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眼霜比拼｜消委會+ LDK評測62款，21款高分抗皺保濕最平$39
健康Tips

眼霜比拼｜消委會+ LDK評測62款，21款高分抗皺保濕最平$39

健康解「迷」
健康解「迷」

　　想擁有一對有神雙眼，離不開日常眼部護理，愈早開始使用眼霜能更有效抗老！消委會及日本家品雜誌《LDK the Beauty》曾先後測試共62款熱門眼霜，評估各款樣本的除皺和保濕等功效，當中不乏貴婦品牌如資生堂、ESTĒE LAUDER、Chanel等。綜合結果顯示，共有21款眼霜獲高分推薦，最便宜只需約$39，性價比極高！

 

消委會15款眼霜比拼 7款獲評4星或以上

 

　　眼部皮膚隨着年齡增長，必然會出現不同深淺程度的皺紋和細紋，因此需要及早使用眼霜抗衰老。消委會從百貨公司專櫃、美妝用品店以及個人用品店，購買了15款聲稱具除皺功效的眼霜，邀請超過220位年齡介乎40至55歲的亞洲女性，進行為期30日的半面研究試驗，評估各款眼霜的除皺和保濕等美容功效。

 

　　結果顯示，全部樣本都有不錯的保濕效果，惟大部分樣本的除皺效果只屬中等。共有7款產品獲消委會4星或以上好評，其中2款眼霜樣本獲評4.5星高分，最便宜一款售價僅約$179，媲美一衆貴婦眼霜！

 

15款除皺眼霜（由低至高星級排列）：

產品名稱：雪花秀 Sulwhasoo 禦時緊顏參養眼霜
售價：$1060
聲稱來源：韓國
總評：3*

產品名稱：L'Occitane 蠟菊極致修護雙效眼霜
售價：$1630
聲稱來源：法國
總評：3.5*

產品名稱：CLARINS 提拉撫紋修護眼霜
售價：$670
聲稱來源：法國
總評：3.5*

產品名稱：GUERLAIN 殿級蜂皇祛紋眼霜
售價：$860
聲稱來源：法國
總評：3.5*

產品名稱：CAUDALIE Premier Cru 葡萄籽尊貴時光逆轉眼霜
售價：$530
聲稱來源：法國
總評：3.5*

產品名稱：DR.WU 超逆齡多肽修復眼霜
售價：$380
聲稱來源：台灣
總評：3.5*

產品名稱：OLAY 新生淡紋緊緻眼霜
售價：$200
聲稱來源：中國
總評：3.5*

產品名稱：The history of Whoo 拱辰享活膚修護眼霜
售價：$780
聲稱來源：韓國
總評：3.5*

產品名稱：SkinCeuticals 活膚緊緻眼霜
售價：$875
聲稱來源：美國
總評：4*

產品名稱：ESTĒE LAUDER 升級再生基因修復眼霜
售價：$560
聲稱來源：美國
總評：4*

產品名稱：fresh 睡蓮青春活膚眼霜
售價：$430
聲稱來源：法國
總評：4*

產品名稱：SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜
售價：$610
聲稱來源：日本
總評：4*

產品名稱：Kiehl's 極緻煥活全效眼霜
售價：$455
聲稱來源：美國
總評：4*

產品名稱：L'Oréal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜
售價：$410
聲稱來源：中國
總評：4.5*

產品名稱：NIVEA 細胞激活抗皺緊緻修護眼唇霜
售價：$179
聲稱來源：波蘭
總評：4.5*

資料來源：消委會

 

【7款4星或以上高分眼霜】

  • NIVEA 細胞激活抗皺緊緻修護眼唇霜： $179（4.5星）
  • L'Oréal Paris 金致臻顏花蜜奢養眼霜：$410（4.5星） 
  • SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉眼霜：$610（4星）
  • Kiehl's 極緻煥活全效眼霜：$455（4星）
  • fresh 睡蓮青春活膚眼霜：$430（4星）
  • ESTĒE LAUDER 升級再生基因修復眼霜：$560（4星）
  • SkinCeuticals 活膚緊緻眼霜：$875（4星）

 

【顯著改善皮膚粗糙及皺紋】

  • The history of Whoo 拱辰享活膚修護眼霜：$780（3.5星）

 

【最强保濕】

  • 雪花秀禦時緊顏參養眼霜：$1060（3星）

 

《LDK》47款眼霜比拼 14款A級或以上推薦

 

　　《LDK》曾搜集47款市面上人氣化妝品牌及暢銷低價眼霜產品，進行比較測試。建議大家在選擇眼霜時，應根據自身眼部膚況進行考慮。例如眼周皮膚乾燥的人，推薦選擇功效強調高保濕的眼霜，其中含有神經醯胺和透明質酸等保濕成分，對提升皮膚水分非常有效。至於眼部皺紋問題，則推薦使用含有菸鹼醯胺和視黃醇等活性成分的藥用眼霜；這些成分已被證實可以改善皺紋，原理在於當中的維他命A有助於促進皮膚更生及膠原蛋白產生，使肌膚更緊緻有彈性。

