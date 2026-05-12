飲食宜忌｜榴槤溫脾補腎，中醫解析食用宜忌＋推介清熱解毒茶 

「飄來榴槤之香，芬芳到嘴邊……」榴槤當造期主要集中在每年 5 月至 8 月，有馬來西亞貓山王、黑刺及泰國金枕頭的頂峰期，此時果肉飽滿、香氣濃郁。榴槤素有「熱帶果王」之稱，對於榴槤愛好者來說，榴槤是人間極品；但亦有人認為榴槤燥熱，不敢沾口。從中醫食療角度看，進食榴槤又有甚麽宜忌呢？

關於榴槤，中醫文獻中最早記載源於明代《瀛涯勝覽》：「有一等椰子，名睹爾焉。若水雞大，外殼長刺，如荔枝之殼。及熟，皮裂，其內有白肉如雞子大，十四五塊，味甚甜美。」當時榴槤被稱為「睹爾焉」。到清代，藥學家趙學敏在《本草綱目拾遺》中，引述了關於榴槤的藥性與特質：「流連，產海外。殼有尖刺，肉如凍子，內有核如荔枝核，味甘酸，氣極臭，人有愛食者。性大熱。」

榴槤温熱補益，但每次食用不宜過多，最忌與溫熱食物同服，尤其是酒類。

體質熱盛者 食之易發瘡瘍

雖然在古典文獻較少記載，但為中醫界公認的歸納，榴槤味甘、辛，性溫熱，可補益而止虛損，對於病後體虛、產後虛弱的人群，榴槤可溫脾補腎，是極佳的補品。榴槤性熱能活血散寒，有助於消散體內寒氣，改善血液循環。然而，體質虛寒者，食之大補；體質熱盛者，食之易發瘡瘍。

● 忌用榴槤者：體內濕熱偏盛，大便乾結；皮膚病患者，如濕疹、暗瘡；陰虛火旺者，煩躁，多發口瘡等。糖尿病及腎臟疾病小心食用。

● 適用榴槤者：素體虛弱、脾胃虛寒或久病後體虛者，如見手足冰冷，脘腹冷痛，面色蒼白，乏氣懶言等。

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榴槤食用建議與配伍

一般人而言，建議每次食一至兩瓣，不宜過多。此外，榴槤不宜與溫熱食物同服，可樂、牛奶，尤其是酒類。從中醫角度，兩者皆為「陽中之陽」的燥烈之物，酒具備強烈的「走竄」之性，同服可能會導致熱極生風，增加心血管意外的風險。從現代科學角度，榴槤含有大量的揮發性硫化物，這些硫化物會顯著抑制人體內乙醛脫氫酶的活性。當酒精在肝臟轉化為有毒的乙醛後，由於缺乏乙醛脫氫酶來進一步分解，導致乙醛在體內大量積聚，引發劇烈的酒精中毒反應，嚴重者可昏迷。

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材料：乾白茅根15克，綠豆30克，冬瓜仁12克，生甘草6克。

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