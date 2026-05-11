歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
飲食禁忌｜女子食榴槤配白酒致呼吸衰竭，忌與7大相沖食物同吃恐喪命
食物安全
健康Tips

飲食禁忌｜女子食榴槤配白酒致呼吸衰竭，忌與7大相沖食物同吃恐喪命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　每逢夏季，正值「水果之王」榴槤的當造旺季。不少「榴槤控」都會買金枕頭、貓山王等大快朵頤。不過，榴槤雖香甜美味，卻有不少食用禁忌，甚至可能有致命風險。近日內地一名女子進食榴槤後飲酒，導致呼吸衰竭，險些喪命。醫生拆解背後致命原因，並警告市民吃完榴槤後，至少3天內切勿沾酒。

 

女子「榴槤配白酒」呼吸衰竭險死

 

　　綜合內地媒體報道，福建省一名女子在與朋友聚餐期間，先後進食了兩大塊榴槤及飲用約200毫升白酒，其後出現頸部及面部大面積泛紅，全身爆發大片蕁麻疹。該名女子隨即被送往醫院，途中出現胸悶、呼吸困難及意識模糊，血氧飽和度更一度跌至78%。經醫生診斷後，證實為「雙硫侖樣反應」引發的呼吸衰竭。所幸經緊急搶救後，該女子最終脫離生命危險。

 

　　急診科醫生指出，該名女子是次並非出現普通食物過敏，而是榴槤中的成分與酒精相互作用產生化學毒性反應。醫生解釋，榴槤中富含多種含硫化合物 ，這類物質會如「頭孢配酒」般，強烈抑制肝臟中乙醛脫氫酶的活性。當身體攝入酒精後，乙醇代謝產生的乙醛無法及時分解，導致在體內大量堆積。醫生強調，乙醛蓄積會導致心率失常、呼吸道痙攣，嚴重時可直接造成呼吸循環衰竭，危及生命。

 

　　對此，醫生建議，一般人士食榴槤前後的24小時內，應絕對避免攝入任何形式的酒精，包括白酒、啤酒、紅酒、含有酒精的藿香正氣水及料酒等。對於過敏體質或本身肝功能不佳的人士，榴槤與酒類的食用間隔建議拉長至3天以上，以確保肝臟代謝功能恢復正常。

 

7大與榴槤相沖食物

 

　　除了不能與白酒同吃外，榴槤還有不少食用禁忌，以下盤點7大不宜同吃的食物，嚴重恐致胃痛、肚瀉、血糖升高等:

 

1. 不可與溫熱性食物同吃

榴槤本身性質燥熱，若再配合牛肉、羊肉或辛辣煎炸食物，等同「火上加油」。對於體質偏熱、易生暗瘡、痱滋或消化能力欠佳的人士，不宜將這兩類食物搭配進食。

2. 不宜與荔枝、龍眼同食

荔枝與龍眼同屬熱性水果。若將多種熱性水果集中進食，會令體內熱氣急升，容易引發腸胃不適或咽喉腫痛。

3. 酒精類飲品

榴槤中含有二乙硫醚，會抑制肝臟分解酒精的速度，使人更容易醉酒及產生不適感，甚至可能引發潛在的代謝風險。

4. 碳酸飲料（如可樂）

榴槤與可樂同屬高糖食物，兩者一併進食會令血糖急升，引致強烈睡意；待消化後血糖迅速回落，反而容易誘發飢餓感，令人不自覺進食更多，攝取過多熱量。

5. 奶製品（如牛奶）

奶製品與榴槤均含有豐富的蛋白質，若同時大量攝取，腸胃需花更長時間消化，容易產生胃脹、腹痛甚至腹瀉等消化不良徵狀。

6. 山竹

坊間流傳吃完榴槤後吃山竹可「清熱」，但科學研究顯示，兩者均含有豐富的纖維，在腸道中會吸收水份膨脹，若同時進食過量，可能會阻塞腸胃，引致嚴重便秘、胃脹或噯氣。

7. 不宜與寒性海鮮（如蟹）同食

蟹是寒性食物，與燥熱的榴槤同吃會導致腸胃受到劇烈的冷熱刺激。脾胃虛弱或容易消化不良者，同吃後可能出現胃痛或腹瀉。

 

