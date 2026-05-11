飲食禁忌｜女子食榴槤配白酒致呼吸衰竭，忌與7大相沖食物同吃恐喪命

每逢夏季，正值「水果之王」榴槤的當造旺季。不少「榴槤控」都會買金枕頭、貓山王等大快朵頤。不過，榴槤雖香甜美味，卻有不少食用禁忌，甚至可能有致命風險。近日內地一名女子進食榴槤後飲酒，導致呼吸衰竭，險些喪命。醫生拆解背後致命原因，並警告市民吃完榴槤後，至少3天內切勿沾酒。

女子「榴槤配白酒」呼吸衰竭險死

綜合內地媒體報道，福建省一名女子在與朋友聚餐期間，先後進食了兩大塊榴槤及飲用約200毫升白酒，其後出現頸部及面部大面積泛紅，全身爆發大片蕁麻疹。該名女子隨即被送往醫院，途中出現胸悶、呼吸困難及意識模糊，血氧飽和度更一度跌至78%。經醫生診斷後，證實為「雙硫侖樣反應」引發的呼吸衰竭。所幸經緊急搶救後，該女子最終脫離生命危險。

急診科醫生指出，該名女子是次並非出現普通食物過敏，而是榴槤中的成分與酒精相互作用產生化學毒性反應。醫生解釋，榴槤中富含多種含硫化合物 ，這類物質會如「頭孢配酒」般，強烈抑制肝臟中乙醛脫氫酶的活性。當身體攝入酒精後，乙醇代謝產生的乙醛無法及時分解，導致在體內大量堆積。醫生強調，乙醛蓄積會導致心率失常、呼吸道痙攣，嚴重時可直接造成呼吸循環衰竭，危及生命。

對此，醫生建議，一般人士食榴槤前後的24小時內，應絕對避免攝入任何形式的酒精，包括白酒、啤酒、紅酒、含有酒精的藿香正氣水及料酒等。對於過敏體質或本身肝功能不佳的人士，榴槤與酒類的食用間隔建議拉長至3天以上，以確保肝臟代謝功能恢復正常。

7大與榴槤相沖食物

除了不能與白酒同吃外，榴槤還有不少食用禁忌，以下盤點7大不宜同吃的食物，嚴重恐致胃痛、肚瀉、血糖升高等:

