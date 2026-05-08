名人健康丨74歲洪金寶靠「糞便移植」成功減重，糖尿病曾虛弱到抱不到孫

現年74歲的香港影壇武打巨星洪金寶，近年屢被拍到需以輪椅代步，加上年事已高及患有糖尿病，因此不時被傳健康已大不如前。日前，他偕同妻子高麗虹一同出席《第44屆香港電影金像獎》頒獎禮，身形明顯清減不少，獲網民大讚回春。其子洪天明透露，洪金寶先後接受了三次腸道菌群移植，成功減重，狀態大有改善。

74歲洪金寶狀態回春

洪金寶早前偕同妻子高麗虹出席金像獎頒獎禮，二人皆以正裝造型亮相。洪金寶身穿正式西裝，特別選戴一條綴有鮮艷花卉圖案的領巾作點綴；太太高麗虹則以桃紅色晚裝登場，盡顯優雅。

當日洪金寶未有乘坐輪椅，僅手持拐杖步行，精神狀態理想。最令人驚訝的是，過去體型龐大的洪金寶似乎瘦了不少，配合一頭清爽的招牌白髮，整個人看起來十分帥氣，更被網民大讚「大哥大回春了！」

影壇「大哥大」洪金寶育有三子。

靠「糞便移植」成功減重



而洪金寶此次的公開露面，狀態之好令不少人猜測他是否服用了某種「回春神藥」。對於外界種種傳言，其子洪天明親自解畫，澄清父親其實是先後接受了3次腸道菌群移植。療程透過植入「好菌」，配合飲食控制，以最天然的方式改善身體狀況，一掃過去病容與虛弱。

現年74歲的洪金寶是香港影壇武打巨星。(劇照)

糖尿病困身與輪椅為伴



事實上，洪金寶自2017年膝蓋開刀，行動力已大不如前，加上年紀大有糖尿病，近年都要用拐杖或坐輪椅代步。過去，他接受訪問時亦透露為了健康，戒食澱粉質多年，「現在的確要戒食，肥豬肉我都可以食，但唯獨澱粉質不可食太多，如飯及麵包等。」；而太太高麗虹亦不准他亂吃東西，已三年沒吃過餐蛋麵，笑言現在早晚吃青瓜，下午吃番茄，血糖雖正常，但腦海中無時無刻均只想到吃。他又指現在眼力不好，除了看馬經，看劇本已困難。

身材似乎較過去瘦了不少的他。無需要再像昔日般坐輪椅行走。

洪金寶曾虛弱到抱不起孫



新抱周家蔚過去曾於節目中，談及老爺，她坦言非常擔心老爺身體，指洪金寶試過拍完《特工爺爺》後疲態盡現，連抱孫仔都抱不到。家蔚更因此當場灑淚，大讚老爺係好爸爸，好爺爺。而洪天明亦曾解釋爸爸的傷患，是因經常拍打戲令膝頭損傷，關節又差，加上體重曾超過200磅，令傷患負擔加重。

洪金寶早前偕妻亮相金像獎頒獎禮，整個人瘦了不少的他，更被網民大讚回春。

何謂腸道微生物移植？



醫管局資料顯示，腸道微生物移植（FMT亦稱糞便微生物移植）是將健康捐贈者的大便樣本，經處理後注入患者腸道，用以治療與腸道微生物群失衡有關的疾病，例如難辨梭菌感染。此方法旨在恢復腸道生態平衡，一般在標準治療無效時才會使用。

處理過程包括收集捐贈者大便樣本，經過濾及以無菌鹽水稀釋，可使用冷凍儲存或新鮮處理的樣本溶液，再經鼻腸管、胃鏡、直腸鏡或大腸鏡等方式輸入患者體內。

FMT存在潛在傳染病風險，但捐贈者會經過比捐血更嚴格的篩查，感染腸道細菌或病毒的風險理論上很低，大多數感染屬輕微及自限性，只需保守治療即可痊癒。經篩查後，血液感染風險亦極微。至今FMT被認為相對安全。

移植前後護理要點



進行移植前，患者可能需要禁食，具體取決於移植方法。患者應告知醫生正在服用的藥物，並討論是否需在移植前停藥。醫生通常要求至少在移植前24小時停用抗生素，否則按原有方式服用。