3類人不宜進食榴槤

 

　　除了飲食搭配的禁忌，以下3類人士在食用榴槤時亦需多加留意：

 

1.糖尿病及肥胖人士

由於榴槤的熱量與糖分密度極高，過量食用會導致血糖大幅波動並增加體重負擔，建議應嚴格控制攝取量。

2.腎病患者

因榴槤含有極高含量的「鉀」離子，對於腎功能不全者而言，過多的鉀離子難以有效排出體外，會直接加重腎臟負荷，甚至誘發嚴重併發症。

3.濕熱及陰虛火旺者

若過量進食榴槤，容易出現便秘、生暗瘡或令濕疹病情加重，故建議以少食為妙，以免令體內燥熱情況雪上加霜。

 

牛奶與4種食物相沖

 

　　韓媒《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶並非與所有食物都適合搭配食用。當牛奶與特定食物同時攝取時，可能因化學反應而影響營養吸收，甚至對消化系統造成不必要的負擔。

 

1. 牛奶加堅果

堅果富含植酸，這種物質會與牛奶中的鈣質結合，形成人體不易吸收的複合物，從而降低鈣的吸收效率。此外，部分堅果，如杏仁，也含有草酸，它同樣會與鈣結合，形成草酸鈣。除了可能影響鈣質吸收，大量草酸鈣的形成也被認為可能增加泌尿系統結石的風險。對於消化系統敏感的人來說，這種組合還可能引發腹脹、腹瀉等不適症狀。

2. 牛奶加穀物片

許多人的經典早餐——牛奶泡穀物片，也被列為需要注意的組合。韓國專家指出，穀物片中的添加糖與牛奶中的乳糖，在分解後會產生半乳糖等物質。在清晨器官尚未完全甦醒、消化功能相對較弱的時段，同時攝取這兩種糖分，可能會加重胰臟分泌胰島素的負擔，對消化系統造成壓力。

3. 牛奶加紫薯

紫薯富含抗氧化力強的花青素，但當它與牛奶一同食用時，牛奶中的鈣質會與花青素結合。這種結合會導致鈣質與花青素都無法被人體有效吸收，最終可能隨著代謝被排出體外，造成營養的浪費。

4. 牛奶解辣

不少人習慣在吃辣後喝牛奶來緩解不適，但辛辣食物本身就會刺激胃黏膜，而牛奶中的鈣與酪蛋白也可能刺激胃酸分泌。對於胃部健康的人而言，影響或許不大；但對於本身有胃炎或胃潰瘍的患者，這種組合反而可能加劇胃部的不適感。專家建議，若想緩解辛辣帶來的不適，可以適量攝取蜂蜜。

 

8大飲食迷思和禁忌

 

　　營養師品瑄在其YouTube頻道上分享，逐一分析8大飲食迷思和禁忌。她表示，有些傳言雖然有其道理，但有些則過於誇張。以下會為大家拆解8大飲食迷思：

 

1. 香腸配乳酸飲品會致癌？

香腸、火腿等加工食品在製作過程中會加入硝酸鹽或亞硝酸鹽，這些添加劑本身是致癌物。而乳酸飲品則含有較多的胺，與硝酸鹽結合後會生成亞硝胺，是一種毒性更高的致癌物。

建議：正常食用是安全的，因為亞硝胺的含量非常少，但應避免長期累積，不建議每天食用。

2. 維他命C與蝦一起會產生砒霜？

海鮮通常含有砷，而高濃度的維他命C可能會將砷轉化為三鉀砷，即砒霜。但實際上，許多天然食物如海鮮中所含的砷屬於無害的有機砷，與維他命C結合後不會產生有毒物質。

3. 螃蟹與柿同時食用會引起食物中毒？

柿含有豐富的單寧酸，而蟹是高蛋白食物，兩者同時食用可能會導致蛋白質凝結，影響腸道吸收和消化，容易引起消化不良或腸絞痛，腸胃敏感的人吃後可能會出現不適、腹瀉，讓人誤以為是食物中毒。

