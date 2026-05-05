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素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇口感似鮑魚的健康美味
食得有營
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素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇口感似鮑魚的健康美味

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　杏鮑菇，據說它看來像鮑魚，味道吃來帶杏仁香氣，而得以命名的。大概是受這個名字誘惑，不自覺的會將它跟鮑魚片、魷魚片等等一併聯想起來。一顆長得大大肥胖的杏鮑菇，當然怎麼也不太像是鮑魚，亦不可能是魷魚，但切成片以後，再加上一點小工夫，在白肉之上弄個「井」字呢？突然之間，有點像樣起來了。

 

　　一片杏鮑菇，埋藏着真󠄉與假的兩面。不就如生活？在AI人工智能的年代，有多少真，就可能有多少假。每天慣性的滑手機，看過的短影片、照片，和故事，有多少是真的，有多少是虛構出來的。久而久之，雕有「井字」的杏鮑菇片，不就是鮑魚？少女峰，不就是口裏咬着的三角形巧克力？多瑙河，不過是電腦背景圖...… 真與假，正在相互抵銷，日趨模糊。

 

　　但其實呢，所有東西，必須真假分明？還是，有時候難得糊塗好？

 

西芹炒杏鮑（2人份）

 

素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇與鮑魚的聯想

 

時間：25分鐘  

 

材料：

 

素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇與鮑魚的聯想

 

西芹（旱芹） 3條／ 雞髀菇（杏鮑菇） 2個／ 白蘑菇 5個／ 紅蘿蔔 半個／ 紅黃色小燈籠椒（甜椒） 各1個／

 

調味：

 

鹽 1茶匙 ／ 糖 1茶匙／ 豉油（醬油）4湯匙）／ 喼汁（伍斯特醬） 1湯匙／ 味醂 半湯匙／ 白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／ 菜刀／ 蔬果刨刀／ 茶匙／ 湯匙／平底易潔鑊（不沾鍋）／ 鑊（鍋）鏟／ 碟

 

步驟：

 

　　1.    清洗西芹（旱芹），切去根部，斜切成塊（如圖）。

 

素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇與鮑魚的聯想

 

　　2.    刨走紅蘿蔔的皮，清洗後，切成絲（如圖）。

 

素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇與鮑魚的聯想

 

　　3.    將白蘑菇切成片（如圖）。

素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇與鮑魚的聯想

 

 

　　4.    將雞髀菇（杏鮑菇）切成厚片，再𠝹出格子／井字（如圖）。在表面撒上點點鹽巴和胡椒粉。

 

素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇與鮑魚的聯想

 

　　5.    以中火將步驟4煎成金黃色（如圖）。

素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇與鮑魚的聯想

 

 

　　6.    另以中火將步驟1-3 炒一炒（如圖），加入調和了2湯匙的調味料，炒拌均勻。

 

　　7.    關火，放入步驟5，炒拌均勻。

 

素食譜推薦：西芹炒杏鮑 杏鮑菇與鮑魚的聯想

 

筆記：

 

1.    西芹（旱芹）有可幫助鈣質附著在骨骼的維他命（維生素）K，亦有提升免疫力的維他命（維生素）A和C，以及多種抗氧化劑。

2.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#素食譜#營養#食譜#西芹#旱芹#雞髀菇#杏鮑菇#白蘑菇#紅蘿蔔#燈籠椒#甜椒
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