1. 不可與溫熱性食物同吃

榴槤本身性質燥熱，若再配合牛肉、羊肉或辛辣煎炸食物，等同「火上加油」。對於體質偏熱、易生暗瘡、痱滋或消化能力欠佳的人士，不宜將這兩類食物搭配進食。

2. 不宜與荔枝、龍眼同食

荔枝與龍眼同屬熱性水果。若將多種熱性水果集中進食，會令體內熱氣急升，容易引發腸胃不適或咽喉腫痛。

3. 酒精類飲品

榴槤中含有二乙硫醚，會抑制肝臟分解酒精的速度，使人更容易醉酒及產生不適感，甚至可能引發潛在的代謝風險。

4. 碳酸飲料（如可樂）

榴槤與可樂同屬高糖食物，兩者一併進食會令血糖急升，引致強烈睡意；待消化後血糖迅速回落，反而容易誘發飢餓感，令人不自覺進食更多，攝取過多熱量。

5. 奶製品（如牛奶）

奶製品與榴槤均含有豐富的蛋白質，若同時大量攝取，腸胃需花更長時間消化，容易產生胃脹、腹痛甚至腹瀉等消化不良徵狀。

6. 山竹

坊間流傳吃完榴槤後吃山竹可「清熱」，但科學研究顯示，兩者均含有豐富的纖維，在腸道中會吸收水份膨脹，若同時進食過量，可能會阻塞腸胃，引致嚴重便秘、胃脹或噯氣。

7. 不宜與寒性海鮮（如蟹）同食

蟹是寒性食物，與燥熱的榴槤同吃會導致腸胃受到劇烈的冷熱刺激。脾胃虛弱或容易消化不良者，同吃後可能出現胃痛或腹瀉。

3類人不宜進食榴槤

除了飲食搭配的禁忌，以下3類人士在食用榴槤時亦需多加留意：

1.糖尿病及肥胖人士

由於榴槤的熱量與糖分密度極高，過量食用會導致血糖大幅波動並增加體重負擔，建議應嚴格控制攝取量。

2.腎病患者

因榴槤含有極高含量的「鉀」離子，對於腎功能不全者而言，過多的鉀離子難以有效排出體外，會直接加重腎臟負荷，甚至誘發嚴重併發症。

3.濕熱及陰虛火旺者

若過量進食榴槤，容易出現便秘、生暗瘡或令濕疹病情加重，故建議以少食為妙，以免令體內燥熱情況雪上加霜。

牛奶與4種食物相沖

韓媒《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶並非與所有食物都適合搭配食用。當牛奶與特定食物同時攝取時，可能因化學反應而影響營養吸收，甚至對消化系統造成不必要的負擔。

1. 牛奶加堅果

堅果富含植酸，這種物質會與牛奶中的鈣質結合，形成人體不易吸收的複合物，從而降低鈣的吸收效率。此外，部分堅果，如杏仁，也含有草酸，它同樣會與鈣結合，形成草酸鈣。除了可能影響鈣質吸收，大量草酸鈣的形成也被認為可能增加泌尿系統結石的風險。對於消化系統敏感的人來說，這種組合還可能引發腹脹、腹瀉等不適症狀。

2. 牛奶加穀物片

許多人的經典早餐——牛奶泡穀物片，也被列為需要注意的組合。韓國專家指出，穀物片中的添加糖與牛奶中的乳糖，在分解後會產生半乳糖等物質。在清晨器官尚未完全甦醒、消化功能相對較弱的時段，同時攝取這兩種糖分，可能會加重胰臟分泌胰島素的負擔，對消化系統造成壓力。

3. 牛奶加紫薯

紫薯富含抗氧化力強的花青素，但當它與牛奶一同食用時，牛奶中的鈣質會與花青素結合。這種結合會導致鈣質與花青素都無法被人體有效吸收，最終可能隨著代謝被排出體外，造成營養的浪費。

4. 牛奶解辣

不少人習慣在吃辣後喝牛奶來緩解不適，但辛辣食物本身就會刺激胃黏膜，而牛奶中的鈣與酪蛋白也可能刺激胃酸分泌。對於胃部健康的人而言，影響或許不大；但對於本身有胃炎或胃潰瘍的患者，這種組合反而可能加劇胃部的不適感。專家建議，若想緩解辛辣帶來的不適，可以適量攝取蜂蜜。

8大飲食迷思和禁忌

營養師品瑄在其YouTube頻道上分享，逐一分析8大飲食迷思和禁忌。她表示，有些傳言雖然有其道理，但有些則過於誇張。以下會為大家拆解8大飲食迷思：

1. 香腸配乳酸飲品會致癌？

香腸、火腿等加工食品在製作過程中會加入硝酸鹽或亞硝酸鹽，這些添加劑本身是致癌物。而乳酸飲品則含有較多的胺，與硝酸鹽結合後會生成亞硝胺，是一種毒性更高的致癌物。

建議：正常食用是安全的，因為亞硝胺的含量非常少，但應避免長期累積，不建議每天食用。

2. 維他命C與蝦一起會產生砒霜？

海鮮通常含有砷，而高濃度的維他命C可能會將砷轉化為三鉀砷，即砒霜。但實際上，許多天然食物如海鮮中所含的砷屬於無害的有機砷，與維他命C結合後不會產生有毒物質。

3. 螃蟹與柿同時食用會引起食物中毒？

柿含有豐富的單寧酸，而蟹是高蛋白食物，兩者同時食用可能會導致蛋白質凝結，影響腸道吸收和消化，容易引起消化不良或腸絞痛，腸胃敏感的人吃後可能會出現不適、腹瀉，讓人誤以為是食物中毒。

