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食用安全｜35歲健身男日食3隻溏心蛋肝臟生蟲，專家提醒「無菌蛋」不保證完全無菌
食物安全
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食用安全｜35歲健身男日食3隻溏心蛋肝臟生蟲，專家提醒「無菌蛋」不保證完全無菌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　健身人士必食白烚雞胸、雞蛋、西蘭花，即使是簡單健康的食材，烹調方式不當，仍可能會有食安風險。內地一名健身男每天都會吃3隻雞蛋補充蛋白質，最終因反覆高燒、右腹劇痛送院，竟發現肝臟有寄生蟲，而元兇與他每天都吃的「優質蛋白質」有莫大關係。

 

愛吃溏心蛋 反覆高燒右腹劇痛揭寄生蟲

 

　　綜合內媒報道，浙江東陽一名35歲男子因工作對體態要求嚴格，長期執行低碳水飲食，三餐以雞胸肉、西蘭花及雞蛋為主。為改善乾澀口感，他改以約60度溫水慢煮至蛋白凝固、蛋黃流質狀態，每天吃3顆，半個月內累計食用多達40至50顆「流心蛋」。

 

　　男子近日因右腹疼痛、持續高燒不退，體重短時間內暴跌5公斤，前往浙江省東陽市人民醫院就醫。經電腦斷層掃描（CT）檢查顯示，肝右葉出現一個直徑約5厘米的低密度陰影，初步診斷為「細菌性肝膿瘍」。醫院隨即安排男子抗生素治療與穿刺引流，但數天後仍反覆高燒，病情未見好轉。醫生詳細追問飲食習慣時，才發現男子有每天食用「半熟蛋」的飲食習慣。

 

顯微鏡下見阿米巴原蟲 元兇竟是半熟蛋

 

　　醫生將引流出的膿液送往微生物室進行特殊病原體檢測，顯微鏡下清晰可見「溶組織內阿米巴」的滋養體，確診為阿米巴性肝膿瘍。醫生解釋，阿米巴原蟲主要經受污染的食物或水源進入人體。當人類吃下含有阿米巴包囊的食物，如蛋殼表面被污染、又沒有徹底煮熟的雞蛋，就會有病原體依附在食物上。當病原體包囊進入腸道後，會釋放出滋養體。這些滋養體可以穿透腸壁，鑽進血管，就如在「高速公路」直抵肝臟。

 

　　專家指出，要殺死阿米巴包囊，食物需加熱至至少60度且持續足夠時間。男子經常食用「溏心蛋」，水溫僅約60至70度，且烹煮時間極短，核心溫度根本不足以殺死病原體。醫生估計男子的飲食習慣將蛋殼上肉眼不可見的包囊吞進體內，最終引發感染。

 

專家：全熟雞蛋最安全 無菌蛋亦不例外

 

　　醫生指出，從醫學角度講，吃雞蛋一定要徹底煮熟，蛋黃和蛋白完全凝固才是最安全的食用標準。即使市面上標榜「可生食」或「無菌蛋」，仍有可能因運輸、儲存過程遭受污染，不能保證完全無菌。

 

　　中國農業大學食品科學與營養工程學院教授范志紅指出，雞蛋是從雞的泄殖腔生出來的，蛋殼極易受致病菌污染。未經充分加熱的雞蛋可能帶有沙門氏菌等病原體，對免疫力較弱者風險尤高。此外，從營養吸收角度，范志紅也提醒，熟雞蛋的蛋白質生物利用率可達95%以上，而生雞蛋僅約50%——因為生蛋清中的卵黏蛋白會抑制人體蛋白酶活性，影響蛋白質吸收。

 

　　男子跟從醫生建議，經治療後隔日發炎指數已明顯下降，右腹疼痛減輕，目前已順利出院。

 

食安中心教減低寄生蟲風險5大方法

 

1.把供生吃的魚類在攝氏-20度或以下冷凍7天；或在攝氏-35度冷凍約20小時以消滅寄生蟲。

2.在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚）感染寄生蟲的風險，亦可有效地得以控制。

3.不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4.高危一族，包括長者、幼童、孕婦各免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5.酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等，均不能殺死寄生蟲。

資料來源：食安中心

 

6大高危食物

 

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良早前曾列出其中6大高危食物，有可能會感染寄生蟲，包括：

 

壽司

刺身

醬油蟹

醉蟹

鯡魚子

綠鯡魚

酸橘汁醃魚

資料來源:港大感染及傳染病中心總監何栢良

 

Tags:#食品安全#寄生蟲感染#健身飲食#生雞蛋食用#阿米巴病#全熟雞蛋#食品處理#免疫力低下人士#高危食品#壽司#刺身
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