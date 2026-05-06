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飲食安全｜男子愛食海鮮重金屬超標6倍 腎衰竭險洗腎，醫生揭5大地雷食物
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飲食安全｜男子愛食海鮮重金屬超標6倍 腎衰竭險洗腎，醫生揭5大地雷食物

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現代人注重養生，不少人習慣服用維他命、魚油或橄欖油，卻往往忽略日常飲食中潛藏的「重金屬」威脅。有腎臟專科醫生分享一宗個案，一名64歲男子因長期愛吃海鮮，導致尿液中的重金屬「砷」濃度超過正常值6倍，同時體內「鉛」含量亦超標，更誘發中度慢性腎病。醫生指出有5大重金屬高風險食物，恐影響腎臟健康。

 

熱愛釣魚天天食海鮮 壯漢驚覺腎功能剩不足一半

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文指出，腎臟是人體最重要的過濾工廠，每日需過濾約180公升血液。重金屬一旦進入體內，如同細小碎玻璃掉進精密齒輪，不會立即引起劇痛，而是透過慢性蓄積，直至身體檢查報告出現異常時，腎功能往往已流失超過50%。

 

　　洪永祥分享一宗案例，64歲患者李先生身體硬朗，長年熱愛釣魚，幾乎每日進食海鮮，平時體力好，只有輕微高血壓，無水腫、無泡泡尿，飲食習慣為少紅肉、多魚肉。然而在一次例行身體檢查中，竟被診斷為中度慢性腎病。檢查結果顯示，其尿液中重金屬「砷」濃度達586.9µg/L，超過正常值6倍。醫療團隊進一步化驗，更發現他體內同時有「鉛」含量超標。洪永祥解釋，這種多重重金屬暴露，令其腎小管處於嚴重氧化壓力之下。

 

　　該病人其後經過台中榮總團隊積極治療，醫療團隊為他制定為期半年的「環境阻斷與強化代謝」計劃，嚴格要求停止食用任何自行捕撈的海產，並改喝經高品質濾水器過濾的水。同時，患者需使用口服解毒劑，以類似磁鐵般捕捉血液中的金屬離子並排出體外。半年後，患者的尿砷水平回復正常，腎功能（肌酸酐清除率）由46mL/min回升至80mL/min，成功從「中度慢性腎病」逆轉為「輕度受損」，避免了未來需要洗腎的風險。

 

4大傷腎重金屬毒物

 

　　洪永祥亦列出日常生活中4種最常見的傷腎重金屬：

 

  • 鉛（Lead）：藏於老舊自來水管、鮮艷劣質餐具的底釉，以及部分宣稱速效的非法中草藥，可引致慢性間質性腎炎，常伴隨高血壓與痛風（稱為鉛痛風）。
  • 鎘（Cadmium）：被稱為「骨頭與腎臟的雙重殺手」。工業廢水污染農田後，水稻與根莖類植物會強烈吸附鎘。鎘腎毒性最強，在人體內半衰期可達20至30年，專門攻擊腎小管。
  • 汞（Mercury）：特別是甲基汞，透過海洋食物鏈在大型掠食性魚類體內濃縮。急性接觸可造成急性腎小管壞死；慢性接觸則容易引起膜性腎病變。
  • 砷（Arsenic）：屬一級致癌物，存在於受污染的地下水與底棲類生物中。除具腎毒性外，還具備強烈的血管毒性，會影響腎臟的血液供應。

 

5大重金屬高風險食物

 

　　根據台灣衛福部食藥署（TFDA）2024至2025年最新衛生標準，洪永祥列出5類最易累積重金屬的食物：

 

1. 大型深海魚類：包括旗魚、吞拿魚、鯊魚及油魚等長壽掠食性大魚，處於食物鏈頂端。因生物放大作用，其體內甲基汞濃度可能比海水高出數萬倍。甲基汞具強烈腎毒性，會直接攻擊腎小球。

建議：改食鯖魚、秋刀魚等小型魚，並避開魚皮與內臟。

 

2. 禽畜內臟類：「吃腰子補腎」屬嚴重誤解。腎臟與肝臟是動物代謝毒素的器官，環境中的鎘進入豬、牛體內後，會被鎖定在這些器官。鎘在人體半衰期長達30年，長期攝取會造成近端腎小管功能障礙。

