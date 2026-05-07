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名人健康｜肥過之前？75歲食神韜韜巨肚再現！5年前曾為健康激減130磅
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名人健康｜肥過之前？75歲食神韜韜巨肚再現！5年前曾為健康激減130磅

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年75歲、有「食神」之稱的韜韜（梁文韜），憑藉主持TVB經典飲食節目《日日有食神》而廣為人知。除了他出眾的廚藝外，韜韜的肥胖身形，特別是其巨肚最令觀眾印象深刻。近日，一張他的近照在小紅書上流傳，引發網民熱議，更有人直指他「胖出新高度」，健康狀況令人擔憂。

 

食神韜韜巨腩復現

 

　　近年韜韜活躍於社交平台，不時拍攝短片介紹美食及分享烹飪心得，已較少如過往般主持電視節目。近日，有網民在社交平台分享一張與韜韜的合照，當時他正在自家酒樓宴請朋友吃飯，韜韜身穿簡便服裝，安坐椅上，精神看似不俗。不過，歲月顯然在他臉上留下痕跡，其面部皮膚較以往明顯鬆弛，眼袋亦頗為深重。

 

　　更令人關注的是他驚人的身形。相中可見，其巨型肚腩較去年再添幾分，即使他以雙手刻意遮擋，腹部依然明顯凸出。有網民形容，他如今的身形與其體重的「全盛時期」相比，可謂有過之而無不及。

 

明星健康｜75歲「食神韜韜」巨腩復現肥出新高度　腰圍62吋曾為健康激減130磅

韜韜憑藉主持TVB經典飲食節目《日日有食神》而廣為人知。

 

腰圍達62吋 曾為健康激減130磅
 

　　韜韜早年並非沒有意識到肥胖帶來的健康風險。他曾自爆因工作關係經常大吃大喝，導致體重飆升，腰圍一度達到62吋，更出現「三高」問題。隨着年紀漸長，他不僅需要長期依賴拐杖行走，右膝也曾受傷。然而，真正令他決心減肥的轉捩點，是其同屬肥胖人士的胞弟於2017年在飯局中突然猝逝的悲劇。

 

　　2021年6月，韜韜接受老友蔡瀾的網上節目訪問，當時網民已驚覺「食神」明顯清減不少，連蔡瀾亦不禁直言：「現在你清瘦了不少。」韜韜自豪地透露體重變化：「由325磅減到195磅，靠做運動。」蔡瀾聞言大讚：「你的意志力非常強。」

 

　　韜韜亦曾在抖音拍片分享「減肥秘籍」，稱自己健康狀況良好，「『三高』係好靚仔嘅」。至於為何突然暴瘦，他解釋由2019年2月8日起開始少進食澱粉質，配合多做運動，每月減去4磅，「經過33個月嘅時間，就成為咗依家咁喇。」

 

　　然而，他早前進軍「小紅書」分享美食，片中他再現「巨腩」，他也有親自回應：「之前減肥成功，瘦咗，不過最近玩自媒體到處吃，又肥返。」

 

明星健康｜75歲「食神韜韜」巨腩復現肥出新高度　腰圍62吋曾為健康激減130磅

明星健康｜75歲「食神韜韜」巨腩復現肥出新高度　腰圍62吋曾為健康激減130磅

 

5種食物剷除內臟脂肪

 

　　台灣減重醫生陳威龍曾在其診所YouTube頻道中指出，內臟脂肪會導致慢性發炎，進而衍生代謝症候群，危害健康。若想剷除內臟脂肪，在飲食上可從5種食物入手。

 

1.優質蛋白質
例如雞胸肉、魚肉及豆類

2.全穀類
可優先選擇糙米、燕麥、藜麥

3.綠色蔬菜

4.好的油脂
例如魚油、橄欖油及亞麻籽油

5.攝取益生菌
可以攝取無糖乳酪、納豆和紅麴

資料來源：台灣減重醫生陳威龍

 

　　不只可以在飲食方面着手，還可以同時加入有氧運動或重訓，適時進行腿部抬舉、爬山或俄羅斯轉體，以訓練核心肌群，有助於消除內臟脂肪。

 