 

　　另外，眼霜產品的功效不一定與其價格相對應。價格實惠的產品，若與貴價品牌含有同樣的肌膚所需成分，也會是最適合使用的好產品。

 

　　測試結果顯示，47款眼霜中有14款獲評A級或以上，其中最便宜只需￥1000以下就能享貴婦級成分功效，絕對推薦入手！排行名單如下：

 

等級A+
 
White Label Premium Placenta Gold Rich Eye Cream (25g)
保濕力：5
成分：4.5
可用性：4.5
綜合評價：4.75
價錢：¥1200(約$62)
 
Kumaizuko-san Eye Cream (20g)
保濕力：4.5
成分：5
可用性：4.5
綜合評價：4.63
價錢：¥1305(約$67)
 
GUECCA night wr control care Cream (18g)
保濕力：5
成分：4
可用性：4.5
綜合評價：4.63
價錢：¥4480(約$231)
 
等級A
 
WeeWii Deep Up Eye Cream (15g)
保濕力：4.5
成分：5
可用性：4
綜合評價：4.5
價錢：¥3280(約$169)
 
AHC Essential Real Eye Cream for Face (30ml)
保濕力：4.5
成分：5
可用性：3.5
綜合評價：4.38
價錢：¥1946(約$100)
 
Beauty of Joseon Revive Eye Serum：Ginseng + Retinal (30ml)
保濕力：4.5
成分：4
可用性：4.5
綜合評價：4.38
價錢：¥1870(約$97)
 
Pure Natural 抗皺眼霜 (20g)
保濕力：4
成分：5
可用性：4.5
綜合評價：4.38
價錢：¥990(約$51)
 
CLEAR TURN REPAIR EYE CREAM去黑眼圈眼霜 (20g)
保濕力：5
成分：4
可用性：3
綜合評價：4.25
價錢：¥761(約$39)
 
DR.PEPTI Peptide Volume Renew眼霜(15ml)
保濕力：4
成分：4.5
可用性：4.5
綜合評價：4.25
價錢：¥1870(約$97)
 
SKIN&LAB補骨脂酚抗皺緊緻眼部精華 (15ml)
保濕力：4.5
成分：4
可用性：4
綜合評價：4.25
價錢：¥2800(約$145)
 
VT Cosmetics Cica膠原蛋白霜 (30ml)
保濕力：4
成分：4
可用性：4.5
綜合評價：4.13
價錢：¥2063(約$107)
 
Bewants Phyto Collagen Eys Serum Stick (15ml)
保濕力：4.5
成分：4
可用性：3.5
綜合評價：4.13
價錢：¥3060(約$158)
 
SUPEREGG Phyto Bounce眼部護理液 (15ml)
保濕力：4
成分：4.5
可用性：4
綜合評價：4.13
價錢：¥6985(約$360)
 
neuder滾珠眼霜 (15ml)
保濕力：4.5
成分：3
可用性：4
綜合評價：4
價錢：¥880(約$45)

資料來源：《LDK》

 

27款B級眼霜（評分由高至低）：

Kirei & Co.祛皺美白精華(10ml)
保濕力：4
成分：3.5
可用性：4
綜合評價：3.88
價錢：¥550 (約$29)

COSME DECORTE 肌源修護保濕活膚修復眼部精華(20ml)
保濕力：4.5
成分：3
可用性：3.5
綜合評價：3.88
價錢：¥1430 (約$74)

Crystal Jemmy 祛皺眼部精華(25g)
保濕力：3.5
成分：4.5
可用性：4
綜合評價：3.88
價錢：¥8910 (約$463)

TSUDA COSMETICS Skin Barrier Eye Zone(20g)
保濕力：3.5
成分：3.5
可用性：5
綜合評價：3.88
價錢：¥8800 (約$454)

Koji Eyetalk 夜用眼部精華(10ml)
保濕力：4.5
成分：2
可用性：4
綜合評價：3.75
價錢：¥1610 (約$83)

SANA 莎娜豆乳本舖藥用美白抗皺眼霜(20g)
保濕力：3
成分：4
可用性：5
綜合評價：3.75
價錢：¥820 (約$42)

Demarrer 奢華藥用NA抗皺霜(18g)
保濕力：3
成分：4.5
可用性：4.5
綜合評價：3.75
價錢：¥3960 (約$204)

Predia 抗皺日間護理眼霜(15g)
保濕力：3.5
成分：3.5
可用性：4.5
綜合評價：3.75
價錢：¥3235 (約$167)

