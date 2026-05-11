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名人離世｜著名填詞人因葵離世終年60歲，曾捲周永恆家暴風波，因情緒病相惜
健康Tips

名人離世｜著名填詞人因葵離世終年60歲，曾捲周永恆家暴風波，因情緒病相惜

健康解「迷」
健康解「迷」

　　香港樂壇傳來噩耗，曾為陳百強、張國榮、張學友、鄭秀文等巨星填詞、與太極樂隊淵源甚深的著名填詞人因葵（本名陸謙遊），於5月7日傳出離世消息，終年60歲。音樂人周啟生在社交平台證實好友死訊，發文哀悼：「因葵老弟，往生極樂！但願你在歸家嘅路上一切平安。」

 

　　因葵活躍於1980至1990年代香港樂壇，圈內人亦尊稱他為「葵叔」。他首支發表的填詞作品為太極樂隊的《紅色跑車》，此曲亦成為其成名作。他與太極樂隊合作無間，為太極創作超過60首詞作，包括《迷途》、《禁區》、《全人類高歌》等大量膾炙人口的歌曲，因此被外界譽為太極的「御用填詞人」。因葵亦曾為陳百強、張國榮、張學友等巨星填詞。1999年，他為鄭秀文創作的《插曲》更榮獲《十大勁歌金曲頒獎典禮》「金曲金獎」。

 

　　太極樂隊昨日在社交平台沉痛發文表示：

 

　　收到消息後，我哋每一個心裏面真係好難受。咁多年嚟，你唔單止係我哋太極最重要嘅作詞人，更加係同我哋一齊成長、一齊癲嘅好兄弟。你用文字賦予咗我哋音樂靈魂，多謝你為我哋寫咗咁多經典，你先走一步，我哋會繼續唱落去，將你嘅才華永遠留喺舞台上面。

 

　　兄弟，一路好走。喺天堂同Gary Tong夾住band先，我哋喺下面繼續聽你哋嘅音樂。永遠懷念你。

 

因葵離世｜著名填詞人因葵離世終年60歲 曾指《紅色跑車》由女鬼作曲 自爆舊居有「墮胎診所」6歲起撞鬼

著名填詞人因葵離世，終年60歲。（FB圖片）

因葵離世｜著名填詞人因葵離世終年60歲 曾指《紅色跑車》由女鬼作曲 自爆舊居有「墮胎診所」6歲起撞鬼

太極樂隊在社交平台沉痛發文哀悼因葵。（FB圖片）

 

因葵首支作品《紅色跑車》爆紅 曾稱由「女鬼」作曲
 

　　關於成名作《紅色跑車》，有報道指因葵曾於訪問中透露，《紅色跑車》一曲是由「女鬼」作曲。他表示這名女鬼從他12歲開始便跟着他。因葵當時受訪時稱，自己6歲起已開始撞鬼，但認定該女鬼是朋友，因此並不害怕。他指女鬼不常出現，而在1985年某個晚上，他坐在樓梯間彈結他作曲時，突然全身「起雞皮」，他稱這正是女鬼出現的徵兆。他感到女鬼前來協助作曲，在他掃了四個和弦後，女鬼引領他掃至第五、六、七個和弦，當時他腦內一片空白，《紅色跑車》便在此情況下完成。他將這首曲交到唱片公司後，數月後歌曲成為太極的成名作。

 

因葵離世｜著名填詞人因葵離世終年60歲 曾指《紅色跑車》由女鬼作曲 自爆舊居有「墮胎診所」6歲起撞鬼

因葵與太極樂隊淵源甚深。（FB圖片）

 

 

        其後，因葵於2020年在網台「零頻道」受訪時，曾親自回應有關「女鬼作曲」的報道。他直指該篇報道「斷章取義」，並同時分享了自己舊居的靈異經歷。他提到，舊居除了曾有人意外死亡外，亦有住戶「因病厭世」，最終選擇上吊自殺。此外，他更透露：「我哋嗰度有個黑市嘅墮胎診所，都仲未完！上樓上仲有佛堂，所以亦都解釋我哋點解由細到大都咁冤，其實係好多大人細路各類血光嬰兒乜都有。」

 

　　不過，因葵仍確認「女鬼」一事屬實。他認為，由於舊居所在之處甚至設有黑市墮胎診所，因此有鬼魂存在實屬正常。他更表示，每次返回舊居，那裏的鬼便會來找他。

 

 

因葵離世｜著名填詞人因葵離世終年60歲 曾指《紅色跑車》由女鬼作曲 自爆舊居有「墮胎診所」6歲起撞鬼

 

 

近年捲周永恆家暴風波 因病相惜視如世侄
 

　　在流行音樂創作以外，因葵近年最受關注的事件，是於2023年捲入周永恆的「家暴羅生門」。當時他為替周永恆出頭，在社交平台公開對方重傷流血的照片，揭發周疑遭內地太太陳薇（Britni）家暴，令兩人的深厚交情曝光。

 

　　據悉，因葵與周永恆於2019年結緣，因葵曾透露自己也是情緒病康復者，因此非常理解患有情緒病的周永恆而相知相惜。兩人經常一起健身、研究宗教及音樂。他視周永恆為「世侄」及音樂創作夥伴，更曾計劃合作推出一首名為《賤男》的歌曲，冀透過音樂尋找靈魂。

 

因葵離世｜著名填詞人因葵離世終年60歲 曾指《紅色跑車》由女鬼作曲 自爆舊居有「墮胎診所」6歲起撞鬼

他首支發表的填詞作品為太極樂隊的《紅色跑車》，此曲亦成為其成名作。（影片截圖）

 

 

 

　　

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#作詞人#歌曲#音樂#太極
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