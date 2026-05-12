名人保養｜前TVB御用壞人駱達華年過六旬，狀態Fit爆網民求凍齡秘訣

現年61歲的「前TVB御用奸人」駱達華，當年憑《陀槍師姐》中「鮑國平」一角，成為不少觀眾的童年陰影。離巢後，他轉戰內地發展，不但影視作品不斷，更成立「駱達華工作室」，經常獲邀參與商演及酒吧登台，吸金力強勁。近日，有網民在小紅書駱達華在內地登台表演的片段，年過六旬的他狀態大勇，身形依然弗爆，獲網民大讚：「仲型過以前！」。

昔日童年陰影變「型爆中佬」

近日有網民在小紅書分享駱達華現身廣東陽江的影片。當日駱達華為一間家居店擔任表演嘉賓，他身穿筆挺西裝，與現場觀眾互動時笑容滿面，不時與觀眾握手、合照，盡顯親民作風。

影片中可見，雖然已年過六旬，但他仍保養得宜，頭髮濃密，身形依然保持健碩，完全未見中年發福的跡象，獲不少網民大讚有型，更紛紛求教保養心得，留言：「仲型過以前！好親民！」

多年來被定型為奸角 決心北上發展「由零開始」



駱達華於1983年入讀亞視藝員訓練班，翌年正式出道，同期同學包括尹天照及吳廷燁。至1990年代，他轉投TVB，多年來以飾演配角為主。2000年，他在劇集《陀槍師姐II》中飾演變態殺手「鮑國平」，其中強姦陳三元（滕麗名飾）一幕成為TVB劇經典場面。駱達華當時的兇狠眼神與冷血殺人手法，成為不少80、90後觀眾的「童年陰影」。

此後，他開始計劃北上發展。期間駱達華認識上海演員盧燕，後來更結成夫婦。在太太鼓勵下，他於2004年與TVB解約，正式轉攻內地市場。定居上海後，他開設「駱達華工作室」，陸續接拍多部電影、劇集及網絡電影。2018年，他在網絡電影《臥底》中飾演大毒梟，為第三男主角。

有網民在小紅書分享駱達華在內地登台表演，年過六旬的他狀態大勇，身形依然弗爆。（小紅書圖片）

駱達華曾在內地訪問中形容，當時將事業重心轉移至內地等於「由零開始」，需要極大決心與勇氣：「這等於是很大的賭博，太太給了我很大的鼓勵。」對於多年來被定型為奸角，駱達華似乎並不介懷，看得相當通透。他曾坦言期望飾演一些正面人物，但不少導演已有既定印象：

一看見駱達華，就想劇本裏有甚麼壞人的角色趕緊找他，反正也不用怎麼費心思了。現在我也想開了，在這個圈裏，角色就分兩種，正面和反面，可能我就是被歸類為後者。

學霸女兒獲封「最美星二代」

雖然在觀眾眼中是大奸人，但現實中的他卻是不折不扣的「顧家男」和「暖男爸爸」。他與太太多年來悉心栽培女兒駱欣言，早年安排她入讀上海最昂貴的國際學校——上海惠靈頓國際學校，畢業後升讀著名學府倫敦大學學院（UCL）。太太更長期留在英國陪伴女兒，而駱達華在女兒畢業禮當日，特意放下手頭工作，遠赴英國親身見證，全程陪伴在旁。

駱欣言才貌雙全，精通古箏、大提琴等多種樂器，曾在畢業典禮上演出，堪稱學霸。同時，因擁有甜美的外貌，她更獲封「最美星二代」，不少網民更主動留言爭做「準女婿」，紛紛搞笑地稱駱達華為「外父」。