Anti-Signal Wrinkle Hunter 藥用抗皺高效眼霜(20g)
保濕力：2.5
成分：5
可用性：4.5
綜合評價：3.63
價錢：¥1113 (約$57)

Hada Labo 肌研極潤高級透明質酸眼霜(20g)
保濕力：4.5
成分：3
可用性：2.5
綜合評價：3.63
價錢：¥900 (約$46)

肌美精 眼袋撩平精華液(25g)
保濕力：4.5
成分：2
可用性：3.5
綜合評價：3.63
價錢：¥970 (約$50)

Country & Stream 晚間草本護眼精華棒(15ml)
保濕力：3
成分：4.5
可用性：4
綜合評價：3.63
價錢：¥1100 (約$57)

SHISEIDO 資生堂 Ultimune 強效眼部精華III(15g)
保濕力：4
成分：2
可用性：4.5
綜合評價：3.63
價錢：¥8000 (約$413)

EVOCOS One Pen Creative Serum(1.8mL)
保濕力：3
成分：5
可用性：3
綜合評價：3.5
價錢：¥1320 (約$57)

EBiS Pure 5R Cream (20g)
保濕力：3
成分：3.5
可用性：4.5
綜合評價：3.5
價錢：¥Y3850 (約$199)

F.Beaute Hyaluronic Touch 眼霜 (20g)
保濕力：3
成分：4.5
可用性：3.5
綜合評價：3.5
價錢：¥1998 (約$103)

The Bidy Shop Edelweiss Bouncy Eye Mask (20ml)
保濕力：4
成分：3
可用性：2.5
綜合評價：3.38
價錢：¥4290 (約$221)

BCL Kanzai-san 藥用抗皺護理霜(20g)
保濕力：3
成分：4.5
可用性：3
綜合評價：3.38
價錢：¥960 (約$50)

unlabel LAB Niacinamide+Rentinol Spot Cream (20g)
保濕力：2.5
成分：4
可用性：4.5
綜合評價：3.38
價錢：¥198 (約$102)

NAIAS 煙酰胺提亮抗皺緊緻眼霜(30g)
保濕力：3
成分：3
可用性：4.5
綜合評價：3.38
價錢：¥1980 (約$102)

innisfree 綠茶籽雙效活肌按摩筆 (10ml)
保濕力：3.5
成分：3.5
可用性：3.5
綜合評價：3.38
價錢：¥1950 (約$101)

Melvita 有機野玫瑰復活保濕眼霜 (15ml)
保濕力：3
成分：3
可用性：4.5
綜合評價：3.38
價錢：¥2783 (約$144)

URUYOI 放間修復眼霜 (35g)
保濕力：2.5
成分：3.5
可用性：4.5
綜合評價：3.25
價錢：¥934 (約$48)

RAFRA 眼霜 (15g)
保濕力：2
成分：5
可用性：4
綜合評價：3.25
價錢：¥3300 (約$170)

LINKA esthe Eye Refresher (15ml)
保濕力：3
成分：2.5
可用性：4.5
綜合評價：3.25
價錢：¥3850 (約$199)

THE MYTOL 柔膚眼霜 (15g)
保濕力：2
成分：4.5
可用性：4.5
綜合評價：3.25
價錢：¥11000 (約$568)

CHANEL Hydra Beauty Micro Creme Yeux (15g)
保濕力：3
成分：2.5
可用性：3.5
綜合評價：3
價錢：¥9720 (約$502)

資料來源：《LDK》

 

6款C級眼霜（評分由高至低）：

 

FANCL水盈煥亮眼霜 (8g)
保濕力：2
成分：3.5
可用性：4
綜合評價：2.88
價錢：¥1918(約$100)

athletia眼部護理霜 (18g)
保濕力：2.5
成分：2
可用性：4.5
綜合評價：2.88
價錢：¥4950(約$257)

EDOBIO保濕眼霜 (20g)
保濕力：3
成分：2
可用性：3.5
綜合評價：2.88
價錢：¥6050(約$315)

SANA莎娜豆乳美肌眼部豐盈霜NC (8g)
保濕力：2
成分：2.5
可用性：4.5
綜合評價：2.75
價錢：¥679(約$35)

JMsolution V9維他命安瓶滾珠眼霜 (15ml)
保濕力：1.5
成分：4.5
可用性：3.5
綜合評價：2.75
價錢：¥1584(約$82)

MEDI wrinkle MOISTURE CREAM (15g)
保濕力：2.5
成分：3
可用性：3
綜合評價：2.75
價錢：¥8140(約$423)

資料來源：《LDK》

 

Tags:#眼霜#LDK#眼霜推薦#ESTĒE LAUDER#Chanel#美容#保濕#除皺
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