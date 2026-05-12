歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
網絡熱話｜$68脫疣神器爆紅，聲稱無痛去疣網民讚塗幾次成粒甩咗
健康Tips

網絡熱話｜$68脫疣神器爆紅，聲稱無痛去疣網民讚塗幾次成粒甩咗

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人在面部、頸部等身體部位，經常會無故長出一粒粒細細的「肉粒」或疣，對外觀構成明顯困擾。若到美容院接受激光脫疣療程，不但費用昂貴，且過程或伴隨痛楚。近日，社交平台Threads上一款日本製「去疣神器」爆紅，售價僅68港元，聲稱可無痛去除疣粒，獲不少網民大讚：「搽咗幾次真係成粒甩咗！」

 

Threads爆紅$68「脫疣神器」

 

　　近日，一款日本脫疣神器「IPOCARE EX 除疣去疣專用美容啫喱」在Threads上被瘋狂洗版。有女網民發文分享自身經歷，指過去曾多次接受脫疣療程，惟花費數千元仍未能徹底清除，偶然發現這款售價低於$100的除疣啫喱後便決定一試，結果發現「搽咗幾次真係成粒甩咗！」。

 

　　帖文一出，立即引來大批面對同樣困擾的網民留言及轉發，不少人對該款去疣啫喱的效果表示質疑，問道：「咁勁搽到疣都甩？」樓主則回應稱：「係，好癲，本來以為要俾智商稅」。不過，她補充指目前僅嘗試將產品用於身上較細小的疣粒上，且使用時會產生刺痛感，故提醒其他網民「要小心使用」。

 

脫疣神器｜Threads爆紅$68「脫疣神器」　毋須做Laser無痛去疣　網民激讚：搽咗幾次成粒甩咗！

該款產品聲稱可無痛去除疣粒。（lipscosme圖片）

 

塗抹30分鐘可無痛脫疣

 

　　據悉，這支「IPOCARE EX 除疣去疣專用美容啫喱」在日本藥妝店一直低調熱賣，主打以「無痛、無痕」的溫和方式去除疣患，累積銷量更已突破150萬支。該產品的核心成分包括水楊酸和芽孢桿菌發酵液，能夠溫和地軟化老廢角質，改善膚質；另加入薏米精華及熊果葉萃取，有助滋潤肌膚及提亮膚色，令皮膚回復平滑無瑕的狀態。

 

　　使用該款除疣啫喱前，先用溫水沐浴或浸泡疣5至10分鐘，使肌膚軟化，擠壓疣體使其變軟，隨後將啫喱塗抹到疣的整個表面，靜待30分鐘，啫喱會凝固成一層薄膜，撕下時會帶走老廢角質，從而讓疣的顏色變淡及脫落。

 

使用前留意三大要點

 

　　不少香港網民在試用後表示效果不錯，「有用，無即時效果，用咗幾日後粒疣淡咗色又平咗少少」、「真係得！但要有耐心用一個半個月」、「搽了幾天，大粒的疣真的縮細了」。

 

　　至於是否能用在面部等其他身體較易敏感的位置，商家表示，「IPOCARE EX 除疣去疣專用美容啫喱」主要用途是去除皮膚上的疣或贅生物，通常是針對身體部分設計的。因若要將產品塗抹於面部，用家應留意以下三項要點：

 

● 查看成分：確保產品成分不會對面部皮膚造成刺激。

● 小範圍測試：在面部的小區域做斑貼測試，以確保沒有過敏反應。

● 諮詢專業醫生：最好在使用前諮詢皮膚科醫生，尤其是面部皮膚較為敏感。

 

實際效果因人而異

 

　　除了香港Threads網民大推外，不少日本網民親身實測後亦大讚其效果相當好：「因為它是去角質產品，所以第一次撕掉後疣並沒有脫落…因此，我讓它在皮膚上停留了更長時間（大約半天）。第三次，疣開始微微晃動…第四次，大約一半的小疣都脫落了！」、「這款保養品需要持續使用才能看到效果。每次只需少量即可塗抹於某個部位，性價比超高！」、「我嘗試將其貼在容易出現小疙瘩的部位，感覺每天堅持使用，疙瘩明顯減少了！」

