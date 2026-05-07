病毒危機｜郵輪旅程憂漢坦病毒 中醫針灸3步築防線強正氣

Mia急著約見，我一口答應。Mia一坐下，就把手機遞給我看。

「譚博士，你看到這個新聞了嗎？漢坦病毒，說是人傳人，致死率四成。我下個月就要去坐郵輪，現在整個人都慌了。」她的聲音有點緊張，「現代醫學好像沒有辦法治這個病。我想問，從中醫角度怎麼看？針灸可以幫我做預防嗎？我想在出發前把身體調好。」

我放下她的手機，看著她說：「Mia，你先深呼吸。我們一步一步來。

中醫怎麼看：病毒是（外邪），身體是（戰場）。

漢坦病毒，在中醫屬於（瘟疫）或（疫病）的範疇。

簡單說：病毒是從外面來的（邪氣），中醫稱（疫癘之氣）。它能不能在你身體裏面搞破壞，取決於兩個因素：1.邪氣有多強，2.你的身體有多強。

現代醫學面對這個病毒，目前確實沒有特效藥。但中醫的思路不一樣：我們不直接去打病毒，而是強化身體這個（戰場）。當你的身體夠強，病毒進來也站不穩腳跟。

這就是中醫說的正氣存內，邪不可干。

針灸可以達到預防的功效，可作為出發前，幫身體築一道防線。

經詳細診斷後，按Mia你的情況，我會幫你用針灸在出發前四星期開始調理身體，目標是強化臟腑、疏通經絡、提升正氣。

第一：補氣固表——加固城牆。

選足三里、氣海、關元等穴。

足三里是健脾補氣的第一要穴。脾是後天之本，脾氣足了，身體就有能量去抵抗外邪。氣海和關元是身體的能量倉庫，針刺及艾灸這兩個穴位，能補充最根本的元氣。

這組穴位像幫身體加固城牆。城牆夠穩，外面的敵人就難進來。

第二：提升衛氣——訓練守城士兵。

選合谷、曲池、風池等穴。

中醫說肺主皮毛，衛氣像身體的第一道防線，由肺管轄。合谷是大腸經的原穴（肺與大腸相表裏），能調節衛氣。曲池善於清熱、抵禦外邪。風池是祛風要穴，能把剛進來的邪氣趕出去。

這組穴位像訓練守城的士兵，讓他們更機警、更有戰鬥力。

第三：調節臟腑——整頓內部。

選三陰交、太谿、肝俞、脾俞、腎俞等穴道。

三陰交是脾、肝、腎三條經絡的交匯點，能一次調節三個重要臟腑。太谿是腎經的原穴，腎是先天之本，腎氣足則身體有根基。背部的俞穴直接連接到各個臟腑，能深層調節。

這組穴位像整頓國家的內部，當內部穩定，外敵就不容易攻破。」

Mia問：「現代醫學針對病毒會用疫苗，針灸能比疫苗更厲害嗎？」

我答：「針灸預防和西藥預防概念是不同的。

疫苗是針對特定病毒的特訓，只對那一種病毒有效。

針灸做的不是特訓，而是全面提升身體的戰鬥力。當你體內的士兵變強了，不管來的是哪一種敵人，你都有能力抵抗。

簡單來說，針灸的好處是不針對單一病毒，而是提升你整個人的健康狀態。」

Mia聽後鬆一口氣，並說：「這我就放心了！我現在可以進行針灸保健嗎？另外，有沒有一些平時可以注意的事項？」

我答：「針灸保健，隨時都可以開始，就好比任何時候都可以／或需要提升健康水平一樣。日常保健心得如下：

1、出發前一周清淡飲食。 避免油膩、生冷、甜食。這些食物會增加身體的負擔，讓正氣分散去消化，而不是去守城。多吃溫熱、易消化的食物，讓身體輕裝上陣。

2、保持充足睡眠。 晚上十一點前睡，身體會在夜間修復免疫系統。出發前不要熬夜打包行李，寧可提早準備。

3、帶上一條圍巾， 風從頸後入。風池、風府這些穴位都在後頸，是外邪最容易入侵的門口。坐郵輪時，冷氣房、甲板海風，圍巾可以保護這個弱點。

真正的預防，是讓身體成為不易生病的人。」

Mia針灸後，面色改善，眉頭也鬆開了，人也變得精神了，並說：「譚博士，這樣我就可以放心去坐郵輪了。」

我看著她說：「Mia，針灸和生活調養可以幫你把身體調整到最佳狀態。當你正氣充足，就算接觸到病毒，也可能只是輕微反應，甚至完全沒感覺。這就是中醫預防的核心——不是怕病毒，而是強壯自己。

面對未知的病毒，害怕是正常的。但與其被恐懼淹沒，不如把力氣用在強化自己身上。當身體的城牆夠高、士兵夠強、內部夠穩，你就能帶著信心，踏上那艘郵輪。」

Mia點點頭，收起手機，笑著說：「我後天再過來作針灸調理。」滿滿自信背挺直地走出去。