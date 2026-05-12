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輪椅並非愈輕愈好！長者「揀車」貼士 ＋ 腦退化用家防反車指南
照顧者

輪椅並非愈輕愈好！長者「揀車」貼士 ＋ 腦退化用家防反車指南

照顧者手記
黎凱欣
照顧者手記

　　在街頭閒逛時，不難發現輪椅往往比嬰兒車更多，這無疑是人口老化的真實寫照。然而，坊間關於嬰兒車的選購指南比比皆是，卻鮮有針對挑選輪椅的實用資訊。近日，患有認知障礙的家父步行能力退化，筆者便要面對這道「輪椅抉擇題」。為此使用了社區服務券，求教物理治療師的專業建議。原以為只需考慮尺寸與重量問題，沒想到腦退化患者使用輪椅，還有不少額外細節要留意，宜盡早避雷。

 

輪椅並非愈輕愈好！長者「揀車」貼士 ＋ 腦退化用家防反車指南

輪椅讓步行能力稍遜者，能夠出外四處走動，擴闊社交圈子。(圖：Gustavo Fring@Pexels)

 

　　家父身形高大，體重也比年輕時倍增。物理治療師細心地拿著軟尺為他量度身位時，我心裏正盤算著，那些醫院裏最常見、輪子較大、座位較深的款式，看來應該更舒適吧？沒想到，物理治療師一一替我「糾正」想法。

 

輪椅並非愈輕愈好！長者「揀車」貼士 ＋ 腦退化用家防反車指南

購買輪椅時，除了考慮尺寸，也要留意其重量及設計。(圖：Lucas Andrade@Pexels)

 

大車輪 vs 小車輪

 

　　「輪椅配大輪的設計，是為了讓用家自行推動車輪，固然穩重，卻也較重。如果主要由照顧者代為推動，建議選小輪款式，會輕巧得多，也方便放進的士車尾箱。」

 

　　他又補充：「座位闊度約 18 吋已足夠，加上扶手不要超過 25 吋，否則可能比門框還闊，難以進出。」因此，他提醒購買前務必先量度家中與經常出入場所的門框，及升降機寬度，確保輪椅能順利出入。

 

　　至於座位深度，也大有學問。一般長者選 16 吋已綽綽有餘；若過深至 20 吋，反而容易坐不穩。

 

輪椅並非愈輕愈好！長者「揀車」貼士 ＋ 腦退化用家防反車指南

使用大輪的輪椅，是為了方便用家自行推動車輪。輪椅後方安裝了防反輪。(圖：cottonbro studio@Pexels)

 

輪椅過輕   腦退化用家容易翻車

 

　　考慮到家父患有認知障礙，物理治療師特別提醒，為腦退化長者選細輪輪椅時，需留意車身不能過輕。因為他們可能無意識地往後倚靠，若輪椅太輕，便有後翻的危險。

 

　　以家父情況為例，選擇約 12 Kg(公斤)的輪椅較為合適；座位離地約 17 至 18 吋，並加裝防翻輪，可大大提升安全度。材質方面，鋁合金已足夠輕盈又耐用。

 

輪椅並非愈輕愈好！長者「揀車」貼士 ＋ 腦退化用家防反車指南

這類輪椅的車輪較小，亦較輕身。(圖：ebay網站)

 

留意扶手高度　避免跌出輪椅

 

　　另外，扶手高度同樣不可忽略。「腦退化長者有時會嘗試從輪椅攀爬出來，如果扶手太低，反而增加翻車的風險。」

 

輪椅並非愈輕愈好！長者「揀車」貼士 ＋ 腦退化用家防反車指南

圖中的輪椅扶手較低。如果用家是腦退化長者，容易從旁攀出輪椅。(圖：Mart Production@Pexels）

 

　　治療師建議，用家坐下時，輪椅扶手高度應達到用家肋骨位置，才有防護作用。若為輪椅加上氣墊或防褥瘡坐墊，也需注意坐墊厚度。若增高了兩三吋，等同抬高座位，使扶手相對變矮，也可能提高跌出的風險。

 

　　此外，配備安全帶和煞車手掣，以及確保輪椅在本地設有保養服務，亦是基本而重要的考量。市面常見輪椅多採用附軚紋的原子車軚，毋須打氣，適合一般使用；而實心車軚則更適合院舍等室內環境。

 

　　目前仍在替家父物色理想的輪椅，在物理治療師的專業建議下，心裏踏實多了。大家為長者或長期病患者挑選輪椅時，又曾遇過甚麼難忘的經驗？不妨一同分享。

 

輪椅並非愈輕愈好！長者「揀車」貼士 ＋ 腦退化用家防反車指南

圖解長者及腦退化患者選購輪椅指南(筆者使用NotebookLM及Canva製作) 

 

Tags:#長者護理#輪椅指南#物理治療師#認知障礙#安全提示#腦退化
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