建議：兩者相隔1至2小時食用，並去掉柿的皮以減少影響。

4. 白蘿蔔與橙一起會導致甲狀腺腫脹？

白蘿蔔屬於十字花科植物，含有較多的硫氫酸，而橙則富含黃酮物質，兩者結合可能會抑制碘的吸收，從而影響甲狀腺。但主要的原因是本身碘攝取不足，這種食物組合不太可能導致身體缺碘。

5. 雞蛋加豆漿會影響營養吸收？

雞蛋和豆漿都是營養師推薦的「黃金組合」。有說法認為這兩種食物一起食用會導致腹瀉，原因在於豆漿中的胰蛋白抑制酶影響蛋白質的吸收，而引致腹瀉的原因則是生雞蛋中的沙門氏菌。

建議：將食材徹底煮熟，就可以消滅沙門氏菌並去除抑制酶。

6. 豆腐與菠菜一起吃會引發腎結石？

豆腐含有鈣質，而菠菜含有草酸，兩者結合會形成草酸鈣，但其實草酸鈣不會被腸道吸收，也不會進入泌尿道系統或影響腎臟，而是會隨糞便排出，因此不必擔心。

7. 刺身配芥末或白蘿蔔絲能殺菌？

芥末含有異硫氰酸鹽，確實有抑菌效果，而白蘿蔔絲也含有抑菌成分，但只能抑制細菌增長，無法殺死已存在的細菌。

建議：最重要的是注意食材的衛生安全。

8. 吃隔夜菜會致癌？

食物經過反覆加熱和放置過久，會導致營養流失或變質，特別是葉菜類，因含有較多硝酸鹽，經過高溫或酸性環境長時間放置後，會使鹽類增多，與其他食物中的胺或蛋白質結合形成有毒物質亞硝胺，長期可能會增加致癌風險。

建議：應在4小時內吃完，盡量避免食用隔夜菜。

品瑄提醒，飲食關鍵在於徹底煮熟食材和注意多元攝取，避免長期吃一樣的東西，通常不會有問題。

13種高風險且常見藥物 不可以與柚子同食

香港醫院藥劑師學會會董劉家希藥劑師指出，柚類食物包括柚子、西柚及西柚汁等，含有「呋喃香豆素」成分，會抑制腸道及肝臟中的「酵素CYP3A4」。這種酵素是人體內重要的藥物代謝分解酵素，許多藥物都依賴它進行代謝。當患者食用柚類食物後，會產生「藥物與食物的相互作用」（下稱相沖），大幅減低腸道及肝臟對藥物的代謝能力，導致藥物在血液中的濃度異常升高，增加服藥後產生副作用的機會。

