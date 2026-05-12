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致癌危機｜車內放1物甲醛超標，近半車主患血癌 ？專家教2招自保
健康Tips

致癌危機｜車內放1物甲醛超標，近半車主患血癌 ？專家教2招自保

健康解「迷」
健康解「迷」

　　炎炎夏日，汽車在高溫曝曬下可能成為「毒氣室」！國外曾傳出某知名品牌汽車因車內隔音棉甲醛超標，導致將近一半車主罹患血癌。台灣有毒物專家提醒，日常生活中除了車廂，穿著的衣物和食物若品質不理想，同樣會含有甲醛。

 

車內2大毒物 隔音棉遇高溫釋放甲醛

 

　　據悉，幾年前，曾有某知名品牌汽車因車門板內的隔音棉含有毒物質，事後被發現當年購買該車款的車主中，將近一半罹患血癌。車主們追查原因，才驚覺是長期在密閉車內吸入有毒物質所致。台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《醫點不誇張》中，買車時應優先選擇標榜「不含甲醛」的車款。若車輛停在戶外，高溫會加速內裝釋放有毒物質，建議開車前先將車窗全部搖下、車門開關數次，加速空氣流通後再進入車內，避免直接吸入有害氣體。

 

　　此外，譚敦慈亦建議，車內最好不要放置芳香劑。她解釋，芳香劑之所以香味持久，是因為添加了「定香劑」，而這類物質大多屬於塑化劑，而來路不明的芳香劑可能含有甲醛等有機溶劑。她舉例，過去曾有一名計程車司機發現自己記憶力愈來愈差，後來才查明是車上的芳香劑出事。專家指出，汽車空間密閉、通風差，一旦使用含毒物質的香氛產品，長期吸入恐對神經與內臟造成傷害。

 

日常用品／衣物／食品含甲醛

 

日常用品：車內隔音棉、芳香劑

衣物：免燙／挺身衣物、牛仔褲

食品：豆腐、腐竹、魚丸、蘿蔔乾、豆芽菜

 

資料來源：臨床毒物科護理師 譚敦慈

 

2類衣物含有甲醛：免燙挺身最危險 牛仔褲都有

 

　　另一方面，譚敦慈亦指出日常生活和飲食中有機會不知不覺中接觸到甲醛。不只車廂內可能藏甲醛，免燙、布料較挺的衣服，以及部分牛仔褲，在製程中經常添加化學物質以達到防皺、定型的效果，其中就可能含有甲醛。她建議，新衣服穿之前一定要先用水清洗，牛仔褲更建議清洗2至3次再穿，以降低接觸甲醛的風險。

 

白色食物最高危

 

　　甲醛的危害也潛藏在食品中。譚敦慈引述過往食安事件，2017年衛生局抽驗春捲皮時，發現顏色異常白皙的產品竟含有甲醛。她提醒，若發現蘿蔔乾、豆腐、豆芽菜、腐竹、魚丸等食材「看起來特別白」，且久放不變色、不腐壞，就要提高警覺，可能含有甲醛的複合物質：吊白塊（甲醛次硫酸氫鈉）。譚敦慈建議，食用這些食材前，先用冷水浸泡半小時，或直接以熱水汆燙後再烹調，可有效去除殘留的甲醛。

 

日常除甲醛貼士

 

開車前先將車窗全部搖下

車門開關數次

不要放置芳香劑

新衣服穿之前一定要先用水清洗

牛仔褲建議清洗2至3次再穿

看起來特別白的食材，先用冷水浸泡半小時，或直接以熱水汆燙後再烹調

食材久放不變色、不腐壞勿食用

 

資料來源：臨床毒物科護理師 譚敦慈

 

5大除甲醛方法 專家建議自購甲醛試紙

 

　　裝修學院校長Simon曾受訪稱，甲醛是一種無色化學氣體，極具刺激性，是VOC（Volatile Organic Compounds）揮發性有機化合物的其中一種，屬人類致癌物質。他指出，甲醛主要來源是新傢俱、貼膜中的黏合物及新購入物品，當在密閉環境內擺放新傢俱，就會令空間的甲醛濃度更高，甚至超標。

 

　　Simon建議，市民可自購甲醛檢測儀器或甲醛試紙，測試屋內有否甲醛超標。若顯示超標，可用以下方法去除甲醛：

 

5大除甲醛方法 專家建議自購甲醛試紙

 

