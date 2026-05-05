食用安全｜男子塑化劑超標30倍，醫生揭4大飲食習慣惹禍，推介食1種蔬菜助排毒
微塑膠無處不在，不僅對環境造成污染，更不知不覺地經由日常飲食及生活習慣進入人體。有醫生分享個案，指一名男子在接受身體檢查時，發現體內塑化劑濃度較一般正常人超標高達30倍，經了解後發現與其4個飲食習慣有關。醫生建議該患者多進食「1種蔬菜」，以協助身體排毒。
台灣家醫科醫生陳欣湄在其Facebook專頁發文表示，她常在門診中幫病人進行塑化劑檢測。她提到，日前一名病人看到報告顯示DEHP（一種鄰苯二甲酸酯類的塑化劑）濃度超標30倍時感到非常困惑，曾問她：「我又沒在工廠工作、又沒用甚麼奇怪的東西，為甚麼會這麼高？」
4大飲食習慣 令塑化劑悄然積聚
陳欣湄指出，經詳細了解後，發現該患者是一名經常外食的人士，並有以下4種習慣，導致他幾乎每日都攝入因高溫或油脂而溶出的塑化劑：
1. 早餐使用塑膠袋盛載熱豆漿
2. 午餐購買外賣便當後直接微波加熱
3. 晚餐叫外賣，並經常飲用紙碗盛裝的熱湯
4. 用保鮮膜蓋住熱食後，直接放入雪櫃
陳欣湄表示，塑化劑並非罕見物質，而是每天都在生活中一點一滴地進入人體。該名患者因長期外食，體內DEHP濃度明顯偏高。在無法避免外食的情況下，她建議患者多進食「青花椰苗」。
青花椰苗富含蘿蔔硫素 有助身體排毒
陳欣湄解釋，青花椰苗（即西蘭花芽苗）是指發芽3天的西蘭花芽苗，其蘿蔔硫素（Sulforaphane）含量是成熟西蘭花的20至100倍。只要食用一小份約50克的青花椰苗，便相當於吃下約1公斤的成熟西蘭花。
她指出，進食富含蘿蔔硫素的青花椰苗，有助人體啟動「Nrf2排毒系統」。她引述一篇於2022年刊登在《Cancers》期刊的研究顯示，讓吸煙者服用青花椰苗萃取物兩星期後，高劑量組別尿液中的常見空氣污染及煙害代謝物排出量均明顯增加。換言之，這條解毒途徑不僅有助排出塑化劑，連空氣中的PM2.5有害物質也能一併處理。
日常6個習慣「吞膠量」驚人
台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，整理出6種常見接觸到微塑膠的習慣，當中數據相當驚人：
1. 泡一杯塑膠茶包的茶：釋放116億顆微塑膠進入茶水中。根據2019年《環境科學與技術》期刊的研究，一個塑膠茶包在95°C熱水中浸泡5分鐘，會釋放出約116億個微塑膠和奈米塑膠顆粒。
2. 用塑膠便當盒微波加熱：加熱3分鐘，每平方厘米的便當盒會釋放422萬顆微塑膠與21億顆奈米塑料。溫度愈高、時間愈長，釋放的數量也越多。綠色和平組織的報告也指出，微波塑膠容器可能在數分鐘內釋出數十萬至數十億個微塑膠顆粒。
3. 每天一杯手搖飲：如喝熱飲，每公升飲料約含數千至5000顆微塑膠，一年下來喝進的微塑膠將近36萬顆。
4. 喝樽裝水：每公升樽裝水約含24萬顆奈米塑膠顆粒，是同等量自來水的3倍。研究指出，瓶裝水中的塑膠微粒主要來自瓶蓋的HDPE材質。