建議：兩者相隔1至2小時食用，並去掉柿的皮以減少影響。

4. 白蘿蔔與橙一起會導致甲狀腺腫脹？

白蘿蔔屬於十字花科植物，含有較多的硫氫酸，而橙則富含黃酮物質，兩者結合可能會抑制碘的吸收，從而影響甲狀腺。但主要的原因是本身碘攝取不足，這種食物組合不太可能導致身體缺碘。

5. 雞蛋加豆漿會影響營養吸收？

雞蛋和豆漿都是營養師推薦的「黃金組合」。有說法認為這兩種食物一起食用會導致腹瀉，原因在於豆漿中的胰蛋白抑制酶影響蛋白質的吸收，而引致腹瀉的原因則是生雞蛋中的沙門氏菌。

建議：將食材徹底煮熟，就可以消滅沙門氏菌並去除抑制酶。

6. 豆腐與菠菜一起吃會引發腎結石？

豆腐含有鈣質，而菠菜含有草酸，兩者結合會形成草酸鈣，但其實草酸鈣不會被腸道吸收，也不會進入泌尿道系統或影響腎臟，而是會隨糞便排出，因此不必擔心。

7. 刺身配芥末或白蘿蔔絲能殺菌？

芥末含有異硫氰酸鹽，確實有抑菌效果，而白蘿蔔絲也含有抑菌成分，但只能抑制細菌增長，無法殺死已存在的細菌。

建議：最重要的是注意食材的衛生安全。

8. 吃隔夜菜會致癌？

食物經過反覆加熱和放置過久，會導致營養流失或變質，特別是葉菜類，因含有較多硝酸鹽，經過高溫或酸性環境長時間放置後，會使鹽類增多，與其他食物中的胺或蛋白質結合形成有毒物質亞硝胺，長期可能會增加致癌風險。

建議：應在4小時內吃完，盡量避免食用隔夜菜。

 

　　品瑄提醒，飲食關鍵在於徹底煮熟食材和注意多元攝取，避免長期吃一樣的東西，通常不會有問題。

 

13種高風險且常見藥物 不可以與柚子同食

 

　　香港醫院藥劑師學會會董劉家希藥劑師指出，柚類食物包括柚子、西柚及西柚汁等，含有「呋喃香豆素」成分，會抑制腸道及肝臟中的「酵素CYP3A4」。這種酵素是人體內重要的藥物代謝分解酵素，許多藥物都依賴它進行代謝。當患者食用柚類食物後，會產生「藥物與食物的相互作用」（下稱相沖），大幅減低腸道及肝臟對藥物的代謝能力，導致藥物在血液中的濃度異常升高，增加服藥後產生副作用的機會。

 

　　會與柚類食物產生相互作用的常見藥物包括：

 

心血管藥物

  • 降血壓藥：鈣通道阻斷劑類藥物 (Calcium channel blocker) ，如硝苯地平（Nifedipine）、非洛地平（Felodipine）
  • 調節心律藥：維拉帕米（Verapamil）、胺碘酮（Amiodarone）

代謝性疾病藥物

  • 降膽固醇藥：他汀類藥物如辛伐他汀（Simvastatin）、阿伐他汀（Atorvastatin）、洛伐他汀（Lovastatin）

神經系統藥物

  • 癲癇治療藥：卡馬西平（Carbamazepine）
  • 抗抑鬱藥：血清素再攝取抑制劑如舍曲林（Sertraline）
  • 安眠藥：佐匹克隆（Zopiclone）

免疫相關藥物

  • 免疫系統抑制劑：環孢素（Cyclosporine）
  • 抗排斥藥：他克莫司（Tacrolimus）
  • 若不慎同時食用柚類與上述藥物，可能產生的不良反應包括：

心血管藥物過量

  • 降血壓藥：引發低血壓、頭暈、增加跌倒風險
  • 心律調節藥：導致心悸、心律失常惡化

降膽固醇藥過量

  • 肌肉痠痛、甚至因肌肉細胞壞死而導致「橫紋肌溶解」

 

　　劉家希藥劑師提醒，坊間傳聞「雙手瘀紅」並非常見不良反應，但可能與食用大量柚類食物後導致抗凝血藥過量，誘發出血或瘀血有關。

 

　　另一種常見藥物——抗凝血藥華法林（Warfarin）同樣要留意飲食禁忌，患者應聽從醫囑戒口，避免食用可能影響藥效的食物：

 

