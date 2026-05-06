食物安全｜內地餐廳平價虹鱒冒充三文魚，生食恐染寄生蟲，專家教辨識方法

內地近日爆發一宗食品安全爭議。內地一名女子在河南鄭州一間餐廳用餐時，發現店家用淡水虹鱒冒充海水三文魚供生食，且提供的檢測報告也不符合生食標準，恐有感染寄生蟲風險。事主質疑商家存在嚴重食安隱患及誤導，已正式入稟法院，要求按餐費作出10倍賠償。到底消費者應如何自保？本文將教大家從價格、色澤及口感等4大分辨特徵，教你一眼看清海水三文魚與淡水虹鱒的分別！

職員承認供應虹鱒 食客驚覺「食錯魚」急服驅蟲藥

據內媒《現代快報》報道，鄭州一名網名「小鳥」的女顧客，早前與伴侶前往鄭州市的「德唯森環球料理」享用自助餐，期間發現餐廳提供的「三文魚」刺身口感不對。經她即場追問下，餐廳職員終承認該刺身所用的食材為虹鱒魚。

事主表示，由於一般消費者預期「三文魚」為海水魚，而餐廳在團購頁面僅含糊標示「三文魚暢吃」等字眼，並沒有標註出食材為虹鱒。然而，虹鱒屬於淡水養殖魚類，生食感染寄生蟲的風險相對較高。事主與男友因為擔心感染，用餐後感到極度不安，還特意服用驅蟲藥。

檢測報告被揭「貨不對辦」 僅符合加熱食用標準

事主後來向相關部門進行投訴。在當地市場監管部門的調解下，商家同意退還她們消費的金額。事後商家提供了一份產品生產日期為4月7日的檢測報告。該報告顯示，產品依據《食品安全國家標準 鮮、凍動物性水產品》（GB2733-2015）進行檢測。根據相關規範，該標準僅適用於需經加熱後才食用的水產品；若要作為刺身生食，必須通過更嚴格的《食品安全國家標準 動物性水產製品》（GB10136-2015）之規定。換言之，商家提供的報告無法證明該批虹鱒可生食。

內地一名女子在鄭州一間餐廳用餐時，發現店家用淡水虹鱒冒充海水三文魚供生食。（圖片來源：《現代快報》）

餐廳辯稱屬「國產三文魚」 食客堅決入稟索償

涉事餐廳負責人回應傳媒時解釋，餐廳一直使用該款國產虹鱒，並指團購中也沒有宣傳是用進口三文魚。負責人隨後補交一份3月份由供應商提供的檢驗報告，聲稱該批虹鱒未檢出寄生蟲。

儘管商家已退還349元人民幣的餐費，並一度將頁面修改為「國產三文魚」後下架，但事主認為不同批次的檢測標準不一，無法證明其食用過的魚肉安全。她已於4月22日向法院遞交起訴狀，要求餐廳支付餐費10倍的賠償金，共計3,490元人民幣。當地市場監管局則表示，將視調查情況決定是否作出處罰。

拆解「真假三文魚」4大分辨特徵

《新華社》曾撰文指三文魚是海鱒魚，不能因為虹鱒和海鱒魚同屬鮭鱒魚，就倒推出來說虹鱒是「淡水三文魚」。生吃淡水魚蝦易感染寄生蟲，即使是真正的三文魚，也並非全部都適合生吃。三文魚分太平洋鮭和大西洋鮭，通常生食三文魚是大西洋鮭。

有海鮮業內人士指，內地養殖的淡水虹鱒與三文魚外貌相若，售價平一半，不排除平價壽司店魚目混珠，以虹鱒扮三文魚出售。到底虹鱒魚及三文魚如何分辨呢？

1. 三文魚偏橙 虹鱒偏紅

挪威海產局中國區總監Sigmund Bjørgo（畢思明）在訪問中提到，虹鱒魚並非三文魚，雖然兩者均活躍於河流及海洋，但三文魚魚肉顏色偏橙，虹鱒則偏紅色。兩種魚的外觀亦不一樣，三文魚體型較幼身，呈銀色；虹鱒則較圓潤，呈偏紅色。就他個人而言，不會進食未經雪藏的野生三文魚刺身。

2. 三文魚口感較肥膩

Sigmund Bjørgo指，三文魚因脂肪量較高，感覺較肥膩、多油；虹鱒則口感較滑、少油。

3. 虹鱒薄身紋路較幼細

從事海鮮批發及零售的「漁花海鮮批發」負責人阿花表示，虹鱒體型較小，一條約重4至5公斤，肉色偏紅，口感較實、味道亦較淡，且脂肪紋路幼細；不同於至少重10多公斤的三文魚，三文魚呈橙色肉身，肉身較滑，脂肪含量較多。

4. 虹鱒價錢平一半

阿花指，虹鱒售價比三文魚平一半，挪威三文魚約110元至130元一磅。

本港醫生提醒 生食淡水魚肉機會吃進寄生蟲

伊利沙伯醫院感染及傳染病科醫生鄧慶璋曾接受傳媒訪問時表示，1999至2015年伊利沙伯醫院及東區醫院共有9宗人類感染「裂頭蚴病」，均發現罕見的寄生蟲刺猬絛蟲（Spirometra erinaceieuropaei）在人體遊走。懷疑患者在中國曾食用蛙肉及蛇肉，其餘則成因不明。

鄧慶璋表示，雖然人類並非絛蟲主要寄主，但若飲用未經處理的水如郊區溪澗，或食用生蛙肉、淡水魚肉等，就有機會吃進帶幼蟲的水或生物。

他直言，尤其是三文魚刺身，大腸桿菌含量極高，亦因在鹹水及淡水生長，感染寄生蟲機會較高。他指過去就曾有個案進食三文魚刺身中的異尖線蟲幼蟲後，出現嘔吐、胃痛等。

從事海鮮批發及零售的「漁花海鮮批發」負責人阿花曾表示，虹鱒與三文魚口感不同，虹鱒於全淡水養殖，味道較淡，不宜用作刺身食用，因虹鱒大部分都屬中國進口，含菌量不清楚，但淡水魚不宜作刺身。

她又指，一般虹鱒刺身較薄，肉身偏紅且脂肪紋路亦較幼細，但售價卻比三文魚平一半，建議消費者勿貪平買「三文魚」刺身食用。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

據本港食物安全中心資料指，一般海產常見的寄生蟲包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲等。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適，患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官（例如肺部），引起嚴重併發症。

此外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

減低寄生蟲風險 5大方法

1. 把供生吃的魚類在-20°C 或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時以消滅寄生蟲。

2. 在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類 （例如養殖的三文魚） 感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲最好是吃徹底煮熟的水產

4. 高危一族包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

資料來源：食安中心