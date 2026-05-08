名人保養｜前港姐冠軍楊婉儀跑馬拉松，素顏自然流露歲月痕跡

1995年香港小姐冠軍楊婉儀（Ｗinnie），自婚後淡出娛樂圈，近年與一對子女移居美國三藩市。日前，她上載多張與19歲兒子王思峻（Jonah）一同參加馬拉松的照片，兩母子在紅木國家公園完成賽事。楊婉儀在運動後略顯疲態，素顏照自然流露歲月痕跡，引來網民感嘆歲月不饒人。

素顏跑馬拉松現真實狀態

楊婉儀近日與19歲兒子王思峻（Jonah）一同參加美國紅木國家公園的長跑賽事，賽後她大方上傳素顏照，展現運動後的樸實模樣。從相片可見，她戴上太陽帽、身穿運動裝，與兒子及友人在紅木國家公園中跑步；壯麗景色也讓她在帖文中不禁興奮寫道：「在雄偉的紅杉樹下跑步，真是令人難以置信。」

而在一張母子合照中，楊婉儀雖笑容燦爛卻難掩臉上的皺紋與疲態。但她自然從容的態度仍獲不少網民力讚：「優雅老去也是一種美」。

賽後上傳合照。

19歲學霸兒子遺傳媽媽好基因



不過，真正搶鏡的是站在她身旁的兒子王思峻。年僅19歲的他不但身高出眾、五官深邃，更遺傳了母親當選港姐時的明亮雙眼，充滿陽光氣息，被網民大讚靚仔有型，「可直接出道」。

除了外型出眾，王思峻還是名副其實的學霸。據悉，他學業成績優異，去年成功考入三藩市州立大學，追隨母親步伐成為校友。讀書了得之外，王思峻更是運動健將，楊婉儀在帖文中興奮透露，兒子已連續多次在分齡賽事中獲獎。她驕傲地恭喜兒子：「恭喜再次贏得你的分區賽！」言語間充滿驕傲。

楊婉儀雖笑容燦爛卻難掩臉上的皺紋與疲態；身旁兒子身高出眾、靚仔有型，被網民讚「可直接出道」。

「落難港姐冠軍」曾抵押后冠還債

回顧楊婉儀的演藝生涯，她於1995年奪得香港小姐冠軍後參演多部經典劇集，包括《真情》、《戇夫成龍》、《刑事偵緝檔案III》及《茶是故鄉濃》。2003年，她與前練馬師王登平之子王瑞勳結婚，育有一子一女，其後轉戰教育界，開辦Golden Gate International Kindergarten and Nursery Ltd.。

可惜好景不長，因公司管理不善，楊婉儀與丈夫被合夥人入稟追討欠款約187萬。二人涉及多宗錢債官司，所有欠債合共過千萬。楊婉儀先後賣出赤柱和跑馬地兩個物業來套現周轉，據了解，她後來再抵押港姐后冠和三藩市老家的物業，最終無力還款，遭財務公司入稟要求交出后冠和業權，因此楊婉儀又有「落難港姐冠軍」之稱。

楊婉儀於1995年奪得香港小姐冠軍。

移居美國重新出發



經歷人生低谷後，楊婉儀於2019年毅然帶同一對子女移居美國三藩市，重新開始生活。據悉，她曾在美國再次投入教學的工作，並在網上賣美容及健康產品做傳銷補貼家用。曾有網民在美國加州Fremont的一家日本超市偶遇楊婉儀，但照片曝光後，不少網民卻將焦點放在她的略顯老態的外貌上，直指其魚尾紋和法令紋十分明顯，「眼大真係唔襟老」；甚至懷疑可能是經濟拮据所致：「生活不容易吧，有錢人不是都比較年輕嗎，有點心疼她」。

如今，楊婉儀專心陪伴子女成長，不時在社交平台發文分享生活。從中可見她衣著打扮樸素，同時十分注重健康，時常可見她參與馬拉松等戶外活動，展現積極人生態度。至於婚姻狀況，楊婉儀近年分享的照片總不見丈夫王瑞勳身影，因此不時引婚變猜測，但她一直不作任何澄清，沒透露婚姻現況。

夫婦育有一子一女，其後轉戰教育界開辦幼稚園，可惜因管理不善被追債。