會與柚類食物產生相互作用的常見藥物包括：

心血管藥物

降血壓藥：鈣通道阻斷劑類藥物 (Calcium channel blocker) ，如硝苯地平（Nifedipine）、非洛地平（Felodipine）

調節心律藥：維拉帕米（Verapamil）、胺碘酮（Amiodarone）

代謝性疾病藥物

降膽固醇藥：他汀類藥物如辛伐他汀（Simvastatin）、阿伐他汀（Atorvastatin）、洛伐他汀（Lovastatin）

神經系統藥物

癲癇治療藥：卡馬西平（Carbamazepine）

抗抑鬱藥：血清素再攝取抑制劑如舍曲林（Sertraline）

安眠藥：佐匹克隆（Zopiclone）

免疫相關藥物

免疫系統抑制劑：環孢素（Cyclosporine）

抗排斥藥：他克莫司（Tacrolimus）

若不慎同時食用柚類與上述藥物，可能產生的不良反應包括：

心血管藥物過量

降血壓藥：引發低血壓、頭暈、增加跌倒風險

心律調節藥：導致心悸、心律失常惡化

降膽固醇藥過量

肌肉痠痛、甚至因肌肉細胞壞死而導致「橫紋肌溶解」

劉家希藥劑師提醒，坊間傳聞「雙手瘀紅」並非常見不良反應，但可能與食用大量柚類食物後導致抗凝血藥過量，誘發出血或瘀血有關。

另一種常見藥物——抗凝血藥華法林（Warfarin）同樣要留意飲食禁忌，患者應聽從醫囑戒口，避免食用可能影響藥效的食物：

避免食用富含維他命K的食物，如菠菜、通菜、芥蘭、豆苗或奇異果等

紅莓汁（Cranberry juice）會增加抗凝血效果，應避免飲用

他亦提醒，腎功能不佳患者應避免食用富含鉀質的食物，例如香蕉、番薯、菠菜等。

食中藥7大飲食禁忌

台灣中醫師葉祐安近日在個人Facebook專頁發文，指出部分人士按時飲中藥、努力調養，卻總覺得效果有限，其實問題可能就出在他們日常的飲食選擇上。對此他列出以下7大類飲食禁忌，供大家參考。

1. 咖啡及茶類

這類飲品應與中藥間隔1至2小時服用，避免其中的鞣酸（Tannic acid，又稱單寧酸）與中藥裡的鐵、鈣等金屬離子形成難吸收的沉澱物，影響吸收率。此外，咖啡與茶所含的咖啡因及茶鹼有機會刺激神經系統，干擾補氣或安神中藥（如人參、酸棗仁）的藥效發揮，其利尿作用也可能使藥效過早排出體外，導致作用時間縮短。

2. 果汁

服用中藥時應避免搭配果汁，尤其是柑橘類，因為其高果酸與維他命C會改變胃腸的酸鹼環境，可能導致中藥成分分解或不穩定；柚子與西柚更含有會干擾肝酵素CYP3A4的成分，進而影響藥物代謝與血中濃度。此外，寒性水果如西瓜及火龍果等也可能會加重腹瀉、經痛與脾胃虛寒等症狀，應酌量食用甚至暫時避免。

3. 冰品與凍飲

冰品與凍飲會降低腸胃蠕動及消化液分泌，繼而影響藥物吸收，其中寒性體質或腸胃功能較弱者尤其容易引起腹瀉或腹痛；同時，中藥多具有溫補作用，與凍飲的性質相互違背，會降低整體療效。

4. 酒精飲品

服用中藥期間應全面禁酒，因為酒精可能會與中藥成分產生交互作用，引發頭暈、心悸或過敏反應，並且會增加肝臟代謝負擔，有機會造成藥物毒性累積。

5. 辛辣及刺激食物

辣椒、蔥、薑、蒜頭等辛辣刺激食物會助火升熱，容易抵消清熱解毒或滋陰潤燥類中藥的療效，並可能引發口乾、痘疹等不適症狀。此外，辛辣食物也會刺激腸胃，從而影響中藥的穩定吸收。

6. 油炸與肥膩食物

含有高油脂的食物會延緩胃排空、干擾腸道吸收，從而影響中藥藥效的發揮。這類食物也容易造成脹氣、便秘等消化問題，干擾中藥對脾胃的調理作用。建議改用蒸、煮、燉等溫和的烹調方式，以減少食物對藥效的干擾。

7. 蔬菜選擇

建議多食用性質溫和的蔬菜，如紅蘿蔔、南瓜、冬菇等，並避免食用苦瓜、通菜、竹筍、海帶、絲瓜等性質寒涼或滑利的蔬菜，因為這些食物可能會損傷脾胃、促進腸蠕動，或形成腸道屏障，減少中藥成分在腸道的吸收。

其中白蘿蔔更需特別留意，因其屬寒性食物且具行氣破氣的作用，會明顯抵銷補氣中藥（如人參、黃芪）的效用。此外，白蘿蔔亦含有促進肝代謝的成分與抗氧化酵素，可能會加速藥物代謝、降低吸收率與穩定性，影響藥效持續時間與整體療效。