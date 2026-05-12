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名人保養｜57歲前TVB小生蔡子健復出拍劇，身形發福引熱議
健康Tips

名人保養｜57歲前TVB小生蔡子健復出拍劇，身形發福引熱議

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近日無綫（TVB）深夜時段播出舊劇《談判專家》，現年57歲的蔡子健亦有參與演出，他自2009年正式離巢後，鮮少在公開場合露面。但昨日（11日），他罕有現身ViuTV新劇《COURT!》記者會，隨即成為全場焦點之一，今次復出參與劇集拍攝，令不少觀眾感到驚喜。

 

蔡子健驚喜現身 透露轉行近況

 

　　蔡子健昨日與邱士縉（Stanley）、黃德斌、張達倫、黃正宜及林愷鈴等演員一同出席《COURT!》記者會，介紹各自在單元故事中的角色。久未亮相幕前的他透露，今次參演純粹是應導演邀請，以「玩下」性質參與演出。

 

　　談及淡出幕前十多年的生活，蔡子健透露自己早已轉行，開拓全新事業方向。他目前主力從事財務策劃工作，同時在大學擔任工商管理客席講師。他直言當年轉型初期最艱難的是讀書部分，為了考取各項專業資格投入了大量心血進修，最終不僅取得碩士學位，更成功完成博士學位。

 

蔡子健｜前TVB小生蔡子健離巢17年驚喜現身身形發福　親解當年離開無綫真相　轉行做財務策劃師娶醫生太太

 

蔡子健親解當年離開無綫真相
 

　　對於當年為何離開無綫，他在活動中大方回應離巢原因。蔡子健表示，當一個地方發揮不到你的價值，便要搵另一個平台。他又透露，無綫並沒有找他拍劇，更謙稱自己只是一個「小角色」，又形容自己是「已經過咗氣的老人家」。不過他補充，若將來有合適機會，仍樂意回巢無綫拍劇。

 

蔡子健｜前TVB小生蔡子健離巢17年驚喜現身身形發福　親解當年離開無綫真相　轉行做財務策劃師娶醫生太太

蔡子健罕有現身Viu TV新劇《COURT！》記者會。（Viu TV晝面截圖）

 

復出拍劇身形大發福

 

　　雖然蔡子健已離開演藝圈多年，但他於去年12月亦曾於螢幕前驚喜亮相。在TVB播出的劇集《守誠者》第13集中，他飾演湯鎮業下屬，劇中雖身形依舊高大，但明顯發福，見到有雙下巴，與昔日擔任旅遊節目主持及劇集小生時的斯文帥氣形象判若兩人。

 

蔡子健｜前TVB小生蔡子健離巢17年驚喜現身身形發福　親解當年離開無綫真相　轉行做財務策劃師娶醫生太太

 

蔡子健曾擔任《閃電傳真機》主持
 

 

　　蔡子健於1993年參加藝員訓練班入行，其後擔任《閃電傳真機》兒童節目主持，又因參加過很多旅遊節目，更有「旅遊王子」之稱。他在TVB參演過不少劇集，包括《金裝四大才子》、《婚前昏後》、《十萬噸情緣》、《大唐雙龍傳》、《歲月風雲》等，大多以配角為主。不過他的演藝生涯卻有爭議，曾捲鹹豬手涉多名女星。

 

蔡子健｜前TVB小生蔡子健離巢17年驚喜現身身形發福　親解當年離開無綫真相　轉行做財務策劃師娶醫生太太

 

蔡子健｜前TVB小生蔡子健離巢17年驚喜現身身形發福　親解當年離開無綫真相　轉行做財務策劃師娶醫生太太

蔡子健在TVB參演過不少劇集。

蔡子健｜前TVB小生蔡子健離巢17年驚喜現身身形發福　親解當年離開無綫真相　轉行做財務策劃師娶醫生太太

 

 

蔡子健取得博士學位

 

　　2009年，蔡子健約滿TVB後淡出幕前，投身保險業，之後轉行成為財務策劃師，他積極進修，先後取得工商管理碩士及博士學位，並考獲多個專業財務策劃師資格。

 

　　蔡子健成功轉型為金融才俊，現與醫生太太育有3名子女。去年有網民分享偶遇蔡子健以「Dr. Cai」的身份在課堂上擔任講師，為人低調，完全未提及自己的明星身份。

Tags:#香港娛樂#TVB#ViuTV#電視劇集#《Court!》#蔡子健#演員#主持人#財務策劃師#教育
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