視乎移植方法，在腸道微生物移植後醫生可能使用局部麻醉或靜脈鎮靜以減輕患者不適。局部麻醉效果約持續一小時，期間需保持禁食，以免誤吸。此外，靜脈鎮靜效果較長，當天不得操作重型機械或駕駛。患者應查詢覆診日期，並依醫護人員指示完成其他藥物治療。

移植後如出現輕微不適或藥物疑問，可於辦公時間內致電內窺鏡中心查詢；如出現腸胃出血、劇烈腹痛等嚴重情況，應立即到就近急症室求診。如有任何疑問，請向醫護人員提出。

現年73歲的洪金寶非常重視天倫之樂，不時有家庭聚會。

中大醫學院推「定期糞便捐贈計劃」

香港中文大學定期都會推出「定期糞便捐贈計劃」，招募合資格的捐贈者進行「腸道微生物移植」（Intestinal Microbiota Transplant, IMT），通過提取健康人士的糞便，將健康人士腸道的益菌轉移至病人的腸道，以改善腸道生態，醫治疾病，包括復發性難辨梭菌感染、炎症性腸病、自體免疫性疾病和代謝病。2023年中大亦有推出招募計劃，當時反應非常熱烈，而且名額也很快已經滿額。

符合3條件即可申請 每月最高可獲補貼$7,000

雖然今年的「定期捐贈糞便計劃」尚未正式公開進行招募，但目前仍可填表遞交申請，待計劃重開之後便會通知合資格申請人。合資格人士每次捐贈可以獲得$100的補貼酬金，視乎捐贈次數、大便樣本的質素和重量，捐贈者每月最多可額外獲得7,000元獎金。

不過要成為大便捐贈者，首先需符合以下條件：

年齡介於18-50歲

不是長期病或腸胃病患者

每星期可到威爾斯親王醫院3次或以上

合資格的申請者之後需再填寫更詳細健康問卷，並進行血液及大便樣本測試，全部達標後便有機會成為定期糞便捐贈者。捐贈者每星期需進行最少3次糞便捐贈，除了親身到威爾斯親王醫院指定洗手間即場提供樣本外，亦可自行在舒適環境中預備樣本，並於2小時內回醫院提交樣本。

中大表示，雖然是次大便捐贈計劃本身未有執行嚴謹的飲食限制，惟捐贈者需要暫停服用任何益生菌。同時，中大亦鼓勵捐贈者可以多進食原型食物，取代不必要的加工食物，因為食物添加劑都會破壞腸道微生物平衡。另外，結構較複雜的碳水化合物亦能促進好菌成長。

如有興趣成為定期大便捐贈者，只需要填妥中文大學的「腸道微生物篩查表申請表」，提供簡單個人資料及聯絡方式，以便日後接受通知訊息。

查詢電話：2637 3207

5大糖尿病症狀

本港家庭醫學專科冼嘉玲醫生拆解5大糖尿病症狀，但亦強調指部分患者完全沒有症狀，可能到出現併發症，例如出現心臟病、中風時，才驚覺自己患上糖尿病：

1.口乾

2.尿頻

3.體重下降

4.容易出現感染

5.傷口難以癒合

資料來源：家庭醫學專科冼嘉玲醫生

糖尿病恐誘多種風險 嚴重可致嚴重病變

而有關糖尿病嚴重風險，冼醫生則表示有研究數據曾指出，糖尿病患者死亡風險較常人高；患上癌症機率，都會較沒有患上糖尿病人士高出25%；另外他們患上腎病、慢性疾病的風險亦較高。

一般而言，糖尿病都會出現許多併發症，例如冠心病、中風，或會引發腎衰竭及腎病，另外亦可影響視網膜，造成視網膜病變。此外，也有可能會影響到腳部血管、神經系統，出現傷口且難以癒合，繼而引致感染風險，即俗稱「糖尿腳」，嚴重者有可能需要截肢處理。

冼醫生表示，假如大家出現糖尿病常見症狀，例如口乾、尿頻、體重下降，或家中有家族遺傳病史，都建議大家定期進行檢查，而45歲以上人士則建議每年做一次血糖檢查。