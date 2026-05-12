婦科問題｜14歲女停經半個月卵巢早衰如75歲，醫生揭愛吃零食惹禍

真正養生應該從小開始，等到出問題才糾正已經太遲。內地近日一名年僅14歲的女孩因卵巢功能嚴重衰退就醫，檢查結果顯示其卵巢生理狀態竟相當於75歲老婆婆。有國內婦科名醫指出，女童長期嗜吃辣條、油炸食品等零食，可能是導致卵巢提早衰老的重要誘因之一。

綜合內媒報道，該名14歲女孩長期偏愛辣條、油炸食品等高油、高鹽、高添加劑的零食，導致飲食嚴重失衡。後來女童出現情緒失控、失眠健忘，導致成績急劇下滑而休學，家長起初以為只是「學習壓力大」，直到發現她已連續半年沒有月經，經檢查才確診為卵巢早衰。北京中醫醫院婦科主任中醫師柴嵩岩高度關注個案，警告家長這些加工零食含有大量反式脂肪酸、食品添加劑及環境污染物，長期大量攝入可能干擾內分泌系統，嚴重影響卵巢正常功能。無獨有偶，福建亦有相似病例引證長期進食超加工食品會危害健康。

醫生提醒家長多留意子女飲食

她指出，婦女保健應從幼年開始，7至14歲是女性生理發育的關鍵期，家長應重視孩子的心理與生理健康。據醫學文獻顯示，20歲以下青少年罹患卵巢早衰的發生率低於0.01%，極為罕見。但近年類似案例頻傳，反映卵巢早衰有年輕化趨勢，家長應該多加注意。

她特別提醒家長，從營養角度考慮，小蝦米皮、鴿蛋這類含雌激素食物不建議女童食用，以免過早刺激發育。她解釋，女性一生可用的卵泡僅數百個，若在幼年時期就提前排出，到了真正需要的時候就會不足。

卵巢早衰4大警號

柴嵩岩醫師指出，卵巢早衰的徵兆不僅是「不來月經」，還包括以下警訊：

● 月經持續不規律、經量驟減：周期異常（超過90天或小於21天）應高度警惕

● 莫名焦慮、暴躁、情緒低落：容易被誤認為學習壓力或青春期叛逆

● 嚴重失眠、潮熱出汗、疲勞乏力：類似更年期症狀出現在青春期

● 體重異常增加：可能伴隨胰島素阻抗等代謝異常

建議家長可從以下方面着手：

● 少吃辣條、油炸食品：加工零食含有害添加物，會影響內分泌系統

● 飲食平和清淡：不碰太燥熱或太寒涼的食物，避免肥甘厚味

● 關注月經周期：若出現月經不規律、經量過少等異常，應及時就醫

● 注重整體健康：情緒管理、壓力調適、保持規律作息

專家建議，可以選擇天然堅果、新鮮水果、無糖乳酪等作為子女的零食替代薯片等加工食物，解饞又健康。

卵巢早衰的成因與治療

綜合醫學專家指出，卵巢早衰的病因相當複雜。福建省婦幼保健院婦一科副主任醫生熊秀梅解釋，可能與遺傳因素，如攜帶早衰易感基因、免疫因素，自身免疫系統攻擊卵巢組織；醫源性因素，如曾接受化療、卵巢手術史；以及環境與生活方式，如長期壓力、不良飲食習慣等先天和後天因素有關。

關於治療，熊秀梅指出，核心是「個體化治療」，主要透過「激素補充治療」模擬正常生理週期，恢復月經，同時緩解情緒波動、改善睡眠。對於免疫因素相關的患者，還需制定針對性的免疫調節方案。她強調，青春期是治療的關鍵窗口期，及時規範的治療不僅能恢復月經，更能保障骨骼、心血管和神經系統的正常發育。她強調，卵巢早衰是一場長期的健康管理，但絕非「不治之症」。

何謂卵巢衰退？

註冊中醫師何慧潔曾接受訪問解釋，女性的卵巢功能，從可以定期排卵，逐漸衰退到不穩定排卵，再一直到不排卵的過程，叫做「卵巢衰退」。多數女性在49歲前後5年停經，即一般所說的更年期；女性在40歲前卵巢停止排卵及停經，則屬於「卵巢早衰」。

「卵巢早衰」可造成影響包括：

● 不孕：由於卵巢早衰，排卵不規律或不排卵，卵子質素低下，都會造成不孕。

● 骨質疏鬆：雌激素有助於維持強壯的骨骼，故雌激素較低，也會增加患上骨質疏鬆症的風險。

● 抑鬱或焦慮症：由於雌激素低，加上其他併發症如不孕症等，導致抑鬱或焦慮。

● 心臟病：增加患上心臟病的風險。（雌激素有助維持心臟健康）

卵巢早衰7大成因



1. 長期捱夜

2. 過度減肥

3. 心理壓力過大

4. 病毒感染

5. 免疫性疾病

6. 過度促排卵

7. 經常吸煙喝酒



資料來源：長沙市婦幼保健醫院生殖中心主任毛增輝

卵巢早衰5大徵兆

1. 月經期縮短

2. 停經

3. 失眠

4. 盜汗

5. 潮熱

資料來源：台灣婦產科醫生 詹景全

卵巢抗衰老5大必吃營養素

台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁發文，表示現代不少女性出現「卵巢早衰」跡象：明明才30歲，卵巢功能卻像50歲，甚至可能才40歲卻提早停經。而卵巢早衰會帶來的問題包括月經絮亂、難懷孕、提早衰老、失眠、煩躁、肥胖等，一旦問題出現將無法阻止和逆轉。她分享5大卵巢抗衰老必吃營養素：

1. 大豆異黃酮

● 富含植物性雌激素，可抗氧化、延緩老化。

● 例如：豆漿、板豆腐、枝豆、味增

2. 肌醇（ 維他命D8）

● 水溶性維他命，可以改善不規則的排卵、增加卵子成熟數，提高受精率，提升胚胎品質。

● 例如：粟米、燕麥、椰菜、橘子

3. 葉酸（維他命B9）

● 水溶性維他命，可以改善不規則的排卵、增加卵子成熟數。

● 緩解老化，改善不規則排卵，減少罹患子宮卵巢癌機率。

● 例如：深綠色蔬菜、柑橘類、全穀雜糧

4. 輔酶Q10

● 提高卵子品質，維持卵巢健康。

● 例如：大豆、橄欖油、牛肉、核桃

5. 維他命D3

● 提高卵子品質、卵巢功能，加强濾泡發育。

● 例如：吞拿魚、香菇、牛奶、曬太陽

資料來源：營養師高敏敏