已經係放棄。」龍太不忿地表示：「咁都得？點解當時需要緊急處理嘅時候冇即時做手術，到宜家先話我嘅情況已經做唔到。」

 

東張西望｜港婦黃斑病變轉介信寫明緊急被指示「回家休息」　控訴公院冷處理拖兩個月慘變失明

東張西望｜港婦黃斑病變轉介信寫明緊急被指示「回家休息」　控訴公院冷處理拖兩個月慘變失明

龍太於去年12月右眼視野突然模糊，經私家醫生診治後，確診為黃斑病變。（影片截圖）

 

        龍太指出，該名醫生從來未提及病情會惡化至此的可能性，當時她更有追問醫生是否因此錯過了治療的黃金期，惟對方僅回應他們就是這樣處理，令龍太對公立醫院的醫療系統大感失望：

 

　　明明我可以睇得返嘢，但佢話要等呀等，等到宜家我完全睇唔到了，有得醫變冇得醫。

 

　　後來在3月26日，龍太前往台北進行清除眼內積血手術，醫生表示，因為黃斑病變和出血醫治拖延太久，不能再拖，手術後視力有機會回復到0.2、0.3。在做完手術後，龍太的視力能看到兩成，隔了兩、三天，醫生再安排她進行熒光造影檢查，接下來她每個月仍需注射黃斑病變的針劑。

 

東張西望｜港婦黃斑病變轉介信寫明緊急被指示「回家休息」　控訴公院冷處理拖兩個月慘變失明

龍太經林姓私家醫生檢查後，發現右眼玻璃體嚴重出血。（影片截圖）

 

院方承認治療方案處理不足
 

　　在治療期間，龍太接獲公立醫院投訴科來電，經投訴科主任轉介後，與當日的主診醫生及部門主管會面。部門主管承認，醫生初期的治療方案有進步空間，處理上存在不足，並向病人致歉。

 

　　《東張》去信涉事的公立醫院查詢，院方回覆指，今年1月發現病人右眼玻璃體出血，當時視力僅餘感光功能，視網膜尚未脫落。根據臨床案例，部分病人玻璃體積血可被身體自然吸收，因此決定採取觀察性治療。

 

　　直至2月24日，院方發現病人視網膜已脫落，且失去感光功能。由於預計手術後情況仍然不理想，故認為不宜進行手術。院方知悉病人曾於外地接受手術後，已安排她於4月27日覆診。院方同時就治療方案未有與病人充分討論及溝通表示歉意。

 

東張西望｜港婦黃斑病變轉介信寫明緊急被指示「回家休息」　控訴公院冷處理拖兩個月慘變失明

林醫生隨即為她撰寫轉介信，安排轉往公立醫院跟進，並在信上清楚標明「緊急」，強調需即時做手術。（影片截圖）

 

 

黃斑病變常見的危險因子

 

　　台灣營養功能醫學專家劉博仁早前在Facebook專頁分享指，黃斑部是視網膜中心最重要的部位，負責清楚地看見物體的細節、辨識顏色以及閱讀功能。當黃斑部產生病變時，常見的症狀包括視線中央模糊、看東西變形扭曲，甚至看不見臉部表情或文字。這種病變最常見的形式是「乾性黃斑病變」，發展緩慢但會持續惡化，是銀髮族失明的主因之一。

 

  • 年齡：最主要的風險因子，50歲以上發生率明顯上升。
  • 吸煙：尼古丁和自由基會加速視網膜細胞的損害。
  • 陽光：長期暴露在強烈陽光（特別是紫外線）下，也會增加發病率。
  • 高風險族群：有家族病史、平時缺乏抗氧化營養素（例如葉黃素、維生素C、鋅、Omega-3脂肪酸）、經常攝取高糖高油加工食品。

 

同場加映：6大方法加強護眼

 

　　劉博仁指，如果已確診黃斑病變，就要加強護眼，並注意以下6點：

 

  • 飲食上應多攝取富含葉黃素、玉米黃素的深綠色蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍、地瓜葉等，有助過濾藍光並保護視網膜。
  • 魚類中的Omega-3脂肪酸同樣重要，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚等，具良好抗發炎功效。
  • 補充鋅、維生素C、維生素E有助護眼。
  • 生活上應避免吸煙，因為煙草中的毒素會直接傷害視網膜血管。
  • 出門時記得配戴具有抗UV功能的太陽眼鏡，避免紫外線與藍光造成視網膜傷害。
  • 定期做眼科檢查，尤其是有家族病史或過去已出現視力模糊的人士。

 

5大關鍵護眼

 

　　眼睛健康與生活作息及飲食息息相關關，台灣臨床毒物專家譚敦慈指分享以下5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

 

1.每半年定期做眼科檢查

2.每次用眼半小時--要休息約10分鐘

3.早睡早起，絕不捱夜

4.均衡飲食
建議多食護眼食材，例如胡蘿蔔、番薯、鮭魚等

5.不煙不酒

資料來源：台灣臨床毒物科護理師譚敦慈　

 

Tags:#醫療保健#眼部健康#公立醫院#私家醫生#黃斑病變#失明#香港#無綫電視#東張西望
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