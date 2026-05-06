中風新藥突破｜港大研發全球首創鼻噴劑，急救減8成腦梗死，盼普及成看門神藥

缺血性中風長年位居全球致死及致殘原因第二位，一旦錯過短暫的黃金救治時間，患者隨時嚴重殘疾，甚至死亡。港大醫學院聯同InnoHK先進生物醫學儀器中心的研究團隊，成功研發出全球首創的「納米乾粉鼻噴劑」，能夠將藥物直接送達腦部。患者毋須打針或接受手術，在中風發生初期的黃金時間內即時使用，為腦中風患者提供院前急救。

港大研發全球首創 中風急救鼻噴劑

現時治療缺血性中風所採用的靜脈溶栓或機械取栓，均屬院後治療，院前治療仍處於空白階段。然而，中風的黃金救治時間極短，加上醫療資源分布不均、符合治療資格的條件嚴格，且療程涉及繼發性損傷風險，導致全球超過85%的患者未能及時獲得適當治療。即使成功接受治療，仍有逾半數患者的神經功能恢復情況未如理想。

為應對難題，研究團隊耗時逾十年，成功研發出「納米嵌入式微粉（Nano-in-Micron）」技術平台。團隊先將神經保護劑包載於納米粒子之中，再利用顆粒工程技術，將其聚合為適合吸入的微米級粉末。當微米粉末經鼻腔吸入並接觸鼻黏液後，會迅速解聚回復至納米狀態，隨即沿鼻腦通路直達大腦，顯著提升藥物的遞送效率，為腦中風患者提供「院前」急救。

30分鐘內使用減8成腦梗死體積

港大醫學院藥理及藥劑學系副教授兼ABIC項目主任周聖峰指，在臨床前動物模型數據證實，若中風發生30分鐘內使用乾鼻粉鼻噴劑，能顯著減少逾80%的腦梗死體積，並有效保護運動與神經功能。研究又指，相關藥物具有減輕腦部發炎反應，為腦組織提供全方位防護，為後續治療爭取時間，提升中風患者的存活率及神經功能恢復。

ABIC博士後研究員邵子桐博士強調，這項技術並非取代現有醫院治療，而是作為患者在送院前、分秒必爭之際的輔助急救措施。她指出，中風後最關鍵的是時間，這項技術的真正價值在於爭取每分每秒：「哪怕能守護大腦多10分鐘，也許決定病人日後能否走路或說話。」

盼普及至全港藥房變「看門神藥」

團隊指出，該鼻噴劑已通過細胞與動物實驗測試，證實安全性與療效，下一步將推進毒理研究，目標於2030年推進至臨床試驗階段。周聖峰指，香港送院治療速度快，屆時的臨床試驗將會在病人送至瑪麗醫院急症室後，為其噴鼻，相信整個流程能在30分鐘內完成。

此外，「納米嵌入式微粉」技術平台可進一步用於遞送小分子藥物、中藥及生物製劑，並具潛力拓展應用於阿茲海默症、運動神經元疾病、腦膜炎等神經系統疾病。

在成本方面，周聖峰指，雖未能透露本次所使用的藥物名稱，但該藥物相當常見，甚至市民可於藥房購買，他相信，屆時生產推出後，價格是一般市民都可負擔水平。團隊亦希望鼻噴劑將來可在藥房及社區普及，成為常規配置的急救用品。

短暫性腦缺血發作6字自救口訣

外媒《HuffPost》曾引述紐約大學朗格尼醫院布魯克林分院的血管神經病學主任Brandon Giglio指出，不少中風患者在中風前曾出現「預警性中風」，醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」（TIA），俗稱「小中風」。此類症狀通常僅持續5至10分鐘，甚至短至30秒便自行消失，然而這可能為全面中風的前兆。

Giglio醫生與克利夫蘭診所阿克倫總醫院中風醫療主任Ahmed Itrat進一步解釋，TIA會引起短暫性神經功能缺損，其後自行恢復，與中風的最大分別在於不會造成永久性神經損傷。然而，約5%患者（即每20人便有1人）在TIA發生後的48小時、7天、30天或90天內，會出現真正中風。