5. 用塑膠砧板切菜：一次切菜會釋出約1114顆微塑膠，一年下來累積進入食物的微塑膠量可達1450萬至7940萬顆。研究顯示，塑膠砧板是肉類中微塑膠污染的重要來源。
6. 穿尼龍或聚酯纖維衣服：穿著20分鐘，每克布料會脫落約400根微纖維進入室內空氣，進而被吸入人體。全年穿著的脫落量約為9億根，是洗衣機釋放量的3倍。
3招阻隔微粒：過濾飲用水、清灰塵、棄塑膠容器
台灣急診科醫生張適恆曾在其Youtube頻道上載短片指出，塑膠微粒可透過腸胃道、呼吸道及皮膚進入人體，並積累於難以代謝的器官。據韓國研究證實，塑膠微粒不僅是加速衰老的潛在因子，更已在肝硬化患者肝組織、心血管疾病患者血栓，以及肺、腎、大腦等多處器官中被檢測出，直接引發器官病變風險。為減少攝入塑膠微粒，醫生建議：
- 過濾飲用水：使用濾水壺等設備可去除90%以上塑膠微粒，煮飯用水亦需過濾
- 保持地板清潔：灰塵中含塑膠微粒，吸入後可能分解為更小粒子侵入器官
- 禁用一次性塑膠容器：尤其避免加熱塑膠包裝，因高溫會釋出更多微粒與塑化劑；如需加熱，應優先選擇玻璃或不鏽鋼材質的食物盒
1妝前用品暗藏塑化劑
台灣家醫科醫生陳欣湄曾在其Facebook專頁指出，塑化劑潛藏在日常用品中，會導致性早熟、不孕、兒童發育障礙，甚至與肥胖、過敏等現代健康問題相關。她分享親身經歷，多年前她在檢測發現體內塑化劑「二苯酮-3」濃度竟超標100倍，來源竟是自己每天使用的防曬粉底液。
我審視自己的生活上，儘管很少用防曬乳、香水 但我確實每天都會擦一點點基礎的粉底液（內裏有防曬成分的），如果不是有檢查，應該根本不會知道這個指數很高。
她續指，這種環境荷爾蒙不只存在塑膠製品中，更潛藏在防曬乳、香水、沐浴乳等日常用品裡，可能導致性早熟、不孕、兒童發育障礙，甚至與肥胖、過敏等現代健康問題密切相關。
環境塑化劑4大來源
多數人長期暴露於塑化劑卻毫無症狀，陳欣湄舉例日常生活中有4大污染來源：
個人護理品
- 防曬乳、香水中的抗紫外線成分
香氛產品
- 用於定香的化學物質
清潔劑
- 非離子型界面活性劑
塑膠製品
- 最常見的接觸途徑
資料來源：家醫科醫生 陳欣湄
3步驟排毒
陳欣湄強調，雖然完全避免塑化劑暴露幾乎不可能，但透過日常簡單調整，能有效降低「無感中毒」的風險。
關鍵營養補充
- 十字花科蔬菜：白蘿蔔、花椰菜等含蘿蔔硫素，能轉化脂溶性毒素
- 護肝營養素：維他命B群、硒、鋅等有助肝腎代謝
強化代謝機能
- 充足睡眠不熬夜
- 每日飲水2000c.c.以上
- 保持規律排
避開污染源
- 減少使用含塑化劑產品
- 特別是香氛類與塑膠容器
資料來源：家醫科醫生 陳欣湄
6大飲食重點減塑化劑禍害
台灣營養師李婉萍曾於其Facebook專頁分享6大飲食重點，減少過量接觸塑化劑機會：
1. 減少使用塑膠袋或容器盛裝食物，建議改用玻璃、不鏽鋼或陶瓷容器，亦可自備環保杯盛裝飲品。
2. 酸性或富含油脂的食物切勿直接接觸保鮮紙。
3. 翻熱食物時要拿走保鮮紙，並改用玻璃或瓷器餐具。
4. 更換任何有刮痕或磨損的塑膠容器，損壞部分容易釋放出塑化劑。
5. 多吃天然未加工食物和新鮮蔬果，從而排塑化劑接觸。
6. 多喝白開水、多運動，加速新陳代謝。
資料來源：李婉萍 營養師
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