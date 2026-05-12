網絡熱話｜$68脫疣神器爆紅，聲稱無痛去疣網民讚塗幾次成粒甩咗

不少人在面部、頸部等身體部位，經常會無故長出一粒粒細細的「肉粒」或疣，對外觀構成明顯困擾。若到美容院接受激光脫疣療程，不但費用昂貴，且過程或伴隨痛楚。近日，社交平台Threads上一款日本製「去疣神器」爆紅，售價僅68港元，聲稱可無痛去除疣粒，獲不少網民大讚：「搽咗幾次真係成粒甩咗！」

Threads爆紅$68「脫疣神器」

近日，一款日本脫疣神器「IPOCARE EX 除疣去疣專用美容啫喱」在Threads上被瘋狂洗版。有女網民發文分享自身經歷，指過去曾多次接受脫疣療程，惟花費數千元仍未能徹底清除，偶然發現這款售價低於$100的除疣啫喱後便決定一試，結果發現「搽咗幾次真係成粒甩咗！」。

帖文一出，立即引來大批面對同樣困擾的網民留言及轉發，不少人對該款去疣啫喱的效果表示質疑，問道：「咁勁搽到疣都甩？」樓主則回應稱：「係，好癲，本來以為要俾智商稅」。不過，她補充指目前僅嘗試將產品用於身上較細小的疣粒上，且使用時會產生刺痛感，故提醒其他網民「要小心使用」。

該款產品聲稱可無痛去除疣粒。（lipscosme圖片）

塗抹30分鐘可無痛脫疣

據悉，這支「IPOCARE EX 除疣去疣專用美容啫喱」在日本藥妝店一直低調熱賣，主打以「無痛、無痕」的溫和方式去除疣患，累積銷量更已突破150萬支。該產品的核心成分包括水楊酸和芽孢桿菌發酵液，能夠溫和地軟化老廢角質，改善膚質；另加入薏米精華及熊果葉萃取，有助滋潤肌膚及提亮膚色，令皮膚回復平滑無瑕的狀態。

使用該款除疣啫喱前，先用溫水沐浴或浸泡疣5至10分鐘，使肌膚軟化，擠壓疣體使其變軟，隨後將啫喱塗抹到疣的整個表面，靜待30分鐘，啫喱會凝固成一層薄膜，撕下時會帶走老廢角質，從而讓疣的顏色變淡及脫落。

使用前留意三大要點

不少香港網民在試用後表示效果不錯，「有用，無即時效果，用咗幾日後粒疣淡咗色又平咗少少」、「真係得！但要有耐心用一個半個月」、「搽了幾天，大粒的疣真的縮細了」。

至於是否能用在面部等其他身體較易敏感的位置，商家表示，「IPOCARE EX 除疣去疣專用美容啫喱」主要用途是去除皮膚上的疣或贅生物，通常是針對身體部分設計的。因若要將產品塗抹於面部，用家應留意以下三項要點：

● 查看成分：確保產品成分不會對面部皮膚造成刺激。

● 小範圍測試：在面部的小區域做斑貼測試，以確保沒有過敏反應。

● 諮詢專業醫生：最好在使用前諮詢皮膚科醫生，尤其是面部皮膚較為敏感。

實際效果因人而異

除了香港Threads網民大推外，不少日本網民親身實測後亦大讚其效果相當好：「因為它是去角質產品，所以第一次撕掉後疣並沒有脫落…因此，我讓它在皮膚上停留了更長時間（大約半天）。第三次，疣開始微微晃動…第四次，大約一半的小疣都脫落了！」、「這款保養品需要持續使用才能看到效果。每次只需少量即可塗抹於某個部位，性價比超高！」、「我嘗試將其貼在容易出現小疙瘩的部位，感覺每天堅持使用，疙瘩明顯減少了！」

不過，每個人的體質、膚況與感受不同，實際效果因人而異，少數意見指啫喱帶有熱感及輕微刺痛，敏感肌應小心使用：「我臉上沒有看到任何疙瘩，所以我在手腕上試了一下，小疙瘩變小了，也不那麼凸起了，堅持使用約3天後，就完全消失了。效果可能因疙瘩大小而異。我老公也想試試，就塗在了眼瞼周圍，結果有點發紅，所以最好避免塗在皮膚較薄的部位」。

將啫喱塗抹到疣的整個表面，靜待30分鐘，啫喱會凝固成一層薄膜，撕下時會帶走老廢角質，從而讓疣的顏色變淡及脫落。

（lipscosme圖片）

將啫喱塗抹到疣的整個表面，靜待30分鐘，啫喱會凝固成一層薄膜，撕下時會帶走老廢角質，從而讓疣的顏色變淡及脫落。

（lipscosme圖片）

同場加映：皮膚科醫生拆解4種疣

皮膚科專科醫生胡惠福曾在訪問中表示，疣分為不同種類，治療除了是為改善外觀、紓緩病徵（如痕癢或痛楚）之外，亦有機會減低疣的擴散範圍，以及傳染他人的風險：

扁平疣（plane warts ／ flat warts）

•常見於面部、頸部、胸部、腹部。

•呈肉色或啡黃色、輕微突起的細小顆粒，約1至2毫米，數量可以很多。

尋常疣（common warts）

•常見於手指、腳趾、指甲邊緣。

•呈粗糙突起的硬塊或顆粒，表面或有細小黑點，體積可大至10毫米。

腳底疣、足底疣（plantar warts）

•生長在腳底或腳趾，走路時或感到痛楚。

•呈凹陷、變厚、粗糙的硬塊，表面或有細小黑點。

同場加映：5種脫疣方法

疣也有不同治療方式，最終都是要找醫生判斷確診再處理。胡惠福表示：「因為疣都分好多種類，唔同種類選擇的處理方法可能都有些不同。」

了解不同治療方式：

5種脫疣方法不同治療方式

外用藥物

•利用腐蝕性強酸，例如水楊酸藥水，破壞皮膚疣的組織

•適用於初期細小的疣，較常用於手部、腳部的疣

•治療時間較長，並有機會腐蝕周邊正常皮膚，可引致色素沉澱、疤痕

冷凍治療

•利用極低溫液態氮氣，凍壞疣的組織而令其脫落

•較適用於體積較大的疣，般需要多次治療

激光治療

•激光脫疣，即利用二氧化碳激光（CO2 laser）精準地把疣氣化燒焦，避免破壞周邊正常皮膚

•適合面部、頸部細小的扁平疣，亦適用於較大或深層的疣

•傷口細小且復原快，疤痕風險較低

電灼治療

•利用電灼燒壞疣的組織，然後用手術儀器刮走

•適用於體積較大較深的疣，但有機會引致色素沉澱、疤痕

手術切除

•利用外科手術切除疣的組織

•較適用於體積較大或較深層的疣，但可以留有疤痕