Giglio醫生表示，中風與TIA的症狀基本相似，有專家歸納出「BE FAST」口訣，幫助大眾快速識別相關徵兆，同時提醒這類症狀往往來得突然：

小中風「BE FAST」自救口訣

B：平衡（Balance）

平衡狀態的變化或失去平衡

E：視力障礙（Eyesight）

視力發生變化，例如視力模糊、視力喪失或複視

F：臉部下垂（Facial droop）

臉部下垂或笑容不對稱

A：一側手臂無力（Arm）

S：言語障礙（Speech）

言語變化，例如口齒不清或胡言亂語

T：打電話報警（Time）

或意指「Terrible headache」，頭痛急劇湧現

Giglio醫生指出，上述徵狀或全部出現，亦可能僅得一種，故一旦出現任何相關情況，應在48小時內盡快求醫。不少短暫性腦缺血發作（TIA）患者，均在48小時後出現中風，因此提醒市民切勿輕視任何短暫至30秒的症狀。

Itrat醫生則表示，高膽固醇及未受控的糖尿病等嚴重疾病，均會增加中風風險。美國疾病控制與預防中心建議，市民應增加運動量、戒煙、調整飲食習慣，並透過藥物控制高血壓等慢性疾病，以達預防中風之效。因此，一旦出現相關症狀，絕不應掉以輕心，應及早求醫，與醫護人員溝通，妥善控制病情並接受適切治療，才是正確的方法。

中風類型 缺血性與出血性

根據美國梅奧診所（Mayo Clinic）網站資料，中風主要分為2大類型：

缺血性中風： 因腦部血流受阻導致，血栓或動脈狹窄使腦細胞在幾分鐘內因缺氧而死亡，約佔中風病例的87%。

因腦部血流受阻導致，血栓或動脈狹窄使腦細胞在幾分鐘內因缺氧而死亡，約佔中風病例的87%。 出血性中風：腦血管破裂導致腦出血，血液滲入腦組織周圍，造成腦內壓力上升並損傷神經組織，約佔中風病例的13%。

中風前3大先兆

美國營養學家兼脊椎按摩師Dr. Eric Berg近日在社交平台發布短片，指出中風前可能會出現的3大先兆，若能及早發現異常，可以把握黃金治療時間：

劇烈頭痛與噁心感： 由於腦部血栓形成或壓力上升，患者可能出現難以忍受的突發性劇烈頭痛，伴隨強烈噁心感甚至嘔吐。這種頭痛與一般偏頭痛或緊張性頭痛不同，通常更加劇烈且突然。

由於腦部血栓形成或壓力上升，患者可能出現難以忍受的突發性劇烈頭痛，伴隨強烈噁心感甚至嘔吐。這種頭痛與一般偏頭痛或緊張性頭痛不同，通常更加劇烈且突然。 持續性打嗝： 雖然不常見，但部分患者可能因腦幹受到影響而出現頻繁、持續的打嗝。當打嗝與其他神經系統症狀同時出現時，應特別警惕。

雖然不常見，但部分患者可能因腦幹受到影響而出現頻繁、持續的打嗝。當打嗝與其他神經系統症狀同時出現時，應特別警惕。 非心臟性胸痛：這類胸口不適並非由心臟病引起，而可能是主動脈等大血管血流受阻，導致心臟供氧不足的早期警訊。

港大研究 年輕中風升幅達3成

港大醫學院臨床醫學學院內科學系中風研究組於2022年曾指出，對照過去20年數據，發現本港18至55歲群組的中風發病率，由2001年的每十萬人有39.1人，升至2021年每十萬人有55.7人，同期入住公院者由1,531人升至2,028人，升幅達32.5%。團隊指，每年因中風入住公院病人維持在1.35至1.4萬人，換言之年輕患者佔比一直增加。

為了解年輕中風的風險因素，該研究分析2019年9月至2022年8月期間，431名18至55歲到瑪麗醫院及律敦治醫院求醫的中風病人，發現當中53%患有高血壓、44%患有高血脂、26%曾吸煙、19%患者肥胖，以及17%患有糖尿病；而患有高血壓、高血脂及糖尿病的病人中，分別有33%、64%及23%在中風入院時，才被診斷出上述狀況。

腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

視野變窄

一邊手腳沒知覺

說話有困難

半邊臉無法動

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

「中風120」

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，愈早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

「1」看1張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

「2」查2個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

「0」聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