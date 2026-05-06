夏天護眼秘訣｜容易眼乾、紅眼怎麼辦？中西合璧4大護眼秘訣，守護靈魂之窗

戶外強烈紫外線、空氣中的花粉與灰塵、室內長時間在冷氣房，都是夏天經常遇到的問題，原來這些都對眼睛有害？不只容易導致乾眼症，嚴重者還可能引發結膜炎，甚至加速眼底退化的風險，令水晶體與視網膜受損，對眼睛造成不可逆轉的傷害。所以，大家不應忽略眼睛健康，及早保護，減慢退化！

現代人常見的眼睛問題

1. 乾眼症

夏季天氣高溫悶熱，長時間待在冷氣房裏，冷氣房中的空氣通常較為乾燥，容易導致眼睛乾燥、疲勞和不適。乾燥的環境會增加眼睛表面水分蒸發的速度，造成淚液不足，進而引發乾眼症。

2. 結膜炎

俗稱紅眼症，傳播途徑主要是接觸感染同飛沫感染，傳染力極強，特別容易在公眾地方進行水上活動後發病。患者會出現眼睛滿佈紅筋、痕癢、刺痛等徵狀。

3. 飛蚊症

飛蚊症是一種因眼球內玻璃體混濁化而引致的眼科疾病症狀，患者的視野會出現雜亂而形狀不規則的黑點飄動，令人誤以為看見蚊蟲，故被稱為「飛蚊症」。

4. 黃斑病變

黃斑病變是導致年長者失明的主要原因，主要是視網膜中央的黃斑區細胞退化或受損，導致中央視力模糊、影像扭曲或有黑點。常見於50歲以上人士，分為「乾性」及較嚴重的「濕性」黃斑病變，嚴重時可引致失明。

中西合壁 醫生分享4大護眼秘訣

1. 穴位按摩與熱敷

適當的眼部按摩及熱敷能促進血液循環，減輕眼睛疲勞，以下是常見的護眼穴位：

● 攢竹穴（眉頭內側）：舒緩眼睛疲勞

● 睛明穴（眼內角）：改善眼睛乾澀

● 承泣穴（瞳孔直下）：緩解眼部充血

● 魚腰穴（瞳孔直上）：改善眼睛紅、腫、痛

● 瞳子髎穴（眼角處）：清腦明目、疏通經氣

按摩：每天按壓上述穴位3-5次，每次5-10分鐘。

熱敷：可使用熱敷包或溫熱的毛巾，熱敷上述穴位，皮膚較敏感者需加毛巾阻隔。

2. 補充護眼營養素

如平日飲食無法獲取足夠護眼營養素，可考慮服用專為眼睛健康而設的營養補充品。建議選擇有正貨保證的商店、成分天然、並且通過安全檢驗的綜合營養補充品，食用時更為安心。以下是常見的護眼營養素：

● 葉黃素、玉米黃素、花青素、蝦青素、維他命A、鋅及洋葱素等

3. 使用天然中藥眼藥水

可以使用適合的天然中藥眼藥水，緩解眼睛乾燥和不適的症狀。建議選擇不含類固醇及抗生素的天然眼藥水。

● 6大經典中醫藥材包括：人參、牛黃、紅花、天然冰片、茺蔚子、決明子

4. 調整生活習慣

● 避免長時間盯著螢幕，每30-40分鐘休息眼睛

● 增加環境濕度，例如在冷氣房內放置加濕器或一杯水

● 出門時佩戴太陽眼鏡，避免紫外線直入眼睛

● 「早睡養肝」夜間 11點至凌晨3點是肝膽經絡運行、血液修復與排毒的關鍵時刻

預防勝於治療，護眼由日常做起

眼睛是感官之首，面對夏季強光、乾冷空調及電子產品的重重挑戰，我們不能掉以輕心。

守護視力的核心在於「內調外養」：對外，透過穴位按摩與改善用眼習慣來減輕物理壓力；對內，則適時補充足夠的護眼營養素，日常使用天然中藥眼藥水滋潤。唯有結合中西醫的智慧，持之以恆地實踐護眼習慣，才能有效延緩眼底退化，讓雙眼保持明亮神采！