 

　　不過，每個人的體質、膚況與感受不同，實際效果因人而異，少數意見指啫喱帶有熱感及輕微刺痛，敏感肌應小心使用：「我臉上沒有看到任何疙瘩，所以我在手腕上試了一下，小疙瘩變小了，也不那麼凸起了，堅持使用約3天後，就完全消失了。效果可能因疙瘩大小而異。我老公也想試試，就塗在了眼瞼周圍，結果有點發紅，所以最好避免塗在皮膚較薄的部位」。

 

脫疣神器｜Threads爆紅$68「脫疣神器」　毋須做Laser無痛去疣　網民激讚：搽咗幾次成粒甩咗！

將啫喱塗抹到疣的整個表面，靜待30分鐘，啫喱會凝固成一層薄膜，撕下時會帶走老廢角質，從而讓疣的顏色變淡及脫落。

（lipscosme圖片）

脫疣神器｜Threads爆紅$68「脫疣神器」　毋須做Laser無痛去疣　網民激讚：搽咗幾次成粒甩咗！

將啫喱塗抹到疣的整個表面，靜待30分鐘，啫喱會凝固成一層薄膜，撕下時會帶走老廢角質，從而讓疣的顏色變淡及脫落。

（lipscosme圖片）

 

同場加映：皮膚科醫生拆解4種疣

 

　　皮膚科專科醫生胡惠福曾在訪問中表示，疣分為不同種類，治療除了是為改善外觀、紓緩病徵（如痕癢或痛楚）之外，亦有機會減低疣的擴散範圍，以及傳染他人的風險：

 

扁平疣（plane warts ／ flat warts）

•常見於面部、頸部、胸部、腹部。

•呈肉色或啡黃色、輕微突起的細小顆粒，約1至2毫米，數量可以很多。

 

尋常疣（common warts）

•常見於手指、腳趾、指甲邊緣。

•呈粗糙突起的硬塊或顆粒，表面或有細小黑點，體積可大至10毫米。

 

腳底疣、足底疣（plantar warts）

•生長在腳底或腳趾，走路時或感到痛楚。

•呈凹陷、變厚、粗糙的硬塊，表面或有細小黑點。

 

同場加映：5種脫疣方法

 

　　疣也有不同治療方式，最終都是要找醫生判斷確診再處理。胡惠福表示：「因為疣都分好多種類，唔同種類選擇的處理方法可能都有些不同。」

 

　　了解不同治療方式：

 

5種脫疣方法不同治療方式

 

外用藥物

•利用腐蝕性強酸，例如水楊酸藥水，破壞皮膚疣的組織

•適用於初期細小的疣，較常用於手部、腳部的疣

•治療時間較長，並有機會腐蝕周邊正常皮膚，可引致色素沉澱、疤痕

 

冷凍治療

•利用極低溫液態氮氣，凍壞疣的組織而令其脫落

•較適用於體積較大的疣，般需要多次治療

 

激光治療

•激光脫疣，即利用二氧化碳激光（CO2 laser）精準地把疣氣化燒焦，避免破壞周邊正常皮膚

•適合面部、頸部細小的扁平疣，亦適用於較大或深層的疣

•傷口細小且復原快，疤痕風險較低

 

電灼治療

•利用電灼燒壞疣的組織，然後用手術儀器刮走

•適用於體積較大較深的疣，但有機會引致色素沉澱、疤痕

 

手術切除

•利用外科手術切除疣的組織

•較適用於體積較大或較深層的疣，但可以留有疤痕

 

Tags:#健康問題#養生#網絡熱話#治療#疣#皮膚病
Add a comment ...Add a comment ...
復康之路｜阿Mo李啟言康復進展，操控電動輪椅自如，大小便感覺逐步恢復
更多健康解「迷」文章
復康之路｜阿Mo李啟言康復進展，操控電動輪椅自如，大小便感覺逐步恢復
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處