 

3. 帶殼水產與蟹膏、龍蝦膏：扇貝、生蠔與蟹膏等，這些生物透過過濾海水獲取營養，同時將海水中的鎘與砷濃縮在腺體內。研究指出，蟹膏（生殖腺與肝胰臟）的重金屬含量往往是蟹肉的數十倍。

 

4. 來源不明的稻米與穀物：稻米對鎘的吸附力極強。若種植於受工業廢水污染的土地，會產出「鎘米」。長期食用超標米會引發「痛痛病」，導致嚴重蛋白尿與骨質流失。建議購買有產銷履歷的品牌米，並定期輪換不同產地的米糧。

 

5. 色彩鮮艷的加工食品：某些非法添加的工業色素或廉價蜜餞、糖果，其染料中可能含有高含量的鉛。鉛會造成慢性腎間質纖維化，對於發育中的兒童腎臟傷害尤為顯著。

 

　　洪永祥提醒，重金屬雖然無孔不入，但李先生個案證明，只要掌握正確知識，腎臟仍有自我修復的可能。他建議市民多喝水、多進食多樣化原型食物、選購有標章認證的食材，並每日攝取排毒食物，如黑木耳、番薯、南瓜、蘋果、大蒜、洋葱、芫茜、益生菌等有助排毒的食物，有助腎臟健康。

資料來源：腎臟專科醫生洪永祥

 

腎病患者慎食5類高危食物

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，洗腎腎友要維持健康，飲食關鍵在於「限水、限磷、限鉀」。腎友日常飲食必須嚴格把關，避免攝取不利健康的食品，方能有效控制病情，提升生活品質。洪永祥列出以下5類食物，提醒腎友進入便利店購物時不要碰：

 

楊桃製品
如楊桃、楊桃汁、楊桃蜜餞等
楊桃製品含有神經毒素，一般需透過腎臟代謝，但有腎功能不佳者無法有效代謝，會引發打嗝、意識混亂、抽搐，甚至昏迷死亡。

 

高糖超甜食物
如珍珠奶茶、蛋糕甜點、含糖零食等
這類食物會促進發炎、導致血糖急速上升，同時加劇口渴，使患者喝更多水，可能造成體重暴增及心臟衰竭的風險。

 

高鉀食物
如香蕉、奇異果、橙汁等
血鉀過高可能引起心律不正、心跳停止

 

高磷食物
如芝士、加工肉品、可樂等
磷質無法順利排出時，可能導致骨骼脆弱、副甲狀腺亢進、皮膚搔癢、血管鈣化，甚至心臟衰竭。

 

高鈉食物
如即食麵、香腸、蜜餞等
高鈉飲食會加劇口渴，促使腎友飲用過多水份，可能引發血壓飊高、肺水腫及心臟衰竭。此外，洗腎脫水可能會更痛苦。

資料來源：台灣腎臟專科醫生洪永祥

 

10大常見傷腎超加工食品

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

 

　　洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

 

1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

3. 手搖飲與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。

 

5字口訣自測腎功能

 

　　台灣家庭醫學科醫生陳怡廷曾在台北市立聯合醫院網站撰文，指出腎病初期一般來說沒有症狀，當發現身體出現異常，如疲倦、水腫和食慾不振等情況，往往發現患病時已屬中晚期。

 

　　透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白，陳怡廷建議5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」，讓大眾自測腎功能：

 

1. 泡（泡泡尿）
• 腎絲球過濾功能受損，形成持久性和不易消散的泡泡尿。

2.水（水腫）
• 腎臟無法排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫。

3. 高（高血壓 ）
• 體液平衡與內分泌失調，易引發高血壓並加重腎臟損傷。

4.貧（貧血）
• 紅血球的生成作用受損，導致貧血、臉色蒼白和易氣喘。

5. 倦（疲倦）
• 電解質失衡與毒素累積，使人感到疲倦和無力。

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷

 

8大高危險族群

 

　　另外，有8大高危人士要留意，容易患上慢性腎病：


● 糖尿病患者
● 高血壓患者
● 痛風患者
● 65歲以上長者
● 長期服用止痛藥者
● 有家族病史者
● 吸煙者
● 代謝症候群患者

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷

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