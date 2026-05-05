食用安全｜男子塑化劑超標30倍，醫生揭4大飲食習慣惹禍，推介食1種蔬菜助排毒

微塑膠無處不在，不僅對環境造成污染，更不知不覺地經由日常飲食及生活習慣進入人體。有醫生分享個案，指一名男子在接受身體檢查時，發現體內塑化劑濃度較一般正常人超標高達30倍，經了解後發現與其4個飲食習慣有關。醫生建議該患者多進食「1種蔬菜」，以協助身體排毒。

台灣家醫科醫生陳欣湄在其Facebook專頁發文表示，她常在門診中幫病人進行塑化劑檢測。她提到，日前一名病人看到報告顯示DEHP（一種鄰苯二甲酸酯類的塑化劑）濃度超標30倍時感到非常困惑，曾問她：「我又沒在工廠工作、又沒用甚麼奇怪的東西，為甚麼會這麼高？」

4大飲食習慣 令塑化劑悄然積聚

陳欣湄指出，經詳細了解後，發現該患者是一名經常外食的人士，並有以下4種習慣，導致他幾乎每日都攝入因高溫或油脂而溶出的塑化劑：

1. 早餐使用塑膠袋盛載熱豆漿

2. 午餐購買外賣便當後直接微波加熱

3. 晚餐叫外賣，並經常飲用紙碗盛裝的熱湯

4. 用保鮮膜蓋住熱食後，直接放入雪櫃

陳欣湄表示，塑化劑並非罕見物質，而是每天都在生活中一點一滴地進入人體。該名患者因長期外食，體內DEHP濃度明顯偏高。在無法避免外食的情況下，她建議患者多進食「青花椰苗」。

青花椰苗富含蘿蔔硫素 有助身體排毒

陳欣湄解釋，青花椰苗（即西蘭花芽苗）是指發芽3天的西蘭花芽苗，其蘿蔔硫素（Sulforaphane）含量是成熟西蘭花的20至100倍。只要食用一小份約50克的青花椰苗，便相當於吃下約1公斤的成熟西蘭花。

她指出，進食富含蘿蔔硫素的青花椰苗，有助人體啟動「Nrf2排毒系統」。她引述一篇於2022年刊登在《Cancers》期刊的研究顯示，讓吸煙者服用青花椰苗萃取物兩星期後，高劑量組別尿液中的常見空氣污染及煙害代謝物排出量均明顯增加。換言之，這條解毒途徑不僅有助排出塑化劑，連空氣中的PM2.5有害物質也能一併處理。

日常6個習慣「吞膠量」驚人

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，整理出6種常見接觸到微塑膠的習慣，當中數據相當驚人：

1. 泡一杯塑膠茶包的茶：釋放116億顆微塑膠進入茶水中。根據2019年《環境科學與技術》期刊的研究，一個塑膠茶包在95°C熱水中浸泡5分鐘，會釋放出約116億個微塑膠和奈米塑膠顆粒。

2. 用塑膠便當盒微波加熱：加熱3分鐘，每平方厘米的便當盒會釋放422萬顆微塑膠與21億顆奈米塑料。溫度愈高、時間愈長，釋放的數量也越多。綠色和平組織的報告也指出，微波塑膠容器可能在數分鐘內釋出數十萬至數十億個微塑膠顆粒。

3. 每天一杯手搖飲：如喝熱飲，每公升飲料約含數千至5000顆微塑膠，一年下來喝進的微塑膠將近36萬顆。

4. 喝樽裝水：每公升樽裝水約含24萬顆奈米塑膠顆粒，是同等量自來水的3倍。研究指出，瓶裝水中的塑膠微粒主要來自瓶蓋的HDPE材質。

5. 用塑膠砧板切菜：一次切菜會釋出約1114顆微塑膠，一年下來累積進入食物的微塑膠量可達1450萬至7940萬顆。研究顯示，塑膠砧板是肉類中微塑膠污染的重要來源。