　　除了上述飲食原則，還需避免某些食物，首先是高糖的蛋糕、餅乾及高精緻澱粉，如白米、吐司和麵條，另外人造奶油和氫化植物油，這些都是內臟脂肪的罪魁禍首，應該盡量少吃。

 

14招極速瘦肚大法

 

　　台灣營養師程涵宇曾在其Facebook專頁發文指，有肚腩好困擾，除了不方便穿衣服外，過多的腹部脂肪還會增加二型糖尿病、心臟病等慢性疾病的風險。為此，她整理了14個快速瘦肚的方法，既有效又能幫助身體代謝：

 

1. 攝取足夠的可溶性纖維

可溶性纖維幫助吸收水分增加飽足感，減緩食物消化速度，可以自然地少吃一點，同時也有助於減少腹部脂肪。一項曾針對1,100多名成年人的觀察性研究發現，每增加10克可溶性纖維，腹部脂肪就會減少3.7%。

10克纖維全天均衡組合範例食譜：

早上：一碗燕麥＋一湯匙奇亞籽
中午：一碗燙秋葵＋酪梨
晚上：一碗木耳、菇類
優秀的可溶性纖維來源包括水果、蔬菜、豆類、燕麥、大麥，建議每天都要吃。

2. 適度飲酒

研究發現，過量飲酒會增加腹部脂肪，因此減少飲酒可有助於減少腰圍。一項2,000多人的研究發現，每天喝點小酒（少於一杯）的人比平不常喝酒但一喝就喝很多的人腹部脂肪要更少。

3. 攝取足夠蛋白質

蛋白質有助於體重管理。高蛋白攝取增加飽足荷爾蒙多肽YY（fullness hormone peptide YY）釋放，這可以幫助控制食慾，增加飽足感。此外，蛋白質還可以提高新陳代謝率，在減肥時維持肌肉質量。

有研究發現，吃較多蛋白質的人往往比吃較少蛋白質飲食的人腹部脂肪更少。因此程涵宇建議確保每天都有吃優質的蛋白質，如：豆類、魚類、蛋類、肉類、乳製品。

4. 減少壓力

壓力會影響壓力荷爾蒙進而增加腹部脂肪。較高的壓力荷爾蒙會增加食慾並讓腹部脂肪容易儲存。

5. 減糖

高糖飲食與腹部脂肪增加有關，同時也可能容易患上心臟病、脂肪肝、第二型糖尿病等疾病。

6. 避免攝取精製碳水化合物

優質的碳水化合物的來源是全穀雜糧，含有麩皮的食物，例如糙米、黑米、燕麥等。和吃較多精製碳水化合物的人相比腹部脂肪降低17%。

7. 進行有氧運動

有氧運動是更健康和燃燒熱量的有效方法。

8. 進行重量訓練

保持和增加肌肉量，對於有脂肪肝的人來說也有助於減少腹部脂肪。

9. 充足的睡眠

研究發現，睡眠不足的人更容易肥胖，而且腹部更容易囤積脂肪。另有一個超過16年的大型女性研究發現，睡眠少於5小時的人比每晚睡眠7小時或更多的人，更有可能增加體重。所以建議每天的最佳睡眠時間為7小時。

10. 記錄飲食

利用記錄飲食有助於控制熱量，想要變瘦熱量赤字是關鍵。

11. 每周吃魚

高脂肪魚，如三文魚、鯖魚等都對健康有益，這類魚含有優質蛋白質和omega-3脂肪酸，可提升保護力。

12. 吃好菌

好菌幫助改善腸道環境，有研究發現，酵素乳桿菌 (Limosilactobacillus fermentum)、加氏乳桿菌 (Lactobacillus gasseri)、 Lactobacillus amylovorus與腹部脂肪有關。

13. 間歇性斷食

建議進行16/8斷食法。研究發現，間歇性斷食與只限制熱量比起來，如果用間歇性斷食搭配一天中定期攝取蛋白質，更可以降低體重、總脂肪和內臟脂肪。

14. 喝綠茶

綠茶中的咖啡因和兒茶素(EGCG)幫助身體代謝更順暢，搭配運動對於減少腹部脂肪效果更好。

 

　　最後程涵宇提醒，建議以上方法至少選擇5個同步執行，長期調整飲食、改變生活型態絕對是消肚腩的關鍵。

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