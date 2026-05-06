歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
五月
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》 尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
推介度：
22/05/2026 - 24/05/2026
07
七月
紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026 紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
文化藝術 音樂會
紅磡香港體育館｜FWD富衛保險呈獻 張天賦 E=MC² 演唱會2026
推介度：
07/07/2026 - 10/07/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
中風新藥突破｜港大研發全球首創鼻噴劑，急救減8成腦梗死，盼普及成看門神藥
中風
醫學新知

中風新藥突破｜港大研發全球首創鼻噴劑，急救減8成腦梗死，盼普及成看門神藥

健康解「迷」
健康解「迷」

　　缺血性中風長年位居全球致死及致殘原因第二位，一旦錯過短暫的黃金救治時間，患者隨時嚴重殘疾，甚至死亡。港大醫學院聯同InnoHK先進生物醫學儀器中心的研究團隊，成功研發出全球首創的「納米乾粉鼻噴劑」，能夠將藥物直接送達腦部。患者毋須打針或接受手術，在中風發生初期的黃金時間內即時使用，為腦中風患者提供院前急救。

 

港大研發全球首創 中風急救鼻噴劑

 

　　現時治療缺血性中風所採用的靜脈溶栓或機械取栓，均屬院後治療，院前治療仍處於空白階段。然而，中風的黃金救治時間極短，加上醫療資源分布不均、符合治療資格的條件嚴格，且療程涉及繼發性損傷風險，導致全球超過85%的患者未能及時獲得適當治療。即使成功接受治療，仍有逾半數患者的神經功能恢復情況未如理想。

 

　　為應對難題，研究團隊耗時逾十年，成功研發出「納米嵌入式微粉（Nano-in-Micron）」技術平台。團隊先將神經保護劑包載於納米粒子之中，再利用顆粒工程技術，將其聚合為適合吸入的微米級粉末。當微米粉末經鼻腔吸入並接觸鼻黏液後，會迅速解聚回復至納米狀態，隨即沿鼻腦通路直達大腦，顯著提升藥物的遞送效率，為腦中風患者提供「院前」急救。

 

30分鐘內使用減8成腦梗死體積

 

　　港大醫學院藥理及藥劑學系副教授兼ABIC項目主任周聖峰指，在臨床前動物模型數據證實，若中風發生30分鐘內使用乾鼻粉鼻噴劑，能顯著減少逾80%的腦梗死體積，並有效保護運動與神經功能。研究又指，相關藥物具有減輕腦部發炎反應，為腦組織提供全方位防護，為後續治療爭取時間，提升中風患者的存活率及神經功能恢復。

 

　　ABIC博士後研究員邵子桐博士強調，這項技術並非取代現有醫院治療，而是作為患者在送院前、分秒必爭之際的輔助急救措施。她指出，中風後最關鍵的是時間，這項技術的真正價值在於爭取每分每秒：「哪怕能守護大腦多10分鐘，也許決定病人日後能否走路或說話。」

 

腦中風｜港大研發全球首創中風急救鼻噴劑　噴一下減8成腦梗死盼普及至全港藥房變「看門神藥」

腦中風｜港大研發全球首創中風急救鼻噴劑　噴一下減8成腦梗死盼普及至全港藥房變「看門神藥」

 

 

盼普及至全港藥房變「看門神藥」

 

　　團隊指出，該鼻噴劑已通過細胞與動物實驗測試，證實安全性與療效，下一步將推進毒理研究，目標於2030年推進至臨床試驗階段。周聖峰指，香港送院治療速度快，屆時的臨床試驗將會在病人送至瑪麗醫院急症室後，為其噴鼻，相信整個流程能在30分鐘內完成。

 

　　此外，「納米嵌入式微粉」技術平台可進一步用於遞送小分子藥物、中藥及生物製劑，並具潛力拓展應用於阿茲海默症、運動神經元疾病、腦膜炎等神經系統疾病。

 

　　在成本方面，周聖峰指，雖未能透露本次所使用的藥物名稱，但該藥物相當常見，甚至市民可於藥房購買，他相信，屆時生產推出後，價格是一般市民都可負擔水平。團隊亦希望鼻噴劑將來可在藥房及社區普及，成為常規配置的急救用品。

 

短暫性腦缺血發作6字自救口訣

 

　　外媒《HuffPost》曾引述紐約大學朗格尼醫院布魯克林分院的血管神經病學主任Brandon Giglio指出，不少中風患者在中風前曾出現「預警性中風」，醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」（TIA），俗稱「小中風」。此類症狀通常僅持續5至10分鐘，甚至短至30秒便自行消失，然而這可能為全面中風的前兆。

 