6. 穿尼龍或聚酯纖維衣服：穿著20分鐘，每克布料會脫落約400根微纖維進入室內空氣，進而被吸入人體。全年穿著的脫落量約為9億根，是洗衣機釋放量的3倍。

3招阻隔微粒：過濾飲用水、清灰塵、棄塑膠容器

台灣急診科醫生張適恆曾在其Youtube頻道上載短片指出，塑膠微粒可透過腸胃道、呼吸道及皮膚進入人體，並積累於難以代謝的器官。據韓國研究證實，塑膠微粒不僅是加速衰老的潛在因子，更已在肝硬化患者肝組織、心血管疾病患者血栓，以及肺、腎、大腦等多處器官中被檢測出，直接引發器官病變風險。為減少攝入塑膠微粒，醫生建議：

過濾飲用水：使用濾水壺等設備可去除90%以上塑膠微粒，煮飯用水亦需過濾

保持地板清潔：灰塵中含塑膠微粒，吸入後可能分解為更小粒子侵入器官

禁用一次性塑膠容器：尤其避免加熱塑膠包裝，因高溫會釋出更多微粒與塑化劑；如需加熱，應優先選擇玻璃或不鏽鋼材質的食物盒

1妝前用品暗藏塑化劑

台灣家醫科醫生陳欣湄曾在其Facebook專頁指出，塑化劑潛藏在日常用品中，會導致性早熟、不孕、兒童發育障礙，甚至與肥胖、過敏等現代健康問題相關。她分享親身經歷，多年前她在檢測發現體內塑化劑「二苯酮-3」濃度竟超標100倍，來源竟是自己每天使用的防曬粉底液。

我審視自己的生活上，儘管很少用防曬乳、香水 但我確實每天都會擦一點點基礎的粉底液（內裏有防曬成分的），如果不是有檢查，應該根本不會知道這個指數很高。

她續指，這種環境荷爾蒙不只存在塑膠製品中，更潛藏在防曬乳、香水、沐浴乳等日常用品裡，可能導致性早熟、不孕、兒童發育障礙，甚至與肥胖、過敏等現代健康問題密切相關。

環境塑化劑4大來源

多數人長期暴露於塑化劑卻毫無症狀，陳欣湄舉例日常生活中有4大污染來源：

個人護理品

防曬乳、香水中的抗紫外線成分

香氛產品

用於定香的化學物質

清潔劑

非離子型界面活性劑

塑膠製品

最常見的接觸途徑

資料來源：家醫科醫生 陳欣湄

3步驟排毒

陳欣湄強調，雖然完全避免塑化劑暴露幾乎不可能，但透過日常簡單調整，能有效降低「無感中毒」的風險。

關鍵營養補充

十字花科蔬菜：白蘿蔔、花椰菜等含蘿蔔硫素，能轉化脂溶性毒素

護肝營養素：維他命B群、硒、鋅等有助肝腎代謝

強化代謝機能

充足睡眠不熬夜

每日飲水2000c.c.以上

保持規律排



避開污染源

減少使用含塑化劑產品

特別是香氛類與塑膠容器

資料來源：家醫科醫生 陳欣湄

6大飲食重點減塑化劑禍害

台灣營養師李婉萍曾於其Facebook專頁分享6大飲食重點，減少過量接觸塑化劑機會：



1. 減少使用塑膠袋或容器盛裝食物，建議改用玻璃、不鏽鋼或陶瓷容器，亦可自備環保杯盛裝飲品。

2. 酸性或富含油脂的食物切勿直接接觸保鮮紙。

3. 翻熱食物時要拿走保鮮紙，並改用玻璃或瓷器餐具。

4. 更換任何有刮痕或磨損的塑膠容器，損壞部分容易釋放出塑化劑。

5. 多吃天然未加工食物和新鮮蔬果，從而排塑化劑接觸。

6. 多喝白開水、多運動，加速新陳代謝。



資料來源：李婉萍 營養師