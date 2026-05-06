名人保養｜50歲梁詠琪素顏現身機場，網民大讚：零歲月痕跡

梁詠琪（Gigi）早前迎來50歲生日，她在社交平台大方分享素顏慶生照，即使素顏仍看出狀態及氣色極佳，獲網民大讚「完全看不出歲月痕跡」。近日，有網民於韓國仁川機場野生捕獲梁詠琪一家三口，不但其純素顏狀態震驚網民，更有一舉動令人意想不到獲網民激讚。

50歲梁詠琪素顏 狀態震驚網民

近日，有網民在小紅書分享於韓國仁川機場偶遇梁詠琪一家三口的合照，並寫道：「24年前聽歌曲《魔幻季節》的我，應該不會想到，24年後會遇到她，並擁有了一張合影。最關鍵的是，她和二十四年前一點沒差，歲月果然不敗美人。」

從相中可見，梁詠琪當時身穿一件簡約的深藍色長袖衛衣配搭牛仔褲，肩背墨綠色休閒袋，打扮低調樸素。樓主透露當日梁詠琪是「純素顏」，狀態極佳，在完全沒有化妝及濾鏡修飾下，她的皮膚依然緊緻透亮，五官清秀，絲毫看不出已年屆50。網民紛紛留言大讚：「哇，我小時候她就長這樣，現在我都老了，她還是這麼年輕」、「好年輕啊，怎麼會是50歲的人」、「難以想像這是50歲，而且這麼自然！」

機場一舉動獲讚親民



面對網民的合照請求，梁詠琪亦表現得十分友善，更主動脫下口罩，露出微笑與對方合影，毫無明星架子，獲得一眾網民大讚親民：「她竟然拉下口罩拍照，真的很有禮貌」、「好有親和力，拉下口罩合影」、「見過好些合影，都是明星帶着口罩素人露出臉，你們剛好相反，她人真好」、「Gigi真好，還特意把口罩摘下來」、「好美啊，全素顏，沒有醫美痕跡~而且很尊重，還把口罩拉下來合照。」

除了梁詠琪的凍齡美貌成為焦點外，合照中另一引人注目之處，是其西班牙籍丈夫Sergio。當時正在排隊等候的他，見到與粉絲合影，不但未顯半點不耐煩，更俏皮地望向鏡頭「亂入」，展現可愛一面。至於站在Sergio身旁的女兒Sofia，雖然僅以背影示人，但身穿黃色上衣、年僅11歲的她明顯長高不少，身高已超越父親肩膀位置，盡得父母高挑基因遺傳，合照的網民亦不禁大讚：「一家人也很nice」。

轉載自晴報