  • 避免食用富含維他命K的食物，如菠菜、通菜、芥蘭、豆苗或奇異果等
  • 紅莓汁（Cranberry juice）會增加抗凝血效果，應避免飲用

 

　　他亦提醒，腎功能不佳患者應避免食用富含鉀質的食物，例如香蕉、番薯、菠菜等。

 

食中藥7大飲食禁忌

 

　　台灣中醫師葉祐安近日在個人Facebook專頁發文，指出部分人士按時飲中藥、努力調養，卻總覺得效果有限，其實問題可能就出在他們日常的飲食選擇上。對此他列出以下7大類飲食禁忌，供大家參考。 

 

1. 咖啡及茶類

這類飲品應與中藥間隔1至2小時服用，避免其中的鞣酸（Tannic acid，又稱單寧酸）與中藥裡的鐵、鈣等金屬離子形成難吸收的沉澱物，影響吸收率。此外，咖啡與茶所含的咖啡因及茶鹼有機會刺激神經系統，干擾補氣或安神中藥（如人參、酸棗仁）的藥效發揮，其利尿作用也可能使藥效過早排出體外，導致作用時間縮短。

2. 果汁

服用中藥時應避免搭配果汁，尤其是柑橘類，因為其高果酸與維他命C會改變胃腸的酸鹼環境，可能導致中藥成分分解或不穩定；柚子與西柚更含有會干擾肝酵素CYP3A4的成分，進而影響藥物代謝與血中濃度。此外，寒性水果如西瓜及火龍果等也可能會加重腹瀉、經痛與脾胃虛寒等症狀，應酌量食用甚至暫時避免。

3. 冰品與凍飲

冰品與凍飲會降低腸胃蠕動及消化液分泌，繼而影響藥物吸收，其中寒性體質或腸胃功能較弱者尤其容易引起腹瀉或腹痛；同時，中藥多具有溫補作用，與凍飲的性質相互違背，會降低整體療效。

4. 酒精飲品

服用中藥期間應全面禁酒，因為酒精可能會與中藥成分產生交互作用，引發頭暈、心悸或過敏反應，並且會增加肝臟代謝負擔，有機會造成藥物毒性累積。

5. 辛辣及刺激食物

辣椒、蔥、薑、蒜頭等辛辣刺激食物會助火升熱，容易抵消清熱解毒或滋陰潤燥類中藥的療效，並可能引發口乾、痘疹等不適症狀。此外，辛辣食物也會刺激腸胃，從而影響中藥的穩定吸收。

6. 油炸與肥膩食物

含有高油脂的食物會延緩胃排空、干擾腸道吸收，從而影響中藥藥效的發揮。這類食物也容易造成脹氣、便秘等消化問題，干擾中藥對脾胃的調理作用。建議改用蒸、煮、燉等溫和的烹調方式，以減少食物對藥效的干擾。

7. 蔬菜選擇

建議多食用性質溫和的蔬菜，如紅蘿蔔、南瓜、冬菇等，並避免食用苦瓜、通菜、竹筍、海帶、絲瓜等性質寒涼或滑利的蔬菜，因為這些食物可能會損傷脾胃、促進腸蠕動，或形成腸道屏障，減少中藥成分在腸道的吸收。

 

　　其中白蘿蔔更需特別留意，因其屬寒性食物且具行氣破氣的作用，會明顯抵銷補氣中藥（如人參、黃芪）的效用。此外，白蘿蔔亦含有促進肝代謝的成分與抗氧化酵素，可能會加速藥物代謝、降低吸收率與穩定性，影響藥效持續時間與整體療效。

 

 

Tags:#食品與飲料#健康#食品安全#食物搭配#食物過敏#營養#生活方式#中醫#醫學#水果#榴槤#酒精#過敏#食物中毒#食品與健康#食物組合#食物相互作用#食物與藥物相互作用#避免的食物#飲食與營養#飲食限制#飲食建議#食品和藥物安全
Add a comment ...Add a comment ...
心血管病年輕化｜35歲血管硬化，醫生揭口腔問題恐致全身發炎
更多健康解「迷」文章
心血管病年輕化｜35歲血管硬化，醫生揭口腔問題恐致全身發炎
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處