　　Giglio醫生與克利夫蘭診所阿克倫總醫院中風醫療主任Ahmed Itrat進一步解釋，TIA會引起短暫性神經功能缺損，其後自行恢復，與中風的最大分別在於不會造成永久性神經損傷。然而，約5%患者（即每20人便有1人）在TIA發生後的48小時、7天、30天或90天內，會出現真正中風。

 

　　Giglio醫生表示，中風與TIA的症狀基本相似，有專家歸納出「BE FAST」口訣，幫助大眾快速識別相關徵兆，同時提醒這類症狀往往來得突然：

 

小中風「BE FAST」自救口訣

 

B：平衡（Balance）
平衡狀態的變化或失去平衡

E：視力障礙（Eyesight）
視力發生變化，例如視力模糊、視力喪失或複視

F：臉部下垂（Facial droop）
臉部下垂或笑容不對稱

A：一側手臂無力（Arm）

S：言語障礙（Speech）
言語變化，例如口齒不清或胡言亂語

T：打電話報警（Time）
或意指「Terrible headache」，頭痛急劇湧現

 

　　Giglio醫生指出，上述徵狀或全部出現，亦可能僅得一種，故一旦出現任何相關情況，應在48小時內盡快求醫。不少短暫性腦缺血發作（TIA）患者，均在48小時後出現中風，因此提醒市民切勿輕視任何短暫至30秒的症狀。

 

　　Itrat醫生則表示，高膽固醇及未受控的糖尿病等嚴重疾病，均會增加中風風險。美國疾病控制與預防中心建議，市民應增加運動量、戒煙、調整飲食習慣，並透過藥物控制高血壓等慢性疾病，以達預防中風之效。因此，一旦出現相關症狀，絕不應掉以輕心，應及早求醫，與醫護人員溝通，妥善控制病情並接受適切治療，才是正確的方法。

 

中風類型 缺血性與出血性

 

　　根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）網站資料，中風主要分為2大類型：

 

  • 缺血性中風：因腦部血流受阻導致，血栓或動脈狹窄使腦細胞在幾分鐘內因缺氧而死亡，約佔中風病例的87%。
  • 出血性中風：腦血管破裂導致腦出血，血液滲入腦組織周圍，造成腦內壓力上升並損傷神經組織，約佔中風病例的13%。

 

中風前3大先兆

 

　　美國營養學家兼脊椎按摩師Dr. Eric Berg近日在社交平台發布短片，指出中風前可能會出現的3大先兆，若能及早發現異常，可以把握黃金治療時間：

 

  • 劇烈頭痛與噁心感：由於腦部血栓形成或壓力上升，患者可能出現難以忍受的突發性劇烈頭痛，伴隨強烈噁心感甚至嘔吐。這種頭痛與一般偏頭痛或緊張性頭痛不同，通常更加劇烈且突然。
  • 持續性打嗝：雖然不常見，但部分患者可能因腦幹受到影響而出現頻繁、持續的打嗝。當打嗝與其他神經系統症狀同時出現時，應特別警惕。
  • 非心臟性胸痛：這類胸口不適並非由心臟病引起，而可能是主動脈等大血管血流受阻，導致心臟供氧不足的早期警訊。

 

港大研究 年輕中風升幅達3成

 

　　港大醫學院臨床醫學學院內科學系中風研究組於2022年曾指出，對照過去20年數據，發現本港18至55歲群組的中風發病率，由2001年的每十萬人有39.1人，升至2021年每十萬人有55.7人，同期入住公院者由1,531人升至2,028人，升幅達32.5%。團隊指，每年因中風入住公院病人維持在1.35至1.4萬人，換言之年輕患者佔比一直增加。

 

　　為了解年輕中風的風險因素，該研究分析2019年9月至2022年8月期間，431名18至55歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的中風病人，發現當中53%患有高血壓、44%患有高血脂、26%曾吸煙、19%患者肥胖，以及17%患有糖尿病；而患有高血壓、高血脂及糖尿病的病人中，分別有33%、64%及23%在中風入院時，才被診斷出上述狀況。

 

腦中風4大症狀

 

　　本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

 

  • 視野變窄
  • 一邊手腳沒知覺
  • 說話有困難
  • 半邊臉無法動

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

 

「中風120」

 

　　臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，愈早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

 

  • 「1」看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀
  • 「2」查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況
  • 「0」聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

 

Tags:#中風#港大#醫療創新#鼻腔給藥#腦健康#缺血性中風#InnoHK先進生物醫學儀器中心#納米嵌入式微粉#神經保護劑#瑪麗醫院#梅奧診所#短暫性腦缺血發作#出血性中風
Add a comment ...Add a comment ...
名人保養｜49歲文頌嫻復出拍劇憔悴引關注，親揭暴瘦真相
更多健康解「迷」文章
名人保養｜49歲文頌嫻復出拍劇憔悴引關注，親揭暴瘦真相
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處