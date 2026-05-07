歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食+...
玩樂旅遊 購物兵團

崇光感謝祭2026︱母親節必買筍貨低至11折！免費換領小食+...
開市Good Morning

工信部籲使用官方龍蝦接入服務

底妝三部曲！開箱Clé de Peau Beauté鑽光底妝...
Beauty

底妝三部曲！開箱Clé de Peau Beauté鑽光底妝...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
名人健康｜75歲譚詠麟食「九記牛腩」被捕獲！網民：身型比以往發福
健康Tips

名人健康｜75歲譚詠麟食「九記牛腩」被捕獲！網民：身型比以往發福

健康解「迷」
健康解「迷」

　　縱橫樂壇超過半世紀的「校長」譚詠麟，向來生活貼地，不只愛吃高級餐廳，對平民美食同樣情有獨鍾。日前，他現身於中環知名老店 「九記牛腩」，被食客野生捕獲。大批女歌迷熱情將其包圍，場面墟冚，而向來識飲識食的譚詠麟，即使年過七旬依然胃口不減，最新照片曝光可見其身形明顯發福，有網民評論笑言校長在食店「至少要吃10碗」。

 

譚詠麟貼地覓食零架子

 

　　在「九記牛腩」偶遇譚詠麟的網民在小紅書及微博發文，可見他當日戴着Cap帽、一身便服現身，更沒有戴口罩，全程笑面迎人，毫無巨星架子。

 

　　片段中可見，譚詠麟一到場隨即引起全店關注，身旁圍繞多位女歌迷，譚詠麟一一親切回應、點頭微笑，氣氛融洽。而他身邊並無大排場或助手跟隨，展現出他親民的一面。

 

名人養生︱75歲譚詠麟九記牛腩被捕獲！發福照曝光笑迎女歌迷　網民讚有口福：至少吃10碗

可見譚詠麟當日戴着Cap帽、一身便服現身，更沒有戴口罩。（圖源：小紅書）

 

發福照成焦點：至少吃10碗

 

　　同時，不少網民留意到譚詠麟身型比以往發福。但大家對此都盛讚：「75歲仲咁精神，食得是福！」更有網民笑稱，九記牛腩「分量精緻」，以校長的食量一碗肯定唔夠：

 

　　這麽小份，校長豈不是要至少吃10碗。

 

曾患病暴瘦體重急跌15磅

 

　　譚詠麟向來鍾情美食，不時被拍到在各大餐廳開懷大嚼；但其近年不時傳出其身體亮紅燈的新聞，曾因患病四日暴瘦，體重急跌15磅，甚至因病缺席好友陳百祥（阿叻）生日派對，還因此傳出二人關係失和的傳聞。

 

名人養生︱75歲譚詠麟九記牛腩被捕獲！發福照曝光笑迎女歌迷　網民讚有口福：至少吃10碗

譚詠麟近年不時傳出其身體亮紅燈的新聞，曾因患病四日暴瘦，體重急跌15磅。

 

名人養生︱75歲譚詠麟九記牛腩被捕獲！發福照曝光笑迎女歌迷　網民讚有口福：至少吃10碗

早前有網民發現譚詠麟前額驚現「心形禿」髮際危機。

 

　　除了因病暴瘦，譚詠麟還曾在社交平台分享與圈中好友林子祥、曾志偉、鍾鎮濤等人的相片時，被網民發現他前額驚現「心形禿」髮際危機。雖然其面色紅潤，但仍被網民笑指髮際線再被推高、頭髮變少。

Tags:#譚詠麟#名人養生#香港中環#識飲識食#粉絲文化#香港美食#牛腩麵#發福#健康危機#暴瘦
Add a comment ...Add a comment ...
飲食陷阱｜男子白粥配1物致腎衰竭大腸癌，醫生揭5種偽養生食物
更多健康解「迷」文章
飲食陷阱｜男子白粥配1物致腎衰竭大腸癌，醫生揭5種偽養生食物
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處