甲醛淨化劑        

容易購買，而且體積較細小，方便擺放在不同地方。        

利用基團反應分解空氣中的甲醛，水性配方具有高度活性，能快速地去除甲醛。        

        

備長炭        

一般可在家品店找到獨立包裝的備長炭包，部分可吸收異味，甚至附帶VOC，因此需小心參考說明書。        

不過，容量相當有限，一小包備長炭包只可放在衣櫃、鞋櫃等位置。        

如果家居面積比較大，就需要更大數量的備長炭包。        

需注意，備長炭包每隔2-3個月需要日曬。
        

 

空氣清新機        

機器內有觸媒成分，而觸媒是種catalase（過氧化氫酶），能夠分解甲醛的有效物，並持續消除空間中的甲醛。        

雖然是有效方法，不過每個範圍擺放一部的話，十分佔地方，且用電量較高。        
        

 

觸媒噴霧        

含有黏合劑，不同的觸媒需有不同的能量，如光觸媒就需要光線。        

把光觸媒噴塗於物件上，可以加速有害化學物在光線底下的分解作用，因此被廣泛使用於分解甲醛、VOC等裝修後出現的有害物上。  

現時市面上，最新的光觸媒配方，可以在月光下發揮作用。        
        

 

去甲醛服務        

市面上有提供去除甲醛的專業隊伍，他們會身穿制服，並手持大型機器上門進行噴濕工程，價錢大約幾千元不等。        

他們所用的噴槍是高壓噴槍，可以更強力、平均地噴灑牆壁，令效果持久耐用。        

 

14種日常用品易含塑化劑 包括飯盒塑膠即棄餐具

 

　　化學博士鄺士山（K Kwong）早前於Facebook發文談論塑化劑禍害，當中提及多個人體攝入塑化劑途徑，其中包括14種物品如飯盒、塑膠容器等日常用品等，值得大家注意。

 

 

1. 藥膏容器

● 盛載油溶性藥膏風險較高

 

2. 用完即棄餐盒

● 杯麵膠杯、外賣盒、盛載熱檸茶或奶茶膠杯

 

3. 護理用品容器

● 化妝品、護膚品、洗頭水、沐浴露、洗面乳容器

 

4. 軟膠製品

● 人造皮、膠拖鞋、運動鞋、瑜伽墊、BB玩具、手機套等

 

資料來源：化學博士K Kwong

 

 

6類常見環境致癌物

 

1. 溴化阻燃劑（BFRs）    

● 家具、衣物防火塗料恐影響發育    
    

2. 全氟／多氟烷基物質（PFAs）    

● 不沾鍋、食品包裝    

    

3. 羥基苯甲酸酯（Paraben）    

● 化妝品、食品防腐劑    

● 恐擾亂激素    

    
4. 雙酚A（BPA）    

● 罐頭、收據熱感紙是主要來源    

    

5. 塑化劑（Phthalates）    

● 常見於PVC地板、雨衣、玩具及香水    

● PVC製品緩釋毒素，飄散空氣中    
    

6. 戴奧辛（Dioxin）    

● 列「人類一級致癌物」    

● 來自垃圾焚燒、工業排放，會附著於空氣微粒或沉積於土壤、水源    

● 損害免疫、神經系統，導致畸胎    

 

資料來源：家醫科醫生 李唐越    


10招遠離環境致癌物


    
1. 使用玻璃產品代替塑料製品    
    
2. 不要用塑膠製品裝熱食或微波     
    
3. 若非用不可，選擇1、2或5標籤的塑膠製品    
    
4. 減少罐頭食品和加工品    
    
5. 補充維他命A、B、C、E、GSH穀胱甘肽    
    
6. 多喝水，多吃綠葉蔬菜、十字花科    
    
7. 少吃肥肉或在做飯時把油脂瀝乾    
    
8. 保持室內空氣清新    
    
9. 勤洗手、減少皮膚接觸    
    
10. 慎選塗抹擦洗的產品，新衣服過水再穿    

 

資料來源：家醫科醫生 李唐越

   

血癌6大徵狀

 

　　據本港醫院管理局資料所示，白血病又稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有1,000宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。以下為血癌6大徵狀︰ 

 

經常有出血 （如牙齦、鼻）或傷口難以止血

發熱

頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等

貧血、消瘦、無胃口

容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）

淋巴結（頸、腋下、腹股溝）及肝脾腫大

 

資料提供：醫院管理局

 

 

Tags:#產品#網絡熱話#綜藝節目#汽車#的士#司機#甲醛#致癌物#塑化劑#血癌
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