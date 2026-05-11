當內在小孩仍未長大——從家庭系統看親子界線失衡

最近幾天，香港媒體廣泛報道藝人李家鼎與兒子的家庭糾紛，引起不少討論。必須先說明，絕對無意評論任何人，也無權揣測當事人的處境。家庭糾紛屬私人領域，外人難知全貌。

以下嘗試從心理學角度，思考當代香港親子關係的深層結構，並非評估任何具體家庭運作。

一、家庭是最基本的社會情緒系統

Family System Theory 指出，當一人長期承擔供養與決策角色，另一人便可能停留在被照顧的位置，關係容易失衡。

許多父母把資源和心力投放子女身上。若子女成年後，仍未承擔責任，容易出現「共依存」（Codependency）：一方透過被需要確立價值，另一方透過依賴逃避成長。

若家庭過度糾纏，會形成情緒融合（Emotional Fusion），家人難以區分「我的感受」與「你的責任」，界線模糊，把他人的焦慮當成自己的任務。

當這種依附與融合持續存在，關係便容易進入「受害三角」（Drama Triangle）循環模式，就是受害者、加害者與拯救者。三者在關係中反覆轉換。

這種依附模式並非單方造成，多半是在整個家庭系統長期的焦慮與補償中，逐步固化。

二、受害者三角的循環

受害者覺得無力；加害者被視為施壓者；拯救者則不斷代勞。角色並不固定。今天覺得委屈的人，明天可能成為指責者；長期拯救的一方，也可能因壓力爆發而轉為控訴。

在家庭中，若成年子女停在受害者位置；父母長期供養，則站在拯救者位置；情緒累積後，彼此互指對方是加害者。循環一旦形成，衝突只會重演。

其核心問題，是界線不清與責任外移。大家容易在衝突中，退回內在小孩的受傷位置。

而且，當家庭長期圍繞某一成員，形成替罪羊機制（Scapegoating），針對一人，以維持家庭表面穩定。

香港高樓價與生活成本壓力，令不少成年子女更難經濟獨立，進一步加劇親子關係的張力。

三、內在小孩與心理成熟

內在小孩，是心理治療中常用的說法，指早年未被照顧的情感需要，如何在成人關係中反覆被觸發。若自我分化不足，人便容易在壓力下退回依賴或防衛狀態。

Murray Bowen提出「自我分化（Differentiation of Self）」，是在情緒壓力中保持理性與獨立，這是成熟的指標。

分化程度低的人容易情緒糾纏；分化高的人則能在關係中保有自我。

若父母把子女成就視為自我延伸，便會把焦慮與未完成期待投射到子女身上。

父母若無法放手，子女便難以建立自我效能感，最終雙方都感到疲累。

四、家庭需要健康界線

走出受害者三角，關鍵在於建立健康界線。界線不是冷漠，而是清楚責任歸屬。

對父母而言，是明白子女的人生終究屬於子女；對子女而言，停止把父母視為無限資源。

任何家庭都有其複雜背景，外人無從評斷。真正值得思考的，是如何在愛裏加入界線，在關懷裏加入責任。

當每個人願意為自己的選擇負責，家庭才會回復平衡。

成長不易，放手亦難。但唯有當內在的小孩願意長大，關係才可能從依附走向成熟。

真正的愛不是拯救，而是讓對方承擔。

筆者為自在社創辦人周華山博士，從事社會心理學研究、教學與寫作多年。曾於理工大學（1988–1991）及香港大學（1994–1998）教授社會學與心理分析，至今已出版著作35本。2006年創辦「自在社」慈善團體，2014年成為身心靈平台的召集人與發起人。長期以大眾化語言，把社會心理學轉化為貼近生活的分享。

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