健康陷阱｜檸檬橄欖油熱潮，靈丹妙藥還是過度炒作？

最近社交媒體有不少人大力追捧喝檸檬橄欖油。它在亞洲爆紅，事緣是韓國女團成員張員瑛在社交媒體上分享每朝早空腹飲用約10ml橄欖油混合10ml檸檬汁，說能消水腫、改善便秘、養出透亮肌膚。然後，韓國就很快有品牌推出「檸檬橄欖油隨身包」的產品了。我不能肯定這些湊巧背後是否牽涉商業炒作去製造「健康神話」，但此文想說的是，從健康角度去分析，空腹喝橄欖油混檸檬汁，有潛伏的問題。

無疑，對有些人來說，「檸檬」加「橄欖」，聽上去都是天然之物，若Marketing再加上「古法養生」的包裝，聽起來好像非常健康。正因為「天然」、「古法」這些標籤太動聽，大家往往忽略了其潛在問題。當然，橄欖油和檸檬各自有其好處：橄欖油含單元不飽和脂肪酸及多酚類抗氧化物，尤其是特級初榨的品種，其抗炎、護心、穩定血糖已有大量研究支持。而檸檬含有維他命C與類黃酮，有助促進膠原合成及肝臟解毒酵素活動。

然而，兩者混合，再要在早上空腹喝，有其潛在問題，若本身已有胃病、慢性胃炎、胃酸倒流、胃潰瘍、膽結石、膽囊瘜肉或曾發作膽絞痛等人士，根本萬萬不能碰。空腹攝入大量酸性檸檬汁及油脂，對以上人士來說，有害而無益，可能引發灼痛、噁心甚至膽絞痛等問題。

先談檸檬： 很多人誤以為檸檬是「鹼性食物」，可以中和胃酸，這是一廂情願的營養迷思。實情是，純檸檬汁的pH值介乎2至3之間，屬於強酸性，酸性遠比大家想像中兇猛。但為何坊間有人會說檸檬是鹼性？因它在代謝後會產生鹼性物質（檸檬經代謝後會產生鉀、鈉、鈣、鎂等金屬離子，使人體代謝產物呈現鹼性），所以在食品營養學上被歸類為成鹼性食物，僅此而已。但必須再三強調，檸檬本身是強酸性的，直接飲用會刺激胃黏膜和牙齒珐瑯質。因此，所有胃病患者，尤其是胃酸倒流的人士，絕對不能空腹食用或飲用，因這種強酸性物質會惡化胃炎、胃酸倒流、心口灼熱、食道黏膜發炎等症狀。順帶一題，坊間一直流傳「檸檬能令身體變鹼性」是不可能的，人體血液pH值本身會恆定在弱鹼性，食物不會瞬間改變血液酸鹼值。

再談橄欖油：初榨橄欖油本身是好物， 但油酸鹽能顯著刺激腸道釋放膽囊收縮素（Cholecystokinin, CCK），令膽囊劇烈收縮。對健康人士而言，這是正常消化機制；但對於本身患有膽結石或膽囊疾病的人來說，身體一次過攝入超過5毫克的油，可能會導致突然劇烈的膽囊收縮，容易令體內膽石移動；萬一膽石卡住膽管，就會引發劇烈的膽絞痛。

而檸檬與橄欖油一旦混起來，事情會更複雜。檸檬的酸，會直接挑動胃黏膜，促使胃液大量分泌；而橄欖油的脂肪，則像給食道下括約肌下了放鬆令，同時催促膽囊猛烈收縮。兩者於空腹狀態下一併闖進消化道，對一個已有胃病或膽病的人來說，等於向一個本來已運作不佳的的腸胃環境，扔下一枚雙響炮：胃部和胸口灼痛，是胃酸侵蝕食道黏膜的即時報復，再加上膽汁收縮導致右上腹膽絞痛的雙重夾擊；這種痛苦，可以痛不欲生，絕對需要避免。養生有很多方法，不一定要空腹喝檸檬橄欖油。

現時坊間久不久就會出現「健康神話」、「古法養生」、「名人秘方」等健康訊息，我不能說所有都是炒作，但想溫馨提示：當我們閱讀這些健康資訊的時候，至少也要帶點清醒的頭腦，先理解一下自己的身體是否適合。養生先養胃，別讓這杯「檸檬橄欖油黃金液」的潛在問題，變成燃點我們腸胃的危險炸彈。