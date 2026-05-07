名人健康｜75歲譚詠麟食「九記牛腩」被捕獲！網民：身型比以往發福

縱橫樂壇超過半世紀的「校長」譚詠麟，向來生活貼地，不只愛吃高級餐廳，對平民美食同樣情有獨鍾。日前，他現身於中環知名老店 「九記牛腩」，被食客野生捕獲。大批女歌迷熱情將其包圍，場面墟冚，而向來識飲識食的譚詠麟，即使年過七旬依然胃口不減，最新照片曝光可見其身形明顯發福，有網民評論笑言校長在食店「至少要吃10碗」。

譚詠麟貼地覓食零架子

在「九記牛腩」偶遇譚詠麟的網民在小紅書及微博發文，可見他當日戴着Cap帽、一身便服現身，更沒有戴口罩，全程笑面迎人，毫無巨星架子。

片段中可見，譚詠麟一到場隨即引起全店關注，身旁圍繞多位女歌迷，譚詠麟一一親切回應、點頭微笑，氣氛融洽。而他身邊並無大排場或助手跟隨，展現出他親民的一面。

可見譚詠麟當日戴着Cap帽、一身便服現身，更沒有戴口罩。（圖源：小紅書）

發福照成焦點：至少吃10碗

同時，不少網民留意到譚詠麟身型比以往發福。但大家對此都盛讚：「75歲仲咁精神，食得是福！」更有網民笑稱，九記牛腩「分量精緻」，以校長的食量一碗肯定唔夠：

這麽小份，校長豈不是要至少吃10碗。

曾患病暴瘦體重急跌15磅

譚詠麟向來鍾情美食，不時被拍到在各大餐廳開懷大嚼；但其近年不時傳出其身體亮紅燈的新聞，曾因患病四日暴瘦，體重急跌15磅，甚至因病缺席好友陳百祥（阿叻）生日派對，還因此傳出二人關係失和的傳聞。

譚詠麟近年不時傳出其身體亮紅燈的新聞，曾因患病四日暴瘦，體重急跌15磅。

早前有網民發現譚詠麟前額驚現「心形禿」髮際危機。

除了因病暴瘦，譚詠麟還曾在社交平台分享與圈中好友林子祥、曾志偉、鍾鎮濤等人的相片時，被網民發現他前額驚現「心形禿」髮際危機。雖然其面色紅潤，但仍被網民笑指髮際線再被